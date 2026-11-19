El príncipe Harry y Meghan Markle llegan para una visita al estudio de grabación The Community Recording Studio, en Nottingham, 2026. (REUTERS/Hannah McKay)

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El príncipe Harry y Meghan Markle han dejado a un lado por unas horas sus compromisos y las preocupaciones de las últimas semanas para disfrutar de un plan en familia con sus hijos. Los duques de Sussex acudieron a Winter Wonderland, el popular parque navideño instalado en Hyde Park, en Londres, donde compartieron una divertida jornada con Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco. Una salida que ha permitido ver a los cuatro juntos en público por primera vez desde su regreso al Reino Unido el pasado mes de agosto.

Las imágenes, difundidas por varios medios británicos, muestran a Harry especialmente implicado en las actividades con su hijo mayor. El príncipe se puso al volante de uno de los coches de choque de la zona conocida como Santa Land, mientras Archie disfrutaba de la atracción junto a él. A unos metros, Meghan contemplaba la escena sonriente con la pequeña Lilibet, a quien abrazaba mientras ambas seguían las carreras desde detrás de una valla. Según las informaciones publicadas, la duquesa también se animó después a subir a una montaña rusa.

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Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

La familia acudió a una sesión privada para invitados VIP, celebrada antes de que el recinto abriera sus puertas al público general. Entre los asistentes se encontraban también rostros conocidos como Myleene Klass, Spencer Matthews, Vogue Williams y Perrie Edwards, exintegrante del grupo musical Little Mix. Quienes coincidieron con los Sussex describieron una estampa familiar y distendida, en la que pudieron disfrutar de las atracciones sin que otros visitantes les interrumpieran para pedirles fotografías.

Para la ocasión, Harry eligió un conjunto informal, con chaqueta acolchada y gorra de béisbol. Meghan, por su parte, se protegió del frío londinense con un abrigo con capucha y un gorro de lana. Archie llevaba una chaqueta similar a la de su padre, mientras que Lilibet lucía un abrigo rosa pastel, guantes sin dedos y una diadema negra. Uno de los testigos aseguró que los pequeños se parecen mucho a sus progenitores y definió a Archie como una “mini versión” del príncipe.

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Meghan Markle ha felicitado al príncipe Harry por su 42 cumpleaños con una selección de fotografías. (Instagram @meghan)

Los planes de los Sussex para las fiestas navideñas

Esta escapada llega en un momento significativo para la pareja, que estaría organizando una Navidad en Reino Unido junto a Doria Ragland, madre de Meghan. De confirmarse, sería la primera vez en ocho años que pasan estas fechas en Inglaterra. No obstante, no parece que vayan a compartir las celebraciones con la familia real. Según informaciones publicadas en la prensa británica, los duques consideran que una reunión navideña con los Windsor sería una situación incómoda y tampoco esperan recibir una invitación. Su ausencia en el tradicional servicio de villancicos organizado por Kate Middleton también ha sido objeto de comentarios, aunque no se ha confirmado oficialmente.

La aparición familiar se produce, además, después de unas semanas complicadas para Meghan, que ha estado pendiente de la situación judicial de su padre, Thomas Markle. La duquesa no llegó a intervenir en el acto previsto en Bruselas y, según se informó entonces, no se encontraba con fuerzas para hacerlo. Harry, mientras tanto, ha mantenido una agenda marcada por sus compromisos solidarios y su reciente viaje sorpresa a Ucrania, donde se reunió con militares y personal sanitario.

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