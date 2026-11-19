Calendario de María Vargas en Miss Universo 2026: fechas, horarios y dónde ver las transmisiones (RS)

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María Vargas representa a México en Miss Universo 2026, certamen que se realiza del 11 al 24 de noviembre en Puerto Rico y culmina con la final en San Juan.

La jalisciense compite por la quinta corona para el país y busca suceder a Fátima Bosch, Miss Universo 2025. Las pruebas decisivas son el traje típico el 21 de noviembre, la preliminar el 22 y la coronación el 24.

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La organización programa actividades durante dos semanas en distintos puntos de Puerto Rico. El calendario concentra las presentaciones que definen el avance de las concursantes entre este 21 y el 24 de noviembre, con sede principal en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La transmisión en vivo confirmada corresponde a la Gran Final del 24 de noviembre, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. La información disponible no precisa todavía las plataformas, televisoras o canales que emitirán la competencia en territorio mexicano.

María Vargas compite por México en la edición 75 de Miss Universo

María Guadalupe Vargas Naranjo llega a Puerto Rico como Miss Universe México 2026, título que obtiene el 29 de agosto de este año en Los Cabos. La representante nacional se impone ante otras 31 aspirantes y recibe la corona de manos de Fátima Bosch.

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Vargas tiene 28 años, nació en la comunidad de Copalita, en Zapopan, Jalisco, y estudia Negocios Internacionales en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Además de su carrera en los certámenes, la mexicana desarrolla una empresa de productos elaborados en Jalisco. También trabaja como maestra de educación artística y dirige una academia de danza desde hace siete años.

María Vargas compite por México en la edición 75 de Miss Universo (Instagram: @mariavargas.n)

La representante mexicana también escribe el libro Miss Trouble (La reina de los problemas), obra basada en vivencias personales, un accidente que marca su vida y su experiencia ante las críticas. Actualmente prepara una segunda parte del proyecto.

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Su camino en concursos inicia en Miss Jalisco 2018, donde entra al Top 5. Más tarde gana Mexicana Universal Jalisco 2021 y representa al estado en Mexicana Universal 2022, edición en la que clasifica entre las 16 semifinalistas.

El traje típico se presenta el 21 de noviembre en San Juan

La primera competencia central de Miss Universo 2026 se realiza este viernes 21 de noviembre. Las delegadas presentan sus trajes nacionales o típicos a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

El evento tiene lugar en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, recinto que también recibe la competencia preliminar y la ceremonia de coronación. La presentación permite a cada concursante mostrar elementos vinculados con la identidad cultural de su país.

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María Vargas representa a México después de una agenda de actividades que comienza el 11 de noviembre con la bienvenida a las participantes en la Bahía de Aguadilla. La organización también programa encuentros con las delegadas y apariciones públicas en distintos municipios de la isla.

El 12 de noviembre, las concursantes acuden a un encuentro en Beach Club y participan en un meet and greet con Fátima Bosch en Plaza Las Américas. Un día después, la agenda contempla una reunión en la playa del Caribe Hilton Hotel.

La competencia preliminar se realiza el 22 de noviembre

El sábado 22 de noviembre se celebra la competencia preliminar, también a las 17:00 horas del centro de México y en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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Esta etapa reúne a las participantes en las pruebas previstas por el certamen antes de la Gran Final. El desempeño de las concursantes en esta jornada forma parte de la evaluación rumbo a la definición de las semifinalistas y finalistas.

La agenda previa incluye el evento Luz de Esperanza, Universo Rosa en Puerto Rico, programado para el 14 de noviembre. El 16 de noviembre se realiza Belleza que trasciende el universo en el Parque Forestal La Marquesa.

Las delegadas también tienen actividades el 17 de noviembre en Hato Rey, bajo el nombre Regalos del Universo. Un pedazo de cada país en Puerto Rico. Para el 18 de noviembre, el calendario marca otro meet and greet en Vivo Beach Club.

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María Vargas llegó a Puerto Rico para iniciar la concentración tras demoras en sus vuelos y el extravío temporal de su equipaje. (Instagram/ @mariavargas.n)

Fátima Bosch tiene una despedida programada para el 23 de noviembre

La mexicana Fátima Bosch participa en una actividad de despedida antes de entregar la corona. El evento denominado Fatima’s Farewell Tea Party se realiza el domingo 23 de noviembre, de 09:00 a 13:00 horas, en Puerto Rico.

Bosch entrega el título a la ganadora de la 75.ª edición durante la ceremonia del 24 de noviembre. María Vargas busca convertirse en la sucesora de la mexicana y sumar una nueva corona para el país.

Antes de esa despedida, la agenda contempla Una noche para la memoria el 20 de noviembre en el Caribe Hilton Hotel. El horario de esta actividad todavía aparece como pendiente de confirmación.

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La Gran Final de Miss Universo 2026 inicia a las 18:00 horas

La Gran Final de Miss Universo 2026 se celebra el lunes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La transmisión en vivo comienza a las 18:00 horas del centro de México.

La ceremonia define a la ganadora que sucede a Fátima Bosch. La organización concentra en esa jornada la selección final de las concursantes y la coronación de la nueva Miss Universo.

María Vargas llega a esta edición con una trayectoria que combina certámenes, emprendimiento, docencia y escritura. Entre sus actividades personales figuran el yoga, la meditación, el indoor cycling, la jardinería y las reparaciones del hogar.

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La representante de México también practica albañilería, es aficionada a la saga de Harry Potter y durante su infancia participa en actividades de charrería y jaripeo en Jalisco.