El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

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HotSpanish rechaza las comparaciones entre La Mansión VIP y otros realities de convivencia en México y defiende el tono relajado de su producción frente a lo que llama un “público tóxico” que exige cambios en la dinámica del programa.

Roberto González, nombre real del creador de contenido, señaló durante una transmisión en vivo que su formato se distingue por permitir el consumo de alcohol, la intimidad entre participantes en el cuarto VIP y un ambiente de mayor libertad frente a La Casa de los Famosos México y La Granja VIP.

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HotSpanish rechazó a un patrocinador que exigía prohibir el alcohol en La Mansión VIP

El conductor reveló que un patrocinador condicionó su entrada al programa a cambio de eliminar el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la casa. HotSpanish declinó la oferta.

El creador de contenido HotSpanish presenta la segunda temporada del programa de telerrealidad La Mansión VIP en el plató de grabación. (HotSpanish Vlogs)

“Hubo un patrocinador que dijo: ‘Yo le entro a la mansión, pero yo no quiero que la gente tome dentro de la mansión’. ¿Y qué creen? Lo rechacé, porque no quiero que venga nadie a cambiar algo que a la gente ya le está gustando”, afirmó.

El creador de contenido fue explícito sobre los límites que no está dispuesto a ceder, ni ante la presión comercial ni ante las críticas del público. “No voy a permitir ni que un patrocinador, ni que un público tóxico, ni que personas que... No, aquí es La Mansión VIP, aquí hay diversión, aquí hay desmadre, aquí hay degenere, aquí hay un poquito de todo”, sostuvo.

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El formato de La Mansión VIP permite intimidad y discusiones entre amigos sin sanciones

HotSpanish detalló las reglas de convivencia que distinguen a su reality de otras producciones del género. Según explicó, si dos participantes desarrollan una relación sentimental, pueden tener intimidad en el cuarto VIP sin que la producción lo impida.

Los participantes del programa La Mansión VIP comparten una cena en torno a una mesa con estética retro junto a una pista de baile iluminada. (La Mansion VIP 2)

El mismo criterio aplica para los conflictos verbales entre habitantes. “Si quieres mentarle la madre a tu amigo, si quieres y tu amigo no se agüita y pasa eso, no pasa nada”, explicó el conductor, quien remarcó que esa tolerancia no existe en otros realities de convivencia.

“Este es el reality donde somos más relajados. No quiero que este reality se convierta en lo que son los otros”, agregó. El productor atribuyó el éxito de la primera temporada a esa misma flexibilidad y descartó modificarla pese a la presión externa.

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La producción niega favoritismos hacia participantes específicos

HotSpanish respondió a las acusaciones de manipulación en el desarrollo del juego, un señalamiento recurrente entre los seguidores de este tipo de formatos. “Yo sé que posiblemente ustedes están acostumbrados a sentir de que, pues las cosas sean fraude o que producción maneja o que nada más producción quiere a unos o que producción quiere a otros”, reconoció.

HotSpanish La Mansión VIP

El conductor insistió en que su trato hacia los participantes es equitativo. “No, yo quiero a todos por parejo. Yo quiero lo mejor para ellos, quiero lo mejor para el reality, quiero lo mejor para el público, pero no por algunas personas voy a cambiar la esencia de este programa”, sentenció.

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La Mansión VIP mantiene límites pese a la tolerancia declarada

Aunque defendió la libertad de los participantes para divertirse sin restricciones excesivas, HotSpanish aclaró que existen límites operativos ligados a la plataforma donde transmite el programa. “Claro, hay límites. Estamos en la plataforma de YouTube, tenemos límites”, precisó.

El conductor anticipó que algunos habitantes podrían mostrarse molestos en determinados momentos de la convivencia, una situación que consideró parte natural del formato. “De repente van a haber personajes que probablemente se van a levantar de malas. Aquí los dejamos jugar, aquí los dejamos que se diviertan, aquí los dejamos mientras no rebasen los límites”, explicó.

El logotipo del programa de telerrealidad La Mansión VIP presenta letras metálicas doradas y una llama central para la producción del creador HotSpanish.

El reality combina votos gratuitos y donaciones para definir eliminaciones

La Mansión VIP 2 se transmite 24 horas al día desde Guadalajara, Jalisco, con un premio de 2,000,000 de pesos para quien resista 30 días de encierro. El sistema de permanencia combina votos gratuitos en el sitio oficial y donaciones directas vía Super Chat en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs.

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Cada usuario puede repartir diez votos diarios de forma gratuita, además de cinco votos extra al ver anuncios completos. Las aportaciones económicas inician desde 50 pesos mexicanos y se contabilizan junto con los votos gratuitos para definir la tabla de posiciones semanal.

Tony Aguirre lidera el marcador general con más de 165,000 puntos tras la primera semana de competencia, mientras cinco de los 14 habitantes activos enfrentan riesgo de eliminación en la próxima gala. Abel Robles se convirtió en el primer eliminado oficial de la temporada, con el puntaje más bajo del elenco.