Definen futuro de Gilberto Mora: Loco Abreu niega que el delantero de Xolos esté próximo a partir (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Luego de la pausa por fecha FIFA, los equipos de la Liga MX se preparan para afrontar la última jornada regular que definirá a los clasificados a los cuartos de final del Apertura 2026. Pero, la reanudación de actividades en el torneo mexicano también abre la ventana a las posibles ventas y bajas que tendrá cada club.

Gilberto Mora ha robado reflectores desde su participación en la Copa Mundial 2026, ahora con la mayoría de edad cumplida se abriría la posibilidad para que el delantero mexicana emigre a un club de Europa y pueda iniciar una carrera fuera del país.

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En medio de las especulaciones y presiones que han rodeado a la joya mexicana, Sebastián Abreu, entrenador de Xolos, frenó las expectativas en torno a una posible salida de Gil. El Loco Abreu negó que la Jornada 17 del campeonato represente el último juego con el equipo.

Loco Abreu frena especulaciones sobre una salida de Gil Mora de Xolos

Loco Abreu frena especulaciones sobre una salida de Gil Mora de Xolos ( REUTERS/Henry Romero)

El uruguayo descartó que el partido ante Atlante sea el último de Gilberto Mora con Xolos de Tijuana, pese a los rumores que vinculan al joven futbolista mexicano con equipos de Europa.

A dos días del duelo del viernes ante Atlante, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026, el director técnico dejó abierta la posibilidad de que Mora continúe en el plantel más allá de esa fecha. “No, no creo. No creo que sea el último. El viernes no creo que sea el último”, afirmó Abreu en entrevista para Fox.

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Tijuana llega a la última jornada en el décimo puesto de la tabla. El equipo necesita ganar ante Atlante y esperar otros resultados para acceder a la Liguilla.

Una eventual eliminación abriría la puerta a que el encuentro del viernes sea la despedida de Mora, siempre que el jugador concrete un fichaje con algún club europeo en el mercado de invierno. Por ahora no existe una transferencia oficial ni algún equipo del continente ha confirmado interés en el futbolista.

Si el partido ante Atlante terminara por ser su último con el club, Mora se marcharía tras disputar 65 partidos en todas las competencias, con 15 goles y tres asistencias. Sin un traspaso confirmado, la postura de Abreu sugiere que Xolos pretende seguir contando con él más allá del Apertura 2026.

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Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain

Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain ( REUTERS/Cristian De Marchena)

PSG incluiría a Gilberto Mora entre los futbolistas que analiza para reforzar su ofensiva en la ventana invernal de enero de 2027, luego de la lesión de ligamento cruzado anterior del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. El mediocampista mexicano, que cumplió 18 años el 14 de octubre de 2026, ya puede concretar una transferencia internacional, aunque no existe una oferta confirmada.

El jugador de los Xolos de Tijuana tiene una valuación de 25 millones de euros, de acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt. Esa cifra representa su valor de mercado, no el costo definitivo de una eventual venta, pues el club fronterizo puede pedir una cantidad distinta ante una propuesta formal.

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El periodista turco Ekrem Konur, especializado en el mercado de fichajes, afirmó que Mora “está entre los jugadores que están considerando los campeones franceses”. El posible movimiento lo pondría bajo las órdenes del técnico español Luis Enrique.

Mora ha sido relacionado con Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Manchester United ( REUTERS/Cristian De Marchena)

El periodista argentino César Luis Merlo señaló que varios clubes siguen al futbolista mexicano, pero la normativa de la FIFA impedía su transferencia a otro país antes de cumplir 18 años, salvo excepciones específicas. La mayoría de edad elimina esa limitación reglamentaria, aunque no confirma una negociación ni garantiza su salida inmediata de Tijuana.

Mora ha sido relacionado con Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Borussia Dortmund, Benfica, Bayern Múnich, Ajax, Napoli y Milan. Liverpool también habría preparado una oferta cercana a USD 40 millones, según Football Insider, aunque no hay confirmación de los clubes involucrados ni del entorno del jugador.

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La agente brasileña Rafaela Pimenta representa al mexicano. Pimenta también trabaja con el delantero noruego Erling Haaland y con Santiago Giménez.