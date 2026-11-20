La empresaria venezolana María Violeta Agüero (Alexandro Maria Tirelli Facebook)

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La empresaria venezolana María Violeta Agüero ha abandonado Italia después de que la Audiencia de Apelación de Milán ordenase su puesta en libertad y rechazase la petición de extradición formulada por Venezuela. La resolución puso fin a siete meses de prisión preventiva en la cárcel de San Vittore. Infobae, que ha corroborado la noticia tras ser adelantada por Corriere della Sera, ha podido saber que la empresaria ha volado a España y ya ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas.

Agüero fue detenida en Milán el 26 de abril, el mismo día de su llegada a la ciudad. La orden internacional de arresto procedía de un tribunal de Caracas, dentro de una causa por asociación ilícita y estafa. Durante el procedimiento, el Ministerio de Justicia italiano defendió que Agüero continuase encarcelada, mientras que la Fiscalía General se mostró favorable a su traslado a Venezuela. Su abogado, Alexandro Maria Tirelli, explica que el ministro de Justicia, Carlo Nordio, “ha mostrado una absoluta indiferencia sobre que España le había reconocido el asilo político por su condición de perseguida política”. “En lugar de tener en cuenta estos antecedentes de enorme importancia jurídica y humanitaria, solicitó en repetidas ocasiones que la mantuviera en prisión”, ha concluido.

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Tras meses en prisión, la Audiencia de Milán ha dado un giro a su caso y ha concluido que no se daban las condiciones necesarias para autorizar la extradición. Los jueces se han basado en la falta de garantías suficientes para descartar que la empresaria pudiese sufrir un trato inhumano o degradante en caso de ser enviada a Venezuela. La decisión de la Justicia italiana no entra a resolver el fondo de esas acusaciones. El tribunal limitó su análisis a la solicitud de extradición y a las condiciones en las que Agüero podría recibir en Venezuela.

Este video documenta la cobertura de un evento masivo en la Puerta del Sol de Madrid. Miles de personas, muchas de ellas con banderas venezolanas, llenan la plaza mientras un grupo musical, incluyendo a Carlos Baute, se presenta en un escenario. La concentración se desarrolló en un día soleado en el centro de la capital española como parte de la recepción a María Corina Machado.

Quién es María Violeta Agüero

Esta empresaria de 38 años es copropietaria de Manatha Boutique, una compañía dedicada a la comercialización en Venezuela de prendas y complementos de firmas europeas. El negocio nació en Barquisimeto y más tarde amplió su actividad a Caracas, donde creció hacia una posición relevante. Tiene dos hijos que residen en España, lo que explica, junto a su condición de refugiada política, su decisión de desplazarse a Madrid en cuanto ha abandonado la cárcel.

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La causa venezolana que recae sobre ella surge a partir de la venta, en 2021, de una participación mayoritaria de la empresa. Según la investigación citada por Corriere della Sera, un comprador habría desembolsado cerca de 200.000 euros por la operación y denunció que las participaciones ofrecidas carecían de respaldo y que parte de la mercancía de lujo comprometida no existía. Agüero decidió desplazarse a Italia, donde fue detenida al llegar por la orden internacional. Ahora, si no cambia nada, podrá establecerse en España al contar con el apoyo institucional, al igual que decenas de miles de compatriotas que residen en el país, principalmente en Madrid, desde hace años. La ciudad española se ha convertido en el principal refugio de exiliados políticos de Venezuela.