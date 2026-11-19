El pronunciamiento de la Universidad Nacional de Colombia surgió a partir de una solicitud del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, que pidió verificar la autenticidad de un diploma atribuido a la congresista (Cámara de representantes)

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Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se encuentra en el centro de la polémica por su formación académica, luego de que la Universidad Nacional de Colombia negara que la congresista sea egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la sede Medellín.

Por esta situación, varios congresistas pidieron la renuncia de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico.

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La senadora Jennifer Pedraza pidió a Verónica Estrada que renuncie a su curul y reclamó respeto por la universidad pública.

La senadora Jennifer Pedraza pidió a Verónica Estrada que renuncie a su curul (@JenniferPedraz/X)

“Verónica debe renunciar a su curul y defenderse sin ese poder. Respeten a la universidad pública y al país que dicen proteger. Esto es inaceptable”, expresó.

Posteriormente, la senadora Pedraza indicó que tiene una “rabia” que no le cabe en los mensajes que publica. Según ella, varias de sus amigas egresadas de la Universidad Nacional y demás instituciones públicas están sin trabajo. Por ese motivo, indicó que no se debe guardar silencio.

“Tengo una rabia que no me cabe en los trinos. Tengo tantas amigas egresadas de verdad de la Universidad Nacional y de otras excelentes universidades públicas sin trabajo. Muchas han tenido que irse a Estados Unidos a limpiar baños o a cuidar bebés ajenos. No hay que guardar silencio: ¡corruptos!“, indicó.

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La exsenadora María Fernanda Cabal aseguró que, “con razón”, la congresista confundía el magnesio con el manganeso. También pidió verificar cuántos congresistas del Pacto Histórico tienen títulos académicos acreditados.

“Con razón confundía el magnesio con el manganeso. Hay que verificar cuántos congresistas avalados por el Pacto Histórico tienen los títulos que dicen tener. Un país serio debe poder confiar en la palabra de quienes hacen sus leyes”, señaló.