Un caballo, dos tumbas de élite y más de 300 monedas de plata: la historia detrás de un hallazgo en Suffolk que entrelaza leyendas y linajes perdidos

El reciente descubrimiento de sepulturas anglosajonas en Suffolk, Inglaterra, aportó nueva luz sobre las creencias y jerarquías sociales de la Inglaterra medieval temprana. El hallazgo incluyó dos tumbas de alto estatus, acompañadas por los restos de un caballo completamente enjaezado, armas y diversos objetos personales, lo que los expertos calificaron de “importancia nacional”.
La excavación, dirigida por Oxford Cotswold Archaeology en el área destinada a la planta nuclear Sizewell C, al este de Suffolk, involucró a más de doscientos arqueólogos en setenta yacimientos. La magnitud del proyecto lo convirtió en uno de los más complejos de la arqueología británica contemporánea y permitió profundizar en el conocimiento del poder, las creencias y la identidad de las comunidades anglosajonas de la región.
Las tumbas, datadas entre los siglos VI y VII, aparecieron junto a un caballo anglosajón de aproximadamente 1,4 metros de altura, con evidencias de un arnés de lujo. El suelo arenoso y ácido de la zona permitió la formación de “siluetas de arena”, sombras detalladas que reproducen la forma y posición de los cuerpos y del animal, en vez de conservar huesos convencionales. Este fenómeno permitió a los arqueólogos observar con precisión los contornos de los enterramientos. Según BBC y The Times, este tipo de conservación resultó extremadamente inusual y ofreció detalles excepcionales sobre los rituales funerarios.
Len Middleton, responsable del proyecto en Oxford Cotswold Archaeology, explicó que el entierro siguió la tradición de élite observada en otros sitios emblemáticos como Sutton Hoo, Snape y Prittlewell. “Descubrimientos como este contribuyeron a nuestra comprensión de cómo se expresaban el poder y la identidad en la Inglaterra altomedieval, particularmente en la costa de Anglia Oriental”, afirmó Middleton en declaraciones recogidas por The Times. El sitio de Sizewell, ubicado a apenas 24 kilómetros de Sutton Hoo, reforzó la hipótesis de una red de enclaves reales vinculados entre sí, donde las élites anglosajonas mantenían lazos y ceremonias comunes.
En el área de excavación, los especialistas identificaron al menos once túmulos funerarios anglosajones, visibles durante siglos antes de ser erosionados por el arado. Junto a las sepulturas, recuperaron armas, escudos, piezas de bronce, cobre y ámbar, así como joyas y vasijas. Destacó el hallazgo de más de 300 monedas de plata del siglo XI, una escalera intacta de roble de la Edad de Hierro y una urna funeraria de la Edad de Bronce temprano, posiblemente con restos cremados. Entre los objetos singulares figuraron una ficha de peregrino medieval de cristal veneciano y alfileres de vestir romanos, lo que demostró la diversidad y la riqueza del sitio. Parte de estos hallazgos serán expuestos en Yoxford Village Hall, según informaron medios británicos.
El hallazgo del caballo enterrado con su arnés y junto a dos personas sugiere un entierro de carácter principesco, comparable en relevancia al célebre barco de Sutton Hoo. Los expertos señalaron que la disposición de los objetos y la proximidad de los túmulos reforzaron la idea de vínculos familiares o de linaje entre las élites de la región. “La similitud en la disposición de los ajuares y la forma en que se construyeron los túmulos apunta a ceremonias compartidas y posiblemente a la presencia de grupos de parentesco en ambos lugares”, señaló Middleton a BBC.
Las investigaciones en Sizewell revelaron también evidencias de ocupación humana desde el Neolítico, con herramientas de piedra, cerámica y estructuras que datan de entre 4.000 y 3.500 a.C., así como una botella de cerveza sin abrir del periodo cercano a la Segunda Guerra Mundial. Estos objetos, que incluyen una escalera de roble de la Edad de Hierro y una urna funeraria, se exhibirán temporalmente antes de pasar al archivo del Consejo del Condado de Suffolk.
Debbie Richards, viceministra de arqueología y paisajismo del Consejo del Condado de Suffolk, subrayó la magnitud de estos hallazgos y su relevancia para el patrimonio nacional. “Suffolk continúa revelando su impresionante pasado, y la magnitud de estos descubrimientos no debe subestimarse”, señaló Richards en declaraciones recogidas por BBC.
El descubrimiento de Sizewell sumó una pieza fundamental a la cartografía de la nobleza anglosajona en Europa y confirmó el valor arqueológico e histórico de Suffolk, cuya riqueza sigue despertando el interés internacional y ampliando la comprensión sobre los orígenes de Inglaterra.