La ilustración vibrante del Corona Capital 2026 muestra a Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezando tres escenarios, con la silueta de la CDMX y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La decimosexta edición del festival Corona Capital, que se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dejará en la Ciudad de México una derrama económica de 758 millones 574 mil pesos, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). La cifra supera en 3.8% la registrada durante la edición de 2025, cuando el organismo proyectó una derrama superior a los 730 millones 578 mil pesos.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, encabezó la presentación de las proyecciones y afirmó que el festival se consolida como “uno de los motores turísticos y comerciales más importantes para la Ciudad de México en este cierre de año”. Vicente Gutiérrez Camposeco estimó una afluencia total de 255,000 personas a lo largo de las tres jornadas del evento, 19,000 asistentes más que los 236,542 que registró la edición de 2025.

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Los hoteles cerca del Autódromo Hermanos Rodríguez proyectan ocupación de hasta 86.4%

Este es el cartel completo del Corona Capital 2026 (X/@CoronaCapital)

La Canaco CDMX proyecta que el sector hotelero alcanzará una ocupación de entre 76.2% y 86.4% durante el fin de semana del festival, tanto en las zonas cercanas al recinto como en los principales corredores turísticos de la metrópoli. El rango supera el intervalo de entre 70% y 80% que el mismo organismo había proyectado para la edición de 2025. El Autódromo Hermanos Rodríguez está ubicado en la alcaldía Iztacalco, en el oriente de la capital, aunque la demanda hotelera se distribuye también hacia colonias como la Roma, la Condesa, el Centro Histórico y la Zona Rosa, que concentran una parte significativa de la oferta de hospedaje turístico de la ciudad.

Vicente Gutiérrez Camposeco señaló que el movimiento generado por el festival beneficia a hoteles, agencias turísticas, restaurantes, bares, comercios locales, transporte terrestre, tiendas de conveniencia, servicios de entretenimiento y plataformas de movilidad y de alojamiento. El dirigente consideró que eventos de esta escala posicionan a la CDMX como “la capital del entretenimiento a nivel mundial y como un destino turístico de vanguardia”.

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La Canaco CDMX organiza al comercio y los servicios de la ciudad, y cuenta con representación de más de 160,000 establecimientos en la capital. El organismo emite proyecciones de derrama económica para los principales eventos masivos que se realizan en la metrópoli, entre ellos conciertos, ferias y festivales multitudinarios.

Gorillaz, Twenty One Pilots y The Strokes encabezan un cartel de 68 artistas en tres días

Usuarios y medios especializados llenan foros con especulaciones sobre el cartel. Gorillaz, The Strokes, Twenty One Pilots y Charli XCX figuran entre los favoritos para encabezar. (Fotos: REUTERS/Gorillaz & Reuben Bastienne-Lewis)

El cartel de Corona Capital 2026 está conformado por 68 artistas distribuidos en tres días de actividades. El viernes 20 de noviembre estará encabezado por Gorillaz, con la participación de Mumford & Sons, Daniel Caesar, James Blake, The Kooks y Chvrches, entre otras propuestas. El sábado 21 de noviembre tendrá como acto principal a Twenty One Pilots, acompañados por The Offspring, Pierce The Veil y Underworld. El domingo 22 de noviembre cerrará con The Strokes como cabeza de cartel, junto a The xx, Lola Young, Lil Yachty, The Black Crowes y Johnny Marr.

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OCESA, la promotora de espectáculos que organiza el festival desde su primera edición en 2010, anunció oficialmente la decimosexta edición el 18 de mayo de 2026 mediante un espectáculo con drones sobre la Ciudad de México. La revelación del cartel marcó también un cambio en las fechas del evento: a diferencia de ediciones anteriores, cuando el festival coincidía con el puente del Día de la Revolución Mexicana, la edición 2026 se programó una semana después, del 20 al 22 de noviembre. La preventa de boletos para clientes Banamex se realizó el 26 de mayo a las 14:00 horas, y la venta general comenzó al día siguiente, el 27 de mayo, en el mismo horario.

El festival acumula 16 ediciones y más de dos millones de asistentes desde 2010

Con conciertos programados entre el 20 y el 22 de noviembre, el recinto de la CDMX se alista para recibir el festival musical tras 16 años de su primera edición. (Instagram/ @coronacapital)

Corona Capital celebró su primera edición el 16 de octubre de 2010 en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, con una asistencia de 80,000 personas y los headliners Pixies e Interpol. Desde entonces, el festival se ha realizado de forma anual —con excepción del periodo de pandemia por covid-19— y ha incrementado progresivamente tanto su convocatoria como su extensión: fue de un solo día en 2010 y 2011, de dos días entre 2012 y 2021, y de tres jornadas desde 2022.

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La edición de 2022, con My Chemical Romance, Arctic Monkeys y Miley Cyrus como headliners, registró la asistencia más alta de la historia del festival: 255,000 personas. La edición de 2026 igualaría esa cifra si se cumple la proyección de la Canaco CDMX. Las ediciones de 2023 y 2024 convocaron a 240,000 y 225,000 asistentes, respectivamente.