Sheinbaum arremetió contra la oposición durante la conmemoración de la Revolución Mexicana. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó el presunto fraude en las elecciones del 2006 en su discurso por la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, al afirmar que la disputa por el respeto al voto ha marcado distintos momentos de la historia política nacional.

Esto, en medio de la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta de dicho organismo, luego de que fue acusada de corrupción y conflicto de interés; a lo que se suma las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención para garantizar el triunfo de Felipe Calderón.

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En su discurso previo al inicio del desfile cívico-militar, la mandataria repasó el ascenso y la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, a quien atribuyó elecciones simuladas, represión de la disidencia y la persecución contra Francisco I. Madero por cuestionar la reelección y señalar un fraude electoral.

La presidenta retomó después ese recorrido para mencionar las denuncias de irregularidades electorales de 1988, 2006 y 2012, como parte de una historia de movilizaciones por elecciones libres y respeto a la voluntad popular.

La mandataria se detuvo en la elección de 2006, tras la cual, recordó, millones de personas salieron a las calles bajo la consigna “voto por voto, casilla por casilla”. Sheinbaum afirmó que las boletas de ese proceso fueron quemadas un año más tarde, “igual que en 1988”, y sostuvo que ese hecho tuvo el propósito de borrar la historia. En el mismo mensaje, acusó a sus opositores de buscar desacreditar los comicios federales de 2027 y anticipó que, según dijo, volverán a fracasar en ese intento.

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“En 2006 nuevamente un fraude electoral. Millones salieron a las calles con una exigencia que quedó grabada en nuestra historia: voto por voto, casilla por casilla. La respuesta desde las más altas esferas del poder económico y político: la imposición. Un año después, las boletas fueron quemadas, igual que en 1988, con el fin evidente de borrar la historia.

“En 2012 otra vez hubo graves denuncias de compra y coacción del voto y cuestionamientos al financiamiento de las campañas. Nada cambió. Estos episodios no pueden borrarse ni justificarse por conveniencia. Son parte de nuestra historia y de una lucha que costó décadas de sacrificio: la lucha por elecciones libres y por el respeto irrestricto a la voluntad popular”, dijo.

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