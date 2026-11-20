La concesionaria ML1 incorporará cerca de 1.500 técnicos de China hasta septiembre de 2027 para la primera línea del Metro de Bogotá. (Enea Lebrun/Reuters)

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La concesionaria ML1 incorporará técnicos chinos hasta alcanzar aproximadamente 1.500 trabajadores procedentes de China en septiembre de 2027, debido a la dificultad para cubrir con personal colombiano los oficios especializados que demanda la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.

La obra registraba un avance de 84,68% al 31 de octubre de 2026. Durante los períodos de mayor actividad, la demanda de mano de obra superó los 18.000 trabajadores y podría ubicarse entre 19.000 y 20.000 operarios en los próximos meses.

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El gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), Leonidas Narváez, afirmó a El tiempo que es una obligación contractual de la concesionaria vincular al personal técnico requerido y, si fuera necesario, traerlo desde China, donde existe experiencia en la construcción de metros y trenes de alta velocidad.

Oficios especializados y convocatorias fuera de Bogotá

La construcción del Metro de Bogotá alcanzó un avance de 84,68 % al 31 de octubre de 2026 y prevé ocupar hasta 20.000 operarios. (Empresa Metro de Bogotá)

Al menos el 93,5% de los cargos identificados exige conocimientos específicos en un oficio o especialidad. Las vacantes abarcan instalaciones eléctricas, soldadura, sistemas de ventilación y aire acondicionado, redes hidrosanitarias, protección contra incendios, estructuras metálicas y acabados.

Desde enero de 2026, la concesionaria realizó 27 ferias y jornadas de empleo que reunieron a 13.897 personas. La inscripción en esas convocatorias no garantiza que los aspirantes cuenten con la experiencia, certificaciones, licencias o competencias técnicas necesarias para cada puesto.

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Para ampliar la contratación nacional, ML1 prevé llevar las convocatorias a otras regiones de Colombia y ofrecer apoyos económicos a quienes deban trasladarse a Bogotá. La empresa trabaja con Job&Talent, Activos, Adecco y Summar para seleccionar personal.

Entre septiembre y el 13 de noviembre de 2026, esas gestiones derivaron en 1.411 vinculaciones laborales. La concesionaria busca aumentar ese número mientras crece la necesidad de operarios en los distintos frentes de construcción.

Formación de auxiliares y trámites de visas

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, afirmó que la vinculación de técnicos extranjeros responde a una obligación contractual de la concesionaria. (Alcaldía de Bogotá)

La capacitación de nuevos trabajadores se desarrolla junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), especialmente con la Regional Bogotá y el Centro de Formación de la Construcción. El propósito es formar entre 120 y 150 personas cada mes en mampostería, instalación de redes, canalizaciones y otras tareas constructivas.

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Los participantes podrán integrarse a los equipos como auxiliares y realizar labores específicas bajo la supervisión de técnicos y oficiales especializados provenientes de China. ML1 plantea un modelo de maestro-aprendiz, en el que el personal extranjero trabajará con colombianos en los diferentes sectores de la obra.

La compañía sostuvo que ambos grupos desarrollan las tareas de forma coordinada para cumplir los objetivos de construcción. La contratación de extranjeros deberá ajustarse a los requisitos laborales y migratorios vigentes en Colombia, incluidos los permisos de trabajo y las garantías laborales.

La Empresa Metro de Bogotá adelanta gestiones ante los consulados de Colombia en China para tramitar alrededor de 600 visas destinadas a cubrir el déficit de personal técnico especializado.

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La primera línea del Metro de Bogotá alcanza un avance del 84,68 % con retos de integración

La primera línea del Metro de Bogotá registró un avance del 84,68 % al cierre de octubre de 2026. (Metro de Bogotá)

La primera línea del Metro de Bogotá alcanzó un avance general de 84,68% al cierre de octubre de 2026, pero la integración de sus componentes y tres dificultades técnicas y operativas presionan el cronograma hacia la futura operación comercial prevista para marzo de 2028.

El mayor desafío se concentra en una etapa que exige conectar el viaducto, los trenes, las estaciones, las redes de servicios públicos y el espacio público como un único sistema. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, advirtió que las obras también requieren más trabajadores para completar actividades simultáneas.

La mayor diferencia respecto de la planificación inicial está en las redes subterráneas. El proyecto había calculado intervenciones en 130 kilómetros, pero durante la ejecución se estableció que la necesidad asciende a 320 kilómetros, casi 2,5 veces la extensión prevista.

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La ampliación equivale a 190 kilómetros adicionales de redes que deben trasladarse o renovarse. Esa modificación demanda más trabajos, recursos y tiempo, además de condicionar la recuperación de sectores destinados a peatones.

Los andenes y otros espacios exteriores no pueden completarse hasta que terminen las intervenciones bajo tierra. Galán afirmó que la Administración distrital ya obtuvo los recursos y definió una hoja de ruta, aunque reconoció que el cambio tiene efectos sobre los tiempos de ejecución.

Otro frente afectado es la estación 16, en particular su edificio oriental, situado en el sector de El Lago. Las condiciones del terreno, con presencia de suelos blandos, complicaron las labores de cimentación y obligaron a encontrar una solución técnica para seguir con la construcción.

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El alcalde sostuvo que ya existe una ruta para resolver el inconveniente y que las intervenciones están en marcha. Sin embargo, admitió que la situación alteró el cronograma contemplado para esa estructura.

La disponibilidad de personal constituye el tercer reto señalado por la Alcaldía. Galán pidió al concesionario Metro Línea 1, responsable de ejecutar la obra, reforzar sus equipos para acelerar las actividades que siguen pendientes.

La necesidad de trabajadores se concentra en los acabados de las estaciones, la construcción de cuartos técnicos y la instalación e integración de los sistemas de comunicación. Estas tareas deben avanzar a la vez para impedir que un atraso en un componente condicione la entrega de los demás.

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La fase final no depende solo de completar las estructuras visibles: los equipos, instalaciones y sistemas también deben quedar conectados para permitir la operación ferroviaria. El porcentaje global de construcción no implica que todos los frentes tengan el mismo nivel de avance.

La Administración distrital no informó una nueva fecha oficial para las actividades afectadas. La marcha blanca continúa prevista para septiembre de 2027 y el inicio de la operación comercial se mantiene para marzo de 2028.