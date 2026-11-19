Kenia López Rabadán exigió en la Cámara de Diputados completar la integración de la autoridad electoral. | Cámara de Diputados

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El PAN presentó este 18 de noviembre un juicio contra la omisión de la Cámara de Diputados de emitir y publicar la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE. La acción busca que se defina la renovación de ese cargo, mientras Kenia López Rabadán exigió completar la autoridad electoral.

Durante una declaración este 18 de noviembre en la Cámara de Diputados, López Rabadán afirmó que “México no necesita un oso panda. México necesita democracia” ni “gallinas ponedoras”. Estos comentarios son en referencia a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum a China para obtener otro oso y a la propuesta de Clara Brugada de entregar aves de corral a capitalinos.

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López Rabadán también señaló que continuar el proceso sin la cabeza del INE es una irresponsabilidad. También advirtió que el periodo de sesiones podría terminar sin una convocatoria ni una definición sobre quién presidirá el organismo.

La legisladora sostuvo que las diputadas y los diputados del PAN tienen votos para elegir a una presidenta del INE “honorable” e “imparcial”, alejada del gobierno y de los partidos. “Si no es por la vía política, será por la vía legal”, dijo, y pidió dar certeza sobre la integración de la autoridad electoral.

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PAN presenta un juicio contra la Cámara de Diputados por frenar la sucesión en el INE

La bancada impugnó la falta de convocatoria para cubrir la vacante que dejó Guadalupe Taddei. Crédito: X/ @AccionNacional

El PAN presentó un juicio contra la Cámara de Diputados por no emitir ni publicar la convocatoria para elegir a la persona que concluirá el periodo 2023-2032 en la presidencia del Consejo General del INE, vacante tras la renuncia de Guadalupe Taddei. El recurso busca que la Junta de Coordinación Política active el procedimiento constitucional de renovación mientras Blanca Yassahara Cruz García permanece como presidenta provisional.

José Elías Lixa, coordinador de los diputados federales panistas, promovió el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en representación de las legisladoras y los legisladores de su bancada que suscribieron la impugnación.

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La falta de acuerdos podría llevar el nombramiento a un periodo extraordinario de sesiones o hasta 2027, ya que el periodo ordinario del Congreso concluye el próximo 15 de diciembre. La nueva titular requiere el respaldo de dos terceras partes de los diputados presentes.

El PAN pide fijar las reglas para elegir a la nueva titular del INE

Guadalupe Taddei renunció al cargo tras señalamientos por presuntas irregularidades en contratos del órgano electoral. Crédito: INE

La demanda impugna la omisión de San Lázaro para publicar el acuerdo de convocatoria y reclama definir el mecanismo de integración del Comité Técnico de Evaluación. También solicitó establecer los criterios específicos para calificar a las personas aspirantes.

El escrito pide notificar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la presentación del juicio, realizar el trámite legal correspondiente y remitir los informes y documentos vinculados con la omisión denunciada.

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Lixa sostuvo que la vía jurisdiccional responde a la falta de consensos en la Cámara de Diputados para iniciar la sucesión. El legislador exigió publicar la convocatoria sin más demoras y cuestionó que integrantes de Morena planteen mantener a Cruz García en la presidencia provisional.

José Elías Lixa cuestionó que legisladores de Morena busquen prolongar la presidencia provisional del árbitro electoral. (Redes Sociales)

El diputado afirmó que el PAN llevó ocho propuestas a las negociaciones sobre la convocatoria. La bancada recibió respuesta únicamente sobre tres planteamientos, los cuales fueron considerados inviables.

Entre las exigencias de Acción Nacional se encuentra que se respeten los procedimientos constitucionales para renovar la presidencia del INE. La impugnación plantea que las reglas de evaluación deben quedar definidas antes de avanzar con la selección.

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Guadalupe Taddei renunció al cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y en el manejo de recursos del organismo electoral. La convocatoria debe elegir a la persona que complete el periodo constitucional que inició en 2023 y concluye en 2032.

Monreal reconoce que las bancadas aún no alcanzan un acuerdo

Ricardo Monreal reconoció la falta de acuerdos entre las bancadas para aprobar la convocatoria en San Lázaro. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, reconoció que las fuerzas políticas no han alcanzado un entendimiento para aprobar la convocatoria. El legislador ha señalado que busca construir un acuerdo amplio antes de poner en marcha el procedimiento.

La ruta prevista incluye publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación, abrir el registro de aspirantes, realizar las evaluaciones y someter la designación a votación del pleno de la Cámara de Diputados.

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Si las bancadas no reúnen la mayoría calificada requerida, la Constitución contempla que la designación se defina mediante insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Blanca Yassahara Cruz García reconoció una crisis institucional mientras encabeza los trabajos de transición en el INE. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Cruz García continúa al frente del INE durante la transición. Este 18 de noviembre reconoció que el organismo atraviesa una crisis institucional, aunque aseguró que las actividades relacionadas con la organización de las elecciones de 2027 siguen el calendario previsto.

La presidenta provisional informó que los 300 consejos distritales estarán instalados a finales de noviembre como parte de los preparativos para los próximos comicios.

José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, expresidentes del IFE y del INE, pidieron al Congreso comenzar cuanto antes el proceso de designación de la sucesora de Taddei. Los exfuncionarios también plantearon revisar cambios constitucionales y recuperar los acuerdos entre las fuerzas políticas para integrar los órganos electorales.

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