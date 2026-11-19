La madre del cantante compartió una publicación de la cantante argentina sobre su gira Latinaje. (Instagram)

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Cristy Nodal reapareció en redes sociales este miércoles 18 de noviembre con un repost a Cazzu, en medio de las batallas legales que su hijo Christian Nodal sostiene en simultáneo: una contra su padre, Jaime González, por el registro de su nombre artístico, y otra contra la propia cantante argentina por su hija Inti.

El gesto de la madre de Christian Nodal no se dirigió hacia su hijo: se dirigió hacia la persona con quien él sostiene un litigio activo, por lo que el hecho no ha pasado desapercibido.

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La publicación compartida correspondió a una hecha por la propia Cazzu del día anterior, en donde compartió un video y un mensaje de agradecimiento a Guatemala y Costa Rica tras sus presentaciones del 12 y 14 de noviembre dentro de la gira Latinaje.

El repost del video de Cazzu en la cuenta de Cristy Nodal. (Captura de pantalla)

Cristy la reposteó en su cuenta en la que tiene 886,000 seguidores. Un día antes, Cazzu había sido captada en el aeropuerto La Aurora de Guatemala junto a Inti, mientras se despedía del país.

El pleito con el padre que volvió a estallar

Horas antes se reportó que desde el pasado 9 de noviembre, Christian Nodal presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una oposición de 128 páginas contra una nueva solicitud de registro de marca de su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

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El trámite busca impedir que González registre “CHRISTIAN NODAL” en la clase 16, correspondiente a productos impresos, fotografías y artículos de papelería, solicitud que había sido ingresada el 30 de septiembre bajo el expediente 3714831.

No es la primera vez que el IMPI detecta un problema con este tipo de registros. En 2016 y en 2024, el Instituto ya había objetado solicitudes de González porque reproducían el nombre artístico de su hijo sin acreditar su autorización. En la más reciente, relacionada con “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, advirtió que el nombre del cantante había adquirido tal prestigio que podía generar confusión entre los consumidores. Pese a esas advertencias, ambos trámites terminaron con registros concedidos.

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Christian Nodal tiene una nueva batalla legal contra su padre. (Infobae México / Especial )

El conflicto tampoco se limitó a este expediente. Desde mayo, padre e hijo compitieron por otro registro: González solicitó “CHRISTIAN NODAL” en la clase 41, de conciertos y espectáculos, tres días después de que Christian presentara su propia solicitud de “C NODAL”. El IMPI consideró que ambas marcas podían confundirse, y el 7 de octubre la abogada de González, Elsa del Carmen Lugo Torres, respondió defendiendo los registros previos de su cliente. Ninguno de los dos trámites había sido resuelto hasta ese momento.

En la oposición de noviembre, el abogado de Christian, Ian Sergio Ibarra Hernández, pidió al IMPI que no repitiera el patrón de conceder registros pese a sus propias advertencias.

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El papá de Christian Nodal mantiene tres marcas vigentes relacionadas con el entretenimiento: “CN CHRISTIAN NODAL”, hasta abril de 2036; “NODAL”, hasta marzo de ese año, y “CHRISTIAN NODAL PAL CORA”, hasta diciembre de 2034. En julio, había negado cualquier distanciamiento con su hijo y declaró a Despierta América: “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de la carrera”.

El litigio con Cazzu y el apoyo de Cristy Nodal

Nodal también tiene una demanda contra la madre de su hija, a quien Cristy Nodal le ha mostrado apoyo. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El segundo frente legal de Christian Nodal es contra Cazzu, un pleito que se agravó en marzo de 2026 cuando el cantante mexicano buscó restringir la difusión de la imagen de Inti en redes sociales.

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Nodal sostuvo ante la prensa que el litigio “no tiene que ver con dinero ni con la custodia”, sino con el derecho de su hija a decidir sobre su imagen cuando sea mayor de edad. La postura generó críticas, pues fue el propio cantante quien compartió las primeras fotografías de Inti tras su nacimiento.

El vínculo de Cristy con Cazzu e Inti mostró un patrón de alejamientos forzados y acercamientos espontáneos a lo largo del año. El 31 de marzo, en medio de la demanda recién presentada por su hijo, Cristy eliminó de su Instagram todas las fotografías junto a Inti y Cazzu, un movimiento interpretado como presión de Christian para reforzar su postura legal. Pese a la purga, mantuvo el seguimiento a la cuenta de Cazzu.

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(Captura de pantalla)

El 14 de septiembre, coincidiendo con el tercer cumpleaños de Inti, Cristy lanzó “Regalo de Luna”, una canción compuesta originalmente para su hija Amely y que muchos tomaron como un regalo y homenaje para su nieta Inti.

La reaparición de Cristy ocurre además en un año de escasa convivencia con la familia política de su hijo. El 13 de enero, ella y Jaime González no asistieron al festejo de cumpleaños número 27 de Christian en Zacatecas, organizado por Ángela Aguilar durante tres días.