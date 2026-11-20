La campaña arqueológica en Garden Field amplía la investigación hacia los habitantes comunes de la Inglaterra anglosajona en Sutton Hoo (Créditos: Harvey Mills/National Trust Images)

Guardar

Pocas zonas del norte de Europa concentran tanta historia bajo sus campos como Sutton Hoo, en el condado inglés de Suffolk. Sus montículos funerarios de la realeza y los entierros dentro de barcos datados en el siglo VII cambiaron lo que los historiadores sabían sobre la Inglaterra medieval. Excavado desde finales de los años treinta, el yacimiento le dio al mundo piezas como el célebre yelmo de Sutton Hoo, según informó la BBC.

Sin embargo, el lugar guardaba más secretos. Una nueva campaña de trabajos arqueológicos, llevada a cabo durante un mes en el llamado Garden Field, un cementerio separado de las zonas nobles, reveló hallazgos que amplían y enriquecen la historia del enclave: un “cuerpo de arena” anglosajón, una tumba y posibles indicios de una segunda sepultura debajo de ella, entre otros objetos de la vida cotidiana de la época.

PUBLICIDAD

Los trabajos fueron realizados por el equipo del programa televisivo de arqueología Time Team, que regresó al lugar en 2025 para una excavación especial luego de su primera temporada en 2024. Los resultados están siendo divulgados en una serie documental de cuatro episodios que se emite a lo largo de noviembre en YouTube.

El equipo arqueológico descubrió un cuerpo de arena que conservó la silueta humana en el terreno del cementerio medieval (Créditos: Harvey Mills/National Trust Images)

Hasta ahora, el foco estuvo puesto casi exclusivamente en los montículos de la realeza, y el Garden Field nunca había sido objeto de intervenciones sistemáticas. Según explicó Angus Wainwright, arqueólogo del National Trust (organización que administra el sitio desde 1998), “estos montículos se alzaban en un paisaje de significado para los reyes sajones, pero también en uno familiar para los habitantes cotidianos de Anglia Oriental que vivían en las aldeas y granjas”, en declaraciones recogidas por la BBC. Esta nueva campaña apunta justamente a esas personas comunes: sus antepasados y sus descendientes.

PUBLICIDAD

El cuerpo de arena, una huella fantasmal del pasado

Entre los hallazgos más llamativos figura uno de los denominados “cuerpos de arena”: una formación que se produce cuando un cadáver en avanzado estado de descomposición deja en el suelo una silueta casi fósil, un negativo de la forma humana grabado en la tierra arenosa, característica de esta región de Inglaterra.

Wainwright calificó el encuentro como “un punto culminante” de los trabajos. “Ciertamente fue un momento alto de esta última campaña encontrar otro de estos cuerpos en el cementerio de Garden Field”, afirmó en declaraciones al medio británico.

Los investigadores recuperaron cuentas, pinzas, un cuchillo y un broche dentro de los ajuares funerarios del yacimiento de Suffolk (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junto al cuerpo de arena, el equipo recuperó una serie de objetos que acompañaban las sepulturas: cuentas (pequeñas piezas perforadas usadas como abalorios o collares), pinzas, un cuchillo y un broche. Estos elementos, típicos de los ajuares funerarios anglosajones (es decir, los objetos que se colocaban junto al difunto en la tumba), ofrecen pistas sobre la identidad, el género y el rango social de los individuos allí sepultados. El análisis detallado aún continúa.

PUBLICIDAD

Una tumba con más incógnitas que certezas

Otro hallazgo central fue el de una tumba anglosajona bajo la cual aparecen indicios de una segunda sepultura. El descubrimiento plantea dudas sobre la cronología del cementerio: en ese espacio parecen haber coexistido la cremación con el entierro del cuerpo sin incinerar, lo que sugiere que distintas tradiciones funerarias convivieron en un mismo lugar a lo largo del tiempo.

La doctora Helen Geake, especialista anglosajona de Time Team, expresó su entusiasmo ante el hallazgo al tiempo que enumeró los enigmas pendientes. “Estoy emocionada de haber localizado y excavado finalmente el enterramiento, pero todavía hay muchas preguntas por responder”, declaró en declaraciones recogidas por la BBC. Entre ellas, mencionó el criterio que llevó a usar uno u otro rito según el sector del cementerio, y que explica que haya una tumba construida sobre otra, un indicio que la propia Geake calificó de “tentador”.

PUBLICIDAD

Los especialistas avanzaron en el análisis del Bromeswell Bucket, una vasija procedente del Imperio Bizantino hallada en suelo inglés (Créditos: Harvey Mills/National Trust Images)

El otro gran foco de investigación fue el Bromeswell Bucket, una pieza de origen bizantino considerada excepcional dentro del yacimiento. Los fragmentos faltantes habían sido recuperados en la temporada anterior; en esta nueva campaña el equipo avanzó en el análisis de su contenido y en la reconstrucción de su historia. Cómo llegó ese objeto desde el Imperio Bizantino hasta este rincón de Inglaterra permanece sin respuesta.

Los resultados alimentan nuevas hipótesis sobre el sitio

Los hallazgos en su conjunto abren dudas sobre las dimensiones reales del cementerio, su extensión en el tiempo y su relación con el resto del complejo. La pregunta de fondo es cómo este espacio, destinado aparentemente a personas ajenas a la élite, se articula con el paisaje simbólico y político que rodeaba a los reyes del reino de Anglia Oriental.

PUBLICIDAD

Tim Taylor MBE, creador y productor de Time Team, destacó el valor de haber retomado los trabajos en colaboración con la organización. “Como siempre ocurre con la arqueología, cuanto más descubrimos, más preguntas encontramos”, apuntó en declaraciones a la BBC, y añadió que eso es “exactamente lo que lo hace tan apasionante”. Los cuatro episodios del documental se emiten a lo largo de noviembre en YouTube.