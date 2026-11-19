Un nuevo sistema de reparto de votos y un fuerte cruce entre dos concursantes marcaron la jornada que definió a los nominados de esta semana. (Instagram)

Guardar

La Asamblea de la semana 11 de La Granja VIP 2026 define una placa de cinco nominados tras una jornada marcada por el enfrentamiento entre Niurka Marcos y Manelyk. El resultado deja en riesgo de eliminación a los granjeros con menos respaldo dentro de la competencia, en una dinámica que cambió sus reglas de votación esta semana.

A partir de esta edición, cada granjero tuvo que otorgar dos puntos a un participante y uno a otro, en lugar de concentrar todos los votos en una sola persona. El cambio modificó la matemática de las nominaciones y abrió la puerta a resultados menos previsibles dentro de La Granja VIP Segunda Temporada.

PUBLICIDAD

Julio Camejo no pudo ser nominado porque ejerce como Capataz esta semana, cargo que le otorga responsabilidades adicionales y el beneficio de la inmunidad. Pese a esa condición, fue él quien nominó con dos votos a Niurka Marcos durante la jornada de Asamblea.

El Capataz se queda con la inmunidad, mientras otra participante usa su poder especial para enviar a un compañero directo a la placa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Antes de la Asamblea, dos granjeros ya cargaban con desventajas que los colocaban como candidatos directos a la placa. Mario “Mono” Osuna arrastra el antecedente de haber formado parte de “El Legado de Rafa Mercadante”, mientras que Kevyn “Bicolor” perdió el Duelo de Nominación del martes y pasó de forma directa a la lista de riesgo.

Estos son los cinco nominados de la semana 11

Tras el cierre de la Asamblea, la lista de nominados quedó conformada por Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor”, Niurka Marcos, Kunno e Ivonne Montero. Niurka e Ivonne resultaron las granjeras con mayoría de votos entre sus compañeros durante el proceso regular de nominación.

PUBLICIDAD

El quinto lugar de la placa se definió por el poder del Huevo Dorado, que esta semana estuvo en manos de Bebeshita. Con ese poder, la concursante nominó de forma directa a Kunno, sin pasar por el conteo general de votos que sí aplicó para el resto de sus compañeros. Granjeros que a pesar de haber sido aliados en “la Resistencia”, tras una serie de conflictos finalmente comenzaron a nominarse.

“Nominación directa, sube a otro granjero a la tabla”, leyó Bebeshita. “Kunno”, gritó.

Por su parte Kunno respondió lo siguiente: “Saben que la amo, así es el juego. La Resistencia teníamos un acuerdo... entiendo que es parte el juego y si me toca, me toca. Confío también en el Gallo y el público”, explicó.

PUBLICIDAD

Dentro del reparto de puntos de la nueva dinámica, Julio Camejo utilizó parte de su poder de voto para nominar a Niurka Marcos con dos puntos. La decisión se suma al enfrentamiento previo que la actriz y vedette sostuvo con Manelyk durante la misma sesión de Asamblea.

El público decide ahora el destino de los cinco granjeros

Tras una Asamblea marcada por tensiones y estrategias, el destino de cinco granjeros queda ahora en manos del voto del público. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Con la placa de nominados completa, el resultado final queda en manos del voto del público, que puede salvar a uno o más de los cinco concursantes en riesgo. La organización del programa habilitó un sitio especial de votación donde cada usuario cuenta con 10 votos base, además de la posibilidad de conseguir 10 adicionales de forma rápida.

PUBLICIDAD

Mario “Mono” Osuna, Kevyn “Bicolor”, Niurka Marcos, Kunno e Ivonne Montero esperan ahora el resultado de la votación pública, que definirá quién abandona La Granja VIP en esta etapa avanzada del reality show.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante