Gustavo Petro - Abelardo de la Espriella | crédito Presidencia de Colombia/Captura de Video

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El exmandatario Gustavo Petro respondió al presidente Abelardo De La Espriella después de que el mandatario pidiera a las autoridades judiciales de Estados Unidos investigar al exjefe de Estado por posibles hechos de corrupción, narcotráfico u otras conductas delictivas. Petro rechazó el pronunciamiento, defendió que “la democracia es el poder del pueblo” y cuestionó que De La Espriella invoque a autoridades extranjeras para investigar asuntos relacionados con Colombia.

La reacción se produjo después de que De La Espriella afirmara que Estados Unidos tendría competencia para investigar y procesar a Petro y expresara que esperaba que fuera encarcelado. En su declaración, el presidente también calificó al anterior Gobierno como una “empresa criminal”, una acusación política que no constituye por sí misma una decisión judicial.

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En respuesta, Petro escribió: “La democracia es el poder del pueblo. Significa que las decisiones de un pueblo libre son mandato”.

El exmandatario también rechazó la idea de que una movilización popular pueda ser equiparada con un golpe de Estado y dirigió su mensaje directamente a De La Espriella.

“Nunca los pueblos dan golpes de estado, estudie y lea Abelardo, es el pueblo la fuente del poder”, sostuvo.

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

Petro cuestiona llamado a la justicia estadounidense

Petro concentró otra parte de su respuesta en el llamado realizado por De La Espriella a las autoridades de Estados Unidos. El expresidente consideró que esa solicitud representa una afrenta contra Colombia y cuestionó la utilización de instancias judiciales extranjeras en la discusión política interna.

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“Su insulto es a Colombia porque amenaza con justicias extranjeras cuya bandera obedece por ser súbdito extranjero, pero yo hablo de Colombia y sus problemas”, afirmó Petro.

La respuesta ocurre después de que De La Espriella pidiera que las investigaciones relacionadas con posibles hechos de corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva avancen “con todo rigor” en Estados Unidos.

El presidente sostuvo que durante la administración anterior se habrían transgredido leyes y disposiciones internacionales y aseguró que la justicia estadounidense tendría competencia para investigar esos hechos.

De La Espriella también había pedido que se conociera “toda la verdad” y que se examinaran las pruebas, al tiempo que expresó su deseo de que Petro fuera procesado y encarcelado si las autoridades encontraban responsabilidad.

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El pronunciamiento de Petro se produjo un día después de que De La Espriella endureciera su discurso contra el exmandatario y otros dirigentes de oposición. En esa intervención, el jefe de Estado defendió la legitimidad de su mandato y sostuvo que no permitirá que la violencia sea utilizada para desconocer los resultados electorales.

Abelardo de la Espriella - Colombia - Estados Unidos | crédito Santiago Saldarriaga/AP y Alex Brandon/AP

Petro insiste en que el poder proviene del pueblo

En su respuesta, Petro volvió sobre su interpretación de la democracia y afirmó que las decisiones adoptadas por un pueblo libre deben entenderse como un mandato político.

El exmandatario agregó que, si un gobernante actúa contra “la vida y la existencia de su pueblo”, corresponde a la ciudadanía decidir sobre ese gobernante.

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“La democracia es el poder del pueblo y si un tirano va contra la vida y la existencia de su pueblo, entonces es el pueblo el que decidirá sobre el tirano”, escribió.

Petro no respondió en ese mensaje de manera detallada a cada una de las acusaciones formuladas por De La Espriella sobre corrupción o narcotráfico. Su reacción se concentró principalmente en defender la soberanía popular, cuestionar la intervención de autoridades extranjeras y rechazar la posibilidad de que las expresiones del pueblo sean presentadas como una ruptura del orden democrático.

El intercambio profundiza la confrontación verbal entre el actual presidente y su antecesor después de las manifestaciones del 19 de noviembre y de los pronunciamientos de De La Espriella sobre la oposición.

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