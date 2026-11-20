El instagramer es conocido por realizar actividades altruistas con personas de todo México. (IG Alexis Omman | GQ México)

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A poco más de nueve años de aquel fatídico 19 de septiembre de 2017 que marcó para siempre la historia reciente de México, las secuelas físicas y emocionales de la tragedia continúan latentes en diversos puntos de la capital del país y el creador de contenido Alexis Omman es consciente de ello.

Mientras para gran parte de la ciudad la vida retomó su curso habitual, en la alcaldía Iztapalapa ocho familias siguen habitando entre muros debilitados y viviendas que presentan un grave riesgo de colapso. Frente a esta realidad olvidada, el influencer mexicano puso en marcha una iniciativa solidaria sin precedentes con el objetivo de devolverles un patrimonio digno, funcional y, sobre todo, seguro.

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Varias familias quedaron en ruinas luego del terremoto. (Alexis Omman)

¿De qué trata el proyecto?

El proyecto, presentado oficialmente este jueves a través de las plataformas digitales del influencer, lleva por título “Ayudaremos a familias creando la primera ciudad real de GTA VI”. La campaña tiene como meta económica reunir un fondo total de 10 millones de pesos en un plazo máximo de dos meses, recursos que serán destinados íntegramente a demoler, reconstruir y transformar por completo este conjunto habitacional.

Tomando como inspiración estética y conceptual el esperado videojuego Grand Theft Auto VI, la propuesta busca edificar una especie de barrio temático que fusione la cultura popular y el entretenimiento digital con una causa social urgente: rescatar del peligro inminente a decenas de personas que llevan casi una década esperando una solución habitacional.

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El joven creador de contenido tiene como objetivo pasar las gráficas del videojuego a la realidad y, al mismo tiempo, apoyar a familias de Iztapalapa. (IG Alexis Omman)

Un beneficio para 8 familias

Lo que distingue a esta colecta de otras iniciativas filantrópicas es el compromiso personal que ha asumido el propio Omman para garantizar la transparencia y mantener el interés de su audiencia. El creador de contenido anunció que, durante todo el tiempo que duren las obras de construcción y hasta alcanzar la cifra objetivo, se mudará directamente a vivir en la calle de dicho barrio en Iztapalapa.

Desde ahí, realizará transmisiones en vivo de manera continua para documentar en tiempo real cada ladrillo colocado, cada avance arquitectónico y el destino de cada peso donado, alternando la supervisión de la obra con partidas del videojuego que inspira la campaña.

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La respuesta del gremio artístico y deportivo no se hizo esperar: en menos de 24 horas desde el lanzamiento del llamado, figuras públicas como el atleta Antonio Gastélum y el cantante Larry Hernández manifestaron públicamente su respaldo para impulsar la recaudación.

El cantante se mostró interesado en contribuir con el proyecto.

Las heridas abiertas del 19S en el centro del país

La situación que enfrentan estas ocho familias en el oriente de la Ciudad de México es un recordatorio tangible de la magnitud del terremoto de 7.1 grados ocurrido el 19 de septiembre de 2017. De acuerdo con los registros oficiales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), aquel movimiento telúrico dejó un saldo devastador únicamente en la capital mexicana de 59 mil 248 personas damnificadas y 14 mil 812 viviendas con daños estructurales de distinta consideración.

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A estas cifras se sumaron las afectaciones en el vecino Estado de México, donde se contabilizaron 24 mil 240 personas damnificadas y otras 6 mil 60 viviendas perjudicadas.

Pese al paso de nueve años y a los múltiples programas de reconstrucción implementados a lo largo del tiempo, la recuperación total sigue siendo una asignatura pendiente para decenas de comunidades vulnerables. Al recorrer los inmuebles que serán intervenidos en Iztapalapa, los estragos del sismo y el desgaste provocado por casi una década de intemperie resultan alarmantes: techos fracturados a punto de ceder, pisos completamente destruidos y paredes atravesadas por grietas profundas que comprometen la estabilidad de las edificaciones.

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Además de sufrir el daño severo en su patrimonio inmobiliario, estas ocho familias padecieron una pérdida material adicional durante la emergencia de 2017, luego de que una barda perimetral colapsara por la fuerza del sismo y aplastara por completo sus medios de transporte, dejando inutilizables automóviles, motocicletas y bicicletas. Desde entonces, sus integrantes han tenido que sobrevivir en condiciones precarias y bajo el temor constante de que un nuevo movimiento sísmico o las lluvias terminen por derrumbar lo poco que queda en pie.

(Foto: Galo Cañas/ Cuartoscuro)

Del entretenimiento digital a la transformación social en tres etapas

Conocido ampliamente en el ecosistema digital por producir videos de entretenimiento, retos extremos y dinámicas de alto impacto social, Alexis Omman ha consolidado su carrera utilizando el alcance masivo de sus redes sociales como un motor de ayuda comunitaria con sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

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Su labor filantrópica y su influencia en el mundo digital lo llevaron incluso a ser incluido en 2024 dentro de la prestigiosa selección de Top Creators de Latinoamérica elaborada por la revista Forbes, reconocimiento que avala su capacidad de convocatoria.

Para asegurar que la reconstrucción en Iztapalapa se lleve a cabo de manera ordenada, profesional y transparente, el proyecto fue diseñado bajo un esquema financiero dividido en tres etapas fundamentales, cuya ejecución irá avanzando conforme ingresen los donativos a la plataforma de recaudación GoFundMe:

Primera etapa — Estructura y fachada (3 millones de pesos): Este monto inicial estará enfocado en la seguridad primordial de los inmuebles, cubriendo los trabajos de cimentación, refuerzo estructural, levantamiento de muros seguros y renovación integral de las fachadas que darán identidad visual al barrio.

Segunda etapa — Interiores (5 millones de pesos): Representa la mayor inversión del proyecto y se destinará a la redistribución, instalación eléctrica e hidráulica, aplanados y renovación total de los espacios interiores de las ocho casas, garantizando que cada familia cuente con habitaciones dignas, funcionales y salubres.

Tercera etapa — Mobiliario y acabados (2 millones de pesos): La fase final permitirá equipar por completo cada una de las viviendas con muebles nuevos, electrodomésticos básicos y acabados de calidad, dejando los hogares listos para ser habitados de inmediato sin que las familias tengan que realizar gastos adicionales.

De acuerdo con los lineamientos de la campaña, el propio Alexis Omman será el encargado directo de administrar los recursos recaudados, cubriendo la compra de materiales de construcción, el pago de la mano de obra especializada y todos los gastos operativos derivados de la edificación.

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@Alexis Omman

Una segunda oportunidad para volver a empezar

Más allá de lo llamativo que resulta vincular la estética de un videojuego de alcance global como Grand Theft Auto VI con una obra de albañilería en el corazón de Iztapalapa, el proyecto representa una oportunidad real de cambio para ocho núcleos familiares que durante nueve años vivieron en la incertidumbre y el peligro latente.

La iniciativa demuestra el potencial que poseen las comunidades digitales cuando se organizan en torno a un objetivo tangible, convirtiendo las visualizaciones y los clics en muros sólidos, techos seguros y bienestar duradero para quienes más lo necesitan.