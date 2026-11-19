l general retirado William Salamanca, exdirector de la Policía Nacional, tendrá que declarar en juicio contra ‘Papá Pitufo’ por contrabando (Catalina Olaya/Colprensa @LuisAlf82940568/ X)

Guardar

La admisión de pruebas para el juicio contra Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, quedará en manos del juez de conocimiento el próximo 26 de febrero de 2027. La decisión definirá si intervienen como testigos el general retirado de la Policía William Salamanca y el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Carlos Reyes.

La defensa de Marín solicitó la declaración de Salamanca dentro del proceso por cohecho. Mientras que la Fiscalía General de la Nación pidió que Reyes sea escuchado durante el juicio oral. El ente investigativo y la Procuraduría objetaron la petición de la defensa, argumentando que el testimonio del exdirector de la Policía no es pertinente para el caso.

PUBLICIDAD

La defensa busca excluir 120 de los elementos solicitados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría objetaron la petición de la defensa, argumentando que el testimonio no es pertinente para el caso (montaje Infobae)

En la audiencia preparatoria, la Fiscalía anunció que pretende llevar al juicio más de 140 elementos materiales probatorios. El abogado Jhon Villamil, representante de Marín, solicitó la exclusión de 120 de esos elementos.

El juez deberá resolver tanto las objeciones sobre las pruebas como las solicitudes de testimonios. Solo los elementos que sean admitidos podrán presentarse y discutirse en el juicio oral.

El expediente está relacionado con una presunta estructura de contrabando que, de acuerdo con la investigación, habría tenido operaciones en varias ciudades de Colombia. Las autoridades indagan una posible participación de funcionarios de la Dian y de la Policía Nacional en esas actividades.

PUBLICIDAD

Mientras avanza el proceso judicial en Colombia, Marín permanece en Portugal. La justicia de ese país autorizó su extradición, pero el trámite está suspendido por la solicitud de asilo político que presentó el procesado.

La petición fue negada en primera instancia y la defensa apeló esa determinación. Hasta ahora, no hay una decisión definitiva sobre el recurso ni una fecha confirmada para la entrega de Marín a las autoridades colombianas.

Así se habría infiltrado ‘Papá pitufo’ en la Dian

Los cargamentos de textiles, cigarrillos, calzado, cacharrería y licores pasaban por los puertos con apoyo interno, de acuerdo con documentos en poder de la Fiscalía - (Presidencia/Dian)

La infiltración en la Dian de la red criminal que dirigía Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, habría asegurado el paso de mercancías de contrabando.

Según el informe del ente acusador, revelado por Semana, el entramado criminal se gestó con dádivas, pagos en efectivo, vehículos, celulares y hospedajes para funcionarios destinados a zonas portuarias estratégicas. Ese esquema facilitó no solo el ingreso irregular de mercancías, sino la promoción de personas de confianza a puestos clave.

PUBLICIDAD

La declaración de dos agentes encubiertos permitió establecer cómo Marín Buitrago accedía a información interna y movía nombramientos para que se omitieran controles aduaneros. “La finalidad de la organización criminal era cometer delitos contra la administración pública y el orden económico y social, cooptando funcionarios para facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia”, determinó la Fiscalía.

Los cargamentos de textiles, cigarrillos, calzado, cacharrería y licores pasaban por esos puertos con apoyo interno, de acuerdo con documentos en poder del ente investigativo. El expediente describe un mecanismo basado en la cooptación de funcionarios públicos, las recomendaciones para cargos clave y las comunicaciones encriptadas para coordinar la operación.

PUBLICIDAD

Una vez conseguía esa penetración, la organización coordinaba con funcionarios para burlar la seguridad aduanera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad, liderada por Luz Adriana Camargo, indicó que el papel de “Pitufo” incluía financiar la captación de nuevos funcionarios en zonas portuarias estratégicas. “(El rol de Marín Buitrago era) financiar para que fueran cooptados los nuevos funcionarios ofreciendo y dando regalos, así como beneficios como celulares, carros, gastos de hospedaje y pagos en efectivo, a cambio de omitir las funciones propias de sus cargos para que miraran a otro lado”.

El expediente también recoge un frente sobre nombramientos dentro de la Dian. En la mansión de Marín Buitrago en Guaymaral, al norte de Bogotá, el CTI de la Fiscalía halló hojas de vida durante un operativo del 13 de febrero de 2025.

PUBLICIDAD

Entre esos documentos aparecen Yerlin Arley Campo y Javier Zuluaga Montero, que fueron nombrados en cargos clave en la Dian de Buenaventura, informó Semana. Campo fue designado como director Seccional 3 en ese puerto y Zuluaga Montero fue nombrado en la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera y cambiaria.