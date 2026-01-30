Un caballo, dos tumbas de élite y más de 300 monedas de plata: la historia detrás de un hallazgo en Suffolk que entrelaza leyendas y linajes perdidos

El hallazgo de sepulturas anglosajonas en Suffolk revela rituales funerarios de élite con un caballo y objetos de lujo - (Oxford Cotswold Archaeology )

El reciente descubrimiento de sepulturas anglosajonas en Suffolk, Inglaterra, aportó nueva luz sobre las creencias y jerarquías sociales de la Inglaterra medieval temprana. El hallazgo incluyó dos tumbas de alto estatus, acompañadas por los restos de un caballo completamente enjaezado, armas y diversos objetos personales, lo que los expertos calificaron de “importancia nacional”.

La excavación, dirigida por Oxford Cotswold Archaeology en el área destinada a la planta nuclear Sizewell C, al este de Suffolk, involucró a más de doscientos arqueólogos en setenta yacimientos. La magnitud del proyecto lo convirtió en uno de los más complejos de la arqueología británica contemporánea y permitió profundizar en el conocimiento del poder, las creencias y la identidad de las comunidades anglosajonas de la región.

Las tumbas, datadas entre los siglos VI y VII, aparecieron junto a un caballo anglosajón de aproximadamente 1,4 metros de altura, con evidencias de un arnés de lujo. El suelo arenoso y ácido de la zona permitió la formación de “siluetas de arena”, sombras detalladas que reproducen la forma y posición de los cuerpos y del animal, en vez de conservar huesos convencionales. Este fenómeno permitió a los arqueólogos observar con precisión los contornos de los enterramientos. Según BBC y The Times, este tipo de conservación resultó extremadamente inusual y ofreció detalles excepcionales sobre los rituales funerarios.

El entierro junto a un caballo enjaezado muestra conexiones con otros sitios emblemáticos como Sutton Hoo y refuerza la hipótesis de una red de élites anglosajonas - (Oxford Cotswold Archaeology )

Len Middleton, responsable del proyecto en Oxford Cotswold Archaeology, explicó que el entierro siguió la tradición de élite observada en otros sitios emblemáticos como Sutton Hoo, Snape y Prittlewell. “Descubrimientos como este contribuyeron a nuestra comprensión de cómo se expresaban el poder y la identidad en la Inglaterra altomedieval, particularmente en la costa de Anglia Oriental”, afirmó Middleton en declaraciones recogidas por The Times. El sitio de Sizewell, ubicado a apenas 24 kilómetros de Sutton Hoo, reforzó la hipótesis de una red de enclaves reales vinculados entre sí, donde las élites anglosajonas mantenían lazos y ceremonias comunes.

En el área de excavación, los especialistas identificaron al menos once túmulos funerarios anglosajones, visibles durante siglos antes de ser erosionados por el arado. Junto a las sepulturas, recuperaron armas, escudos, piezas de bronce, cobre y ámbar, así como joyas y vasijas. Destacó el hallazgo de más de 300 monedas de plata del siglo XI, una escalera intacta de roble de la Edad de Hierro y una urna funeraria de la Edad de Bronce temprano, posiblemente con restos cremados. Entre los objetos singulares figuraron una ficha de peregrino medieval de cristal veneciano y alfileres de vestir romanos, lo que demostró la diversidad y la riqueza del sitio. Parte de estos hallazgos serán expuestos en Yoxford Village Hall, según informaron medios británicos.

El hallazgo del caballo enterrado con su arnés y junto a dos personas sugiere un entierro de carácter principesco, comparable en relevancia al célebre barco de Sutton Hoo. Los expertos señalaron que la disposición de los objetos y la proximidad de los túmulos reforzaron la idea de vínculos familiares o de linaje entre las élites de la región. “La similitud en la disposición de los ajuares y la forma en que se construyeron los túmulos apunta a ceremonias compartidas y posiblemente a la presencia de grupos de parentesco en ambos lugares”, señaló Middleton a BBC.

La diversidad de hallazgos incluye monedas de plata del siglo XI, joyas, armas y objetos de distintas épocas, como una escalera de roble de la Edad de Hierro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones en Sizewell revelaron también evidencias de ocupación humana desde el Neolítico, con herramientas de piedra, cerámica y estructuras que datan de entre 4.000 y 3.500 a.C., así como una botella de cerveza sin abrir del periodo cercano a la Segunda Guerra Mundial. Estos objetos, que incluyen una escalera de roble de la Edad de Hierro y una urna funeraria, se exhibirán temporalmente antes de pasar al archivo del Consejo del Condado de Suffolk.

Debbie Richards, viceministra de arqueología y paisajismo del Consejo del Condado de Suffolk, subrayó la magnitud de estos hallazgos y su relevancia para el patrimonio nacional. “Suffolk continúa revelando su impresionante pasado, y la magnitud de estos descubrimientos no debe subestimarse”, señaló Richards en declaraciones recogidas por BBC.

El descubrimiento de Sizewell sumó una pieza fundamental a la cartografía de la nobleza anglosajona en Europa y confirmó el valor arqueológico e histórico de Suffolk, cuya riqueza sigue despertando el interés internacional y ampliando la comprensión sobre los orígenes de Inglaterra.