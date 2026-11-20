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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que puede llevar a Vadhir Derbez ante un juez mediante citatorio, pese a que un amparo dejó sin efectos la orden de aprehensión girada en su contra.

La coordinadora general de Delitos de Género, Gema Chávez, afirma que la investigación por violación sigue abierta y cuestiona a la defensa por discutir el caso en medios.

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Durante una entrevista en Así las cosas de W Radio, Chávez señala que la Fiscalía inició la carpeta el 2 de abril de 2026. La funcionaria sostiene que un juez de control libró una orden de aprehensión el 24 de abril, 22 días después de que comenzó la indagatoria.

La declaración ocurre después de que Derbez y su abogado, Enrique González Casanova, ofrecieron entrevistas y publicaron mensajes en los que cuestionaron la investigación. El actor rechaza los señalamientos y asegura que enfrenta un presunto intento de extorsión.

La Fiscalía CDMX afirma que el amparo no invalidó la investigación

Chávez sostiene que el juicio de amparo promovido por la defensa dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero no anuló las actuaciones ministeriales ni desvirtuó los hechos investigados.

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“El amparo efectivamente dejó sin efectos la orden de aprehensión, pero en ningún momento anuló la investigación hecha por esta Fiscalía”, declara la funcionaria a W Radio.

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La coordinadora de Delitos de Género agrega que la determinación judicial se relacionó con la valoración realizada por el juez que emitió la orden. Desde su perspectiva, el fallo no impide que el Ministerio Público busque judicializar el caso por una vía distinta.

“Quedaron a salvo las facultades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para judicializar el asunto por citatorio”, afirma Chávez. “Podemos insistir en presentar ante un juez este caso porque tiene mérito desde nuestra óptica”.

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La versión de la Fiscalía contrasta con la postura expuesta por González Casanova. El abogado sostiene que el amparo resolvió el fondo de la orden de aprehensión y que la jueza declaró inconstitucionales los elementos que la sustentaron.

Gema Chávez asegura que buscaron al actor y a su defensa en más de 10 lugares

La funcionaria indica que la Fiscalía busca hacer comparecer a Derbez y a su defensa. Afirma que agentes de investigación acudieron a más de 10 domicilios o lugares, incluido el despacho de los abogados del actor.

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“Se han incluso negado a recibirnos los citatorios”, declara Chávez. La defensa de Derbez no participa en la entrevista en W Radio para responder a esta versión.

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El abogado del actor había afirmado en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Derbez no vive desde hace años en México. También cuestionó que la Fiscalía lo buscara en siete domicilios, pues, según su dicho, la autoridad conocería que el actor tiene su residencia fuera del país.

Chávez dice que la Fiscalía está abierta a recibir los elementos que la defensa asegura tener. Derbez y González Casanova han señalado que cuentan con videos, peritajes y testimonios para controvertir la denuncia.

“Somos una Fiscalía que lleva a cabo una investigación objetiva e imparcial”, sostiene la funcionaria. “Ellos han mencionado en medios que cuentan con dictámenes y diversos medios probatorios que, sin embargo, no han acercado a la investigación”.

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Fiscalía CDMX dice que la indagatoria es por violación, no por abuso sexual

Durante la entrevista, la conductora se refiere a una denuncia por presunto abuso sexual. Chávez corrige la expresión y precisa que la investigación contra Derbez corresponde al delito de violación.

“No es un abuso sexual, es una violación, que es un delito más grave”, afirma la coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía CDMX.

La carpeta capitalina se mantiene en investigación inicial. La Fiscalía sostiene que el actor puede ser citado a una audiencia inicial y que la presentación del caso ante un juez dependerá de las actuaciones procesales que realice el Ministerio Público.

La investigación debe distinguirse de otro asunto que, según versiones periodísticas, estaría relacionado con una denuncia ante la Fiscalía General de la República y habría sido enviado a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra.

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La Fiscalía CDMX había señalado previamente que la carpeta bajo su responsabilidad es distinta del expediente federal. La existencia de denuncias o investigaciones no acredita responsabilidad penal y debe prevalecer la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.

(Redes sociales)

Fiscalía CDMX mantiene abierta la denuncia de extorsión presentada por la defensa

Chávez confirma que la defensa de Derbez presentó ante la FGR una denuncia por delincuencia organizada y extorsión. De acuerdo con la funcionaria, la Fiscalía General de la República consideró que no contaba con elementos para investigar delincuencia organizada y remitió el asunto a la Fiscalía CDMX.

“Actualmente, en la Fiscalía de la Ciudad de México damos seguimiento puntual a ambas investigaciones”, señala. La funcionaria se refiere tanto a la carpeta por violación como a la denuncia de extorsión.

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Derbez ha sostenido que recibió solicitudes de dinero para evitar que el caso se hiciera público. González Casanova también atribuye el señalamiento a un grupo de particulares y ha negado tener elementos para acusar a mandos de la Fiscalía capitalina.

Chávez afirma que, hasta el momento de la entrevista, Derbez y su equipo legal no habían entregado elementos de prueba para sustentar la denuncia de extorsión.

“Ni el señor Derbez ni su defensa han aportado algún elemento de prueba para sustentar la denuncia de extorsión. Nosotros nos tomamos con seriedad ambas investigaciones. Estamos dispuestos a recibir y analizar los datos de prueba con los que cuenten, tanto en la de violación como en la de extorsión. Sin embargo, no se han presentado ante la Fiscalía en ninguna de las dos carpetas de investigación”. Gema Chávez

La funcionaria insiste en que la dependencia está dispuesta a recibir y analizar los datos de prueba de ambas partes. “Nos tomamos con seriedad las dos investigaciones”, afirma durante la conversación con W Radio.

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