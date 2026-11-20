Ocho personas murieron en un ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania

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Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones sobre Ucrania en represalia por la ofensiva ucraniana contra el puente de Crimea, y dejó al menos ocho muertos y graves daños en infraestructuras energéticas, hídricas y residenciales en varias regiones del país.

La capital ucraniana fue el blanco más golpeado. Seis personas perdieron la vida en Kiev y al menos 15 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales figuran tres trabajadores de la empresa municipal de suministro de agua, cuyas instalaciones estaban entre los objetivos del ataque.

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Tres puentes que cruzan el río Dniéper y unen las dos mitades de la ciudad también fueron alcanzados durante la madrugada.

Las otras dos víctimas se registraron en la región de Leópolis, en el oeste del país.

Expertos trabajan en el lugar de un ataque ruso con misiles y drones, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Leópolis, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Stringer)

Las defensas ucranianas derribaron 79 misiles de crucero pero solo tres de los balísticos

Según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y el presidente del país, Volodimir Zelensky, los rusos emplearon más de 110 misiles junto con 404 drones de largo alcance, de los cuales 123 eran de motor a reacción.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 79 de los misiles de crucero y 380 drones, pero apenas pudieron interceptar tres de los proyectiles balísticos. Los drones y misiles no interceptados impactaron en 23 localizaciones del territorio ucraniano, mientras que fragmentos de los derribados cayeron en otros diez puntos.

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El déficit de munición para los sistemas antiaéreos Patriot dejó al descubierto la extrema vulnerabilidad de Ucrania frente a los ataques balísticos. Zelensky había advertido el jueves, durante la cumbre de la Coalición de Voluntarios en Berlín, que el país necesita con urgencia refuerzos en defensas aéreas para hacer frente a ese tipo de armamento.

La ira de Putin tras el ataque de Ucrania al puente de Crimea: “Responderemos y le causaremos mucho más daño”

Putin había prometido represalias “mucho más dolorosas” tras el tercer ataque al puente de Crimea en una semana

El ataque se produjo un día después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunciara en la cumbre de la APEC en Shenzhen que Moscú respondería con medidas “mucho más dolorosas” a los ataques ucranianos contra el puente de Crimea.

La infraestructura, de 19 kilómetros de longitud e inaugurada por Putin en 2018, fue golpeada por tercera vez en una semana: el lunes sufrió daños menores, el martes un ataque destruyó el tramo central de la carretera y derrumbó su arco principal al mar, y el jueves un nuevo ataque con drones obligó a interrumpir el servicio ferroviario.

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“Tras los ataques al puente de Crimea, no negociaremos. Responderemos a estos ataques”, declaró Putin al concluir su participación en la cumbre, donde también firmó junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al mandatario de China, Xi Jinping, una declaración conjunta sobre paz y estabilidad internacional. El mandatario ruso descartó retomar las conversaciones para cesar los ataques contra infraestructuras y aseguró: “Nuestra respuesta será mucho más dolorosa en comparación con lo que hizo el régimen de Kiev con el puente”.

En esta imagen, distribuida por los Servicios de Emergencia de Ucrania este 20 de noviembre, se muestra un edificio residencial en llamas tras un ataque ruso en Zhovti Vody, Ucrania (Servicios de Emergencia de Ucrania vía AP)

Los daños afectaron infraestructuras industriales y zonas residenciales en nueve regiones

El Ministerio del Interior ucraniano confirmó daños en infraestructuras industriales de las regiones de Kiev, Mikoláyiv, Odessa y Cherníguiv, mientras que zonas residenciales resultaron afectadas en Dnipropetrovsk, Leópolis, Vínnitsia, Sumi y la propia Cherníguiv.

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Las instalaciones energéticas figuraron, como es habitual en este tipo de ofensivas, entre los objetivos prioritarios del ataque.

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, afirmó haber golpeado “empresas del complejo militar-industrial ucraniano” e instalaciones de producción y almacenamiento de misiles y drones, además de objetivos energéticos y logísticos.

Se observa humo en la ciudad durante un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Zelensky reconoció que los ataques al puente buscaban presionar a Moscú tras el fracaso de una tregua energética

Por su parte, Zelensky admitió que la operación contra el puente apuntaba a aumentar la presión sobre Rusia, después de que Moscú rechazara aceptar una tregua energética durante las negociaciones celebradas con mediación estadounidense en Abu Dabi.

Mientras Ucrania ha conseguido contener —y en algunos casos revertir— los avances rusos en el frente, Rusia mantiene una clara superioridad aérea que utiliza para atacar infraestructuras civiles y militares en la retaguardia ucraniana.

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