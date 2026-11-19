Agenda de movilizaciones hoy 19 de noviembre

(X@OVIALCDMX)

Una de las protestas con mayor aforo estimado será la convocada por el Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, programada a las 9:00 horas en el cruce de avenida Insurgentes Sur y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez. El colectivo exige reponer el proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Desde temprano, a las 6:30 horas, el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México se concentrará en la estación Chabacano del Metro, en la colonia Obrera. La movilización forma parte de una jornada de búsqueda por patrones denominada “Triple Frontera”, enfocada en la localización de personas desaparecidas en la zona de las Lagunas de Zempoala y Huitzilac, área limítrofe entre la capital, el Estado de México y Morelos.

A las 10:00 horas, la colectiva feminista interseccional Somos Ellas realizará un mural frente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, con motivo del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. El grupo busca visibilizar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, además de exigir protección, atención integral y acceso a la justicia.

También en Cuauhtémoc, la organización Sorece, A.C. tendrá actividades a las 12:00 horas en la estación Pino Suárez del Metro y a las 14:00 horas en el Kiosco Morisco, en Santa María la Ribera, para denunciar el carácter sistémico de la violencia sexual contra menores de edad.

A las 13:00 horas, la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales sostendrá una reunión en el Monumento a la Mexicanidad, en el Centro Histórico. La organización prevé compartir experiencias y definir acciones contra la violencia feminicida, así como impulsar el reconocimiento de derechos laborales y sociales sin discriminación.

Citas ante autoridades y demandas sociales

La agenda también contempla reuniones y gestiones ante dependencias públicas. Al mediodía, integrantes de Mazahuas Indígenas de la Alameda Central, A.C. acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en la colonia Obrera, para solicitar espacios destinados a la venta de artesanías.

A la misma hora, vecinos del predio ubicado en Isabel la Católica 381 se reunirán en la Subsecretaría de Concertación Política para buscar una negociación con la Comisión Federal de Electricidad por adeudos en el servicio eléctrico.

Por otra parte, familiares y amigos de una menor desaparecida acudirán al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en avenida Niños Héroes, colonia Doctores, para pedir apoyo en la localización de la adolescente, vista por última vez en inmediaciones de una secundaria de Iztapalapa.

Durante el día, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas tiene prevista una cita en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la colonia Hipódromo Condesa, para solicitar apoyos y recursos dirigidos a productores del estado de Guerrero.

Eventos masivos incrementarán la afluencia

Además de las movilizaciones sociales, se esperan eventos con alta asistencia. Entre los de mayor convocatoria se encuentran el espectáculo Multiverso Nestlé, en el Estadio Alfredo Harp Helú, con aforo estimado de 35 mil personas a partir de las 16:00 horas, y el concierto de Dimash Qudaibergen en el Palacio de los Deportes, con capacidad prevista para 20 mil asistentes a las 20:00 horas.

También habrá actividad en el Auditorio Nacional, donde se presentarán Cafres y Estrambóticos; en la Arena Ciudad de México, con el espectáculo God Save The Queen; y en la Carpa Santa Fe, sede de Cirque du Soleil Echo.