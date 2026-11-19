El fundamento legal es el artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que fija el tope de exención en 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El aguinaldo queda sujeto al Impuesto Sobre la Renta en México, aunque no sobre el total del monto recibido. La ley reconoce una porción exenta y solo grava el excedente, por lo que quienes ganan más del salario mínimo sí verán un descuento en su recibo de diciembre.

El fundamento legal es el artículo 93, fracción XIV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que fija el tope de exención en 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA diaria en $117.31 pesos para 2026, ese límite equivale a $3,519.30 pesos.

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Cuánto del aguinaldo está exento

El aguinaldo no se grava en su totalidad: los primeros $3,519.30 pesos están libres de impuesto para cualquier trabajador, sin importar su salario. Solo el monto que supera ese tope se considera ingreso gravable, y sobre esa diferencia se calcula el ISR correspondiente.

La elección entre ambos queda a criterio del empleador. En la práctica, el procedimiento opcional suele resultar en una retención menor para el trabajador (Selene Miranda/Infobae México)

Esta exención se aplica una sola vez por persona durante el ejercicio fiscal, aunque la empresa divida el pago del aguinaldo o entregue un bono adicional de fin de año.

Ejemplo con un aguinaldo de $10,000 pesos:

Aguinaldo bruto recibido: $10,000 pesos

Monto exento (30 UMA): $3,519.30 pesos

Excedente gravable: $6,480.70 pesos

El ISR se calcula únicamente sobre los $6,480.70 pesos, sumados a los ingresos ordinarios del mes

Ejemplo con un sueldo mensual de $18,000 pesos (aguinaldo mínimo de 15 días):

Aguinaldo bruto: $9,000 pesos

Monto exento: $3,519.30 pesos

Base gravable: $5,480.70 pesos

Ejemplo con un sueldo mensual de $21,000 pesos:

Aguinaldo bruto: $10,500 pesos

Monto exento: $3,519.30 pesos

Base gravable: $6,980.70 pesos

Cómo se calcula el impuesto paso a paso

El procedimiento para determinar el ISR a retener sigue estos pasos:

Se identifica el monto total del aguinaldo recibido. Se resta el monto exento de $3,519.30 pesos. El resultado es la base gravable. Esa base se suma a los ingresos ordinarios del trabajador correspondientes a ese periodo. Sobre el total se aplica la tarifa del artículo 96 de la LISR para obtener el monto de la retención.

Dos métodos de cálculo disponibles para el empleador

Para determinar la tasa exacta sobre la parte gravada, el patrón puede optar entre dos procedimientos:

Procedimiento general (artículo 96 de la LISR): suma la parte gravada del aguinaldo a los demás ingresos del mes y aplica la tabla de tarifas vigente del SAT sobre el total.

Procedimiento opcional (artículo 174 del Reglamento de la LISR): mensualiza la parte gravada del aguinaldo, obtiene una tasa efectiva a partir de esa mensualización y la aplica únicamente sobre esa porción.

La elección entre ambos queda a criterio del empleador. En la práctica, el procedimiento opcional suele resultar en una retención menor para el trabajador, aunque ninguno de los dos métodos modifica el ISR anual total que corresponde pagar: solo varía el monto reflejado en el recibo de diciembre.

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Por qué se usa la UMA y no el salario mínimo

Este año también se presentó una iniciativa legislativa para modificar el esquema de retención del ISR sobre el aguinaldo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la ley fiscal tomaba como referencia “30 días de salario mínimo” para calcular el tope de exención del aguinaldo. Esa fórmula cambió desde la desvinculación del salario mínimo de otros fines distintos a los estrictamente laborales, reforma que llevó a establecer la UMA como el indicador oficial para calcular exenciones y obligaciones fiscales.

Este año también se presentó una iniciativa legislativa para modificar el esquema de retención del ISR sobre el aguinaldo, pero fue rechazada por la mayoría de los legisladores. En consecuencia, la retención fiscal sobre el excedente del aguinaldo se mantiene vigente bajo las mismas reglas para este periodo.

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Quiénes no pagan impuesto sobre el aguinaldo

Existen dos situaciones en las que el trabajador recibe el aguinaldo sin ninguna retención fiscal:

Trabajadores que perciben el salario mínimo general , cuyo aguinaldo queda exento de impuestos como medida de protección al poder adquisitivo.

Cualquier empleado, sin importar su esquema de contratación, cuyo aguinaldo total calculado (completo o proporcional al tiempo trabajado) resulte igual o inferior a $3,519.30 pesos.

La tabla presenta un desglose de las infracciones laborales más comunes y sus respectivas sanciones económicas, expresadas en UMA y pesos mexicanos para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plazo de pago y verificación del cálculo

El empleador tiene como fecha límite el 20 de diciembre de 2026 para depositar el pago del aguinaldo. La retención de ISR no requiere ningún trámite especial por parte del trabajador, ya que el cálculo lo realiza directamente el área de recursos humanos o contabilidad de la empresa.

Se recomienda revisar el recibo de nómina o CFDI correspondiente para confirmar que el cálculo del ISR se haya aplicado correctamente, separando de forma explícita la parte exenta y la parte gravada del monto total recibido.

El caso especial del aguinaldo de 40 días para servidores públicos

No todos los trabajadores reciben el aguinaldo mínimo de 15 días que marca la Ley Federal del Trabajo. Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2026, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estableció el otorgamiento de un aguinaldo de hasta 40 días para ciertos sectores del Gobierno federal, cuyo pago comenzó el 10 de noviembre de 2026.

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Una infografía detalla las fechas y las condiciones del pago de hasta 40 días de aguinaldo para personas pensionadas del ISSSTE en México durante 2026 según el decreto oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el decreto, los beneficiarios de esta prestación ampliada son:

Servidores públicos de dependencias y entidades federales regidos por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), quienes reciben los 40 días completos

Personal operativo de confianza y personal militar en activo, con hasta 40 días.

Personal de enlace y de mando, además del Servicio Exterior Mexicano en territorio nacional, con hasta 40 días sobre la base de sueldos y salarios autorizados.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano en representaciones diplomáticas en el extranjero, con hasta 40 días.

Personas contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales, con hasta 40 días.

Pensionados civiles y militares, personas con pensión de gracia y determinados deudos con pensiones del ISSSTE o a cargo del erario federal, con hasta 40 días de su cuota asignada.

Quedan fuera de este beneficio las personas contratadas bajo el régimen de honorarios especiales y el personal vinculado a convenios de coordinación técnica de enseñanza con los estados.

El decreto establece que el pago a los servidores públicos federales se realiza en dos partes: la primera antes del 15 de diciembre de 2026 y la segunda a más tardar el 15 de enero de 2027. Quienes trabajaron menos de un año completo reciben la parte proporcional correspondiente.

Este aguinaldo ampliado también está sujeto a ISR bajo las mismas reglas de exención: los primeros $3,519.30 pesos (30 UMA) quedan libres de impuesto, y el excedente se grava conforme al procedimiento del artículo 174 del Reglamento de la LISR, que mensualiza la parte gravable y calcula una tasa efectiva sobre ella.

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