Congresista del Pacto Histórico que presentó título universitario adulterado también habría falsificado su tarjeta profesional - (Cámara de Represenantes/COPNIA)

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La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, investigada por presuntas irregularidades en documentos académicos, habló en una entrevista sobre la importancia de estudiar, el valor de la perseverancia y los aprendizajes que conserva de su etapa escolar.

“Mi profesora de preescolar fue esa primera persona que me enseñó y ahí es cuando uno empieza con los primeros pasos de educación. Eso es muy bonito”, afirmó la congresista del Pacto Histórico en declaraciones recogidas por Red+.

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Las palabras resurgen mientras la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Antioquia, sostuvo que Estrada no aparece en sus registros como egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia. La institución cuestionó la autenticidad del diploma que habría sido presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico, está en el centro de la polémica por la autenticidad de sus credenciales académicas (Universidad de los Andes)

En entrevista con Red+, grabada previo al escándalo, Estrada recordó que las matemáticas eran la materia que más le gustaba, pese a su dificultad. “Fue fuerte, pero me gusta y siempre me ha gustado”, señaló antes de reivindicar el papel de sus docentes.

“Valió la pena cada esfuerzo y valió la pena que esos profesores siempre nos enseñaran, nos regañaran. De todo se aprende”, agregó la legisladora, quien representa a Antioquia en la Cámara.

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La congresista también vinculó su visión sobre el estudio con los consejos de su madre. “El que madruga, Dios le ayuda, y el que persevera, alcanza. Gracias a esos consejos hoy estoy donde estoy”, dijo.

Estrada relató que trabajó en minería después de terminar el bachillerato

Luz Verónica Estrada figuraría como indiciada en tres indagaciones que adelantaría la Unidad de Delitos contra el Patrimonio en la seccional de Medellín (Luisa González/Reuters y Cámara de Representantes)

Durante la misma conversación, Estrada aseguró que, tras terminar el bachillerato en 2017, se trasladó a Marmato, en Caldas, para trabajar en minería por ser el lugar más cercano a su municipio de origen, Caramanta.

“Empecé a meterme en la minería como tal. Trabajaba contando coches, el carrito que sacan con el mineral de las minas”, explicó. Según su relato, permaneció cuatro años en esa actividad y también apoyó tareas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las minas.

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Luz Verónica Estrada fue denunciada ante la Corte Suprema, Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por títulos y documentos falsos

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría General y la Comisión de Ética de la Cámara por la presunta presentación y uso de documentos falsos para acreditar su formación profesional y obtener un contrato con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La denuncia, suscrita por la senadora Jennifer Pedraza Sandoval y fechada el 19 de noviembre de 2026, solicita investigar a Estrada por las presuntas conductas de falsedad material en documento público, obtención de documento público falso, uso de documento falso, fraude procesal y falsedad personal.

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Conforme a lo expuesto en la queja, la entidad celebró con Estrada Holguín un contrato de prestación de servicios profesionales por $78.000.000 cuyo objeto era apoyar a la Dirección General de la entidad en la elaboración de estudios, lineamientos y políticas relacionadas con el control y fiscalización del sector minero.

El convenio fue firmado el 12 de marzo de 2025 y tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. Para acceder a la contratación, la entidad exigía título profesional en áreas como Ingeniería de Minas, Ingeniería Ambiental, Geología, Economía, Derecho o Administración, además de experiencia profesional y relacionada con el sector minero.

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La Dian certificó que Estrada acreditaba un título de “Ingeniera de Minas y Metalurgia” expedido por la Universidad Nacional de Colombia el 16 de noviembre de 2021, así como más de dos años de experiencia profesional.

Sin embargo, la senadora Pedraza sostuvo que la Universidad Nacional, sede Medellín, informó posteriormente que no encontró registros de que la hoy congresista sea egresada de esa institución ni del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia.