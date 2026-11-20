Filiberto alias "El Hummy" se refugiaba en Jalisco pero era buscado en Estados Unidos por el asesinato de una mujer Foto: Fiscalía

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Filiberto “N”, alias “El Homy”, fue detenido el 19 de noviembre de 2026 en Guadalajara, Jalisco, por su presunta participación en el homicidio con arma de fuego de una mujer en Los Ángeles, California. El hombre de 53 años, originario de Colima, quedó a disposición de la FGR en Jalisco para iniciar el procedimiento de extradición a Estados Unidos.

La captura ocurrió en el cruce de las calles Abedul y Primavera, en la colonia Del Fresno. En el operativo participaron la Policía del Estado de Jalisco, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, INTERPOL México y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

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Las autoridades estadounidenses requerían a Filiberto “N” desde octubre de 2024, cuando un Tribunal de Distrito de Estados Unidos emitió una orden de captura con fines de extradición. El señalamiento deriva de un homicidio cometido en agosto de 2019 en Los Ángeles.

De acuerdo con la información oficial, una mujer fue asesinada con un arma de fuego en aquella ciudad de California. Las investigaciones relacionadas con ese caso derivaron en la búsqueda del hombre en territorio mexicano, donde fue localizado en Guadalajara.

El hombre mató a una mujer en 1919 en California

El operativo incluyó drones, patrullajes y fuerzas especiales

La localización de “El Homy” fue resultado de labores de inteligencia e intercambio de información entre corporaciones mexicanas y estadounidenses. Las autoridades lo consideraban un objetivo prioritario debido a la orden judicial vigente en Estados Unidos.

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El despliegue en la colonia Del Fresno incluyó patrullajes de la Policía Cibernética y monitoreo en tiempo real de la Unidad de Drones. También intervinieron elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales y del Escuadrón Aerotáctico.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal colaboraron con las corporaciones estatales para ubicar y capturar a Filiberto “N”. La coordinación también incluyó a INTERPOL México, como parte de las gestiones relacionadas con el requerimiento internacional.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a instalaciones de la FGR en Jalisco. La dependencia continuará el proceso legal para ponerlo a disposición de las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

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En una vía que comunica a Cartagena con Turbaco, la Policía Nacional encontró dos cuerpos de comerciantes de oro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso que motivó la búsqueda está relacionado con el asesinato de una mujer a tiros en California en agosto de 2019. La orden judicial estadounidense se emitió en octubre de 2024, lo que permitió activar mecanismos de cooperación internacional para localizar a Filiberto “N” fuera de Estados Unidos.

La solicitud está vinculada al Departamento de Policía de Anaheim. Este detalle ayuda a esclarecer la agencia involucrada en la investigación y evita confusiones con la ciudad de Los Ángeles, donde algunos reportes se han referido al caso en términos generales. Hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente todas las pruebas de la investigación ni han explicado qué relación pudo haber existido entre el detenido y la víctima.

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Una segunda detención de interés para Estados Unidos.

La detención de “El Homy” también fue destacada por los medios locales, ya que se produjo menos de 12 horas después de la captura de otro objetivo prioritario buscado por las autoridades estadounidenses. Fue la segunda operación de este tipo durante ese período. Este hecho refleja la actividad de los mecanismos de cooperación entre las instituciones de seguridad de ambos países para localizar a personas buscadas en virtud de solicitudes judiciales internacionales.

La participación de INTERPOL México, la FGR, la Policía de Jalisco y los Alguaciles de Estados Unidos permitió coordinar información y recursos para llevar a cabo la detención.

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