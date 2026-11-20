Dos misiles rusos y un dron cayeron en territorio de Polonia

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Polonia confirmó este viernes que dos misiles rusos y un dron a reacción cayeron en su territorio durante la masiva ofensiva nocturna de Moscú sobre Ucrania, en lo que el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, calificó como “otra provocación” de Rusia.

El ministro señaló que “se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa” y advirtió que el ataque ruso contra Ucrania, que también afectó a Polonia, “fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania”.

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Agentes de policía y bomberos, cerca del lugar donde cayó un objeto, en las proximidades de Nowy Lipowiec, Polonia, 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kacper Pempel)

“Hay tres sitios de impacto. En Nowy Lipowiec podemos confirmar que se trató de un misil Kh-101; en el segundo lugar también se habla de un misil; en el tercero, lo más probable es que fuera un dron de propulsión a reacción”, precisó Kosiniak-Kamysz en rueda de prensa, según informaron medios polacos.

“Nadie resultó herido y no registramos ninguna destrucción de infraestructura”, agregó el ministro, quien anunció además que solicitará a la OTAN reforzar la defensa del flanco oriental de la alianza con aviones de vigilancia.

Un helicóptero polaco Mi-24 sobrevuela la zona mientras los servicios de emergencia inspeccionan el lugar donde, al parecer, cayó un objeto cerca de Nowy Lipowiec, Polonia, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Kacper Pempel)

El ataque fue en represalia por los golpes ucranianos al puente de Crimea

La ofensiva se enmarca en una escalada directa tras los reiterados ataques de Ucrania contra el puente de Crimea, la infraestructura de 19 kilómetros inaugurada por Vladimir Putin en 2018 y golpeada por tercera vez en una semana.

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El presidente ruso había advertido el día anterior, durante la cumbre de la APEC en Shenzhen, que Moscú respondería con medidas “mucho más dolorosas” a esas ofensivas.

“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, declaró Putin al concluir su participación en el encuentro.

Agentes de policía y bomberos junto a un camión de bomberos mientras los servicios de emergencia inspeccionan el lugar donde posiblemente cayó un objeto cerca de Nowy Lipowiec, Polonia (REUTERS/Kacper Pempel)

Casi 100 misiles y más de 400 drones en uno de los ataques más intensos en semanas

Según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yuri Ignat, Rusia empleó cerca de un centenar de misiles —más de 80 de crucero y casi 20 balísticos— junto con 404 drones de largo alcance, de los cuales 123 eran de motor a reacción.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 79 misiles de crucero y 380 drones, pero apenas pudieron interceptar tres de los proyectiles balísticos, lo que dejó al descubierto la vulnerabilidad de Ucrania frente a ese tipo de armamento.

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El saldo total del ataque ascendió a al menos ocho muertos: seis en Kiev —entre ellos tres trabajadores de la empresa municipal de suministro de agua— y dos en la región de Leópolis. Tres puentes sobre el río Dniéper también resultaron alcanzados.

Ocho personas murieron en un ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania

El Ministerio del Interior ucraniano confirmó además daños en infraestructuras industriales de las regiones de Kiev, Mikoláyiv, Odessa y Cherníguiv, y afectaciones en zonas residenciales de Dnipropetrovsk, Leópolis, Vínnitsia, Sumi y la propia Cherníguiv.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, había advertido el jueves, en la cumbre de la Coalición de Voluntarios en Berlín, que el país necesita con urgencia refuerzos en defensas aéreas. El mandatario admitió que la operación contra el puente de Crimea apuntaba a aumentar la presión sobre Rusia, después de que Moscú rechazara aceptar una tregua energética durante las negociaciones celebradas con mediación estadounidense en Abu Dabi.

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