El plan de brunch de Leonor y Sofía junto a una amiga en Madrid (Archivo / Brunchit)

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Nada como una mañana de domingo para pasear por Madrid y disfrutar de un completo brunch en buena compañía. Todo un planazo de fin de semana al que se han apuntado hasta la princesa Leonor y la infanta Sofía. Las dos hermanas pasan la mayor parte de sus días separadas, pero aprovechan cualquier rato juntas para disfrutar de su mutua compañía, con planes improvisados como los que haría cualquier joven madrileña por la capital.

El pasado fin de semana, aprovechando que la infanta dejaba París para acudir al encuentro entre España e Inglaterra en el Wanda Metropolitano, las dos hermanas salieron a disfrutar de un brunch con una amiga, tal y como cuentan desde ¡Hola!. Las tres caminaron hasta el barrio de Salamanca, concretamente hasta la calle María de Molina, donde entraron al local de Brunchit, una cadena famosa por los productos eco y el café de especialidad.

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La elección de la princesa no parece haber sido aleatoria. Leonor sabía a dónde guiaba a su hermana y a su amiga, marcando el paso hacia una cafetería ampliamente conocida en toda España, conocida por sus excelentes almuerzos saludables, su ambiente relajado y sus riquísimas recetas.

Brunchit se podría definir como una de las marcas pioneras en traer el concepto del brunch saludable a España. Muchos reconocen sus locales por sus fachadas llenas de flores, sus tostadas saludables y sus batidos de colores intensos, detalles que caracterizan a una cafetería que ha marcado tendencia en España y que se ha transformado en un auténtico imperio gastronómico.

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Local de Brunchit en el barrio de Salamanca, en la calle María de Molina (Web de Brunchit)

Qué se come (y por cuánto) en Brunchit

La propuesta culinaria del local gira en torno a recetas internacionales pensadas para disfrutar a cualquier hora de la mañana. Protagonizan la carta las tostadas, hechas con pan de obradores locales y coronadas de jamón (16,90 €), aguacate (13,50 €) o salmón (16,50 €), siempre acompañadas de una guarnición de ensalada. También platos combinados de desayuno, con huevos revueltos, huevos benedict (15,50 €), gofres salados (16 €) y smash croissants (16,50 €).

No faltan las recetas dulces que suelen acompañar a este almuerzo de media mañana: tortitas veganas y con fruta (14,90 - 16,70 €), bowls de yogur (11,20 €) y hasta los virales açai bowls (12,90 €). Son algunos de los elementos de una carta que apuesta por el producto ecológico, por los edulcorantes alternativos al azúcar y por los ingredientes de cercanía. Todo ello acompañado de café de especialidad y ecológico. En cuanto al ticket medio aproximado, este ronda los 20 y los 30 euros por persona, dependiendo de la combinación de platos elegida.

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Lydia Nieto, fundadora y CEO de Brunchit, gestó la idea en Bali y fundó su primer local en Málaga en el año 2015. Pronto, la marca se consolidó como líder en el sector del brunch y del specialty coffee, aún en pañales hace una década.

En la actualidad, el formato se encuentra consolidado y cuenta con locales repartidos por toda España, con dos espacios en Barcelona, seis en Madrid, otros en San Sebastián, Alicante, Ibiza y Marbella, y un total de 11 en Andalucía, repartidos entre Sevilla, Marbella, Fuengirola y Málaga. Fuera de España, cuenta con establecimientos en Oporto y Lisboa.

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