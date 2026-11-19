La banda de rock Caifanes se presenta en un escenario ante el público asistente. Durante la interpretación musical, una pantalla al fondo proyecta textos informativos sobre la labor de los colectivos de madres buscadoras en México, así como imágenes y citas de la activista Ceci Flores. Los asistentes observan y graban el acto desde la zona del público.

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La música se convirtió en un llamado contra la indiferencia. Caifanes y Diego Luna encabezaron el miércoles 18 de noviembre el Concierto por un Abrazo, una presentación solidaria en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México que puso en el centro la crisis de desapariciones y las deudas históricas con los pueblos originarios.

Ante más de tres mil personas, el actor tomó el micrófono para explicar el origen de la iniciativa y lanzar un mensaje contundente sobre las familias que buscan a sus seres queridos y las comunidades zapatistas que impulsaron el encuentro.

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“En este país tenemos dos grandes deudas. La primera con los pueblos originarios y la segunda con las familias de quienes buscan a sus ausentes”, expresó.

El evento reunió a artistas que se sumaron a la convocatoria del colectivo Por un Abrazo, con el propósito de recaudar recursos para financiar la estancia de las familias buscadoras y la organización de la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El Concierto por un Abrazo puso en el centro la crisis de desapariciones y las deudas históricas con los pueblos originarios (Facebook: Fanáticos de Caifanes)

Diego Luna lanza mensaje a las familias de desaparecidos: “No están solas”

Durante su intervención, Luna relató que la iniciativa surgió después de recibir un llamado de las comunidades zapatistas desde la Selva Lacandona. La convocatoria buscaba reunir recursos para hacer posible un encuentro entre integrantes del EZLN y colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas.

El actor leyó un fragmento del comunicado firmado por el subcomandante insurgente Moisés y el capitán insurgente Marcos, en el que convocaron a respaldar a quienes continúan buscando a sus seres queridos.

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También explicó que Marina y Carolina fueron de las primeras en proponer un concierto, mientras que él y Leo se incorporaron a la organización junto con músicos, diseñadores y trabajadores de la industria del espectáculo.

“Este concierto se ideó a beneficio para aportar dinero a la organización del evento y sobre todo para cubrir los gastos y la estancia por un mes, el mes de diciembre en esta ciudad, de las familias que buscan a sus seres queridos”, detalló.

Frente al público, Luna resumió el sentido de la convocatoria con una declaración dirigida a las personas que mantienen la búsqueda: “No están solas. Escuchamos. No somos indiferentes”.

El actor Diego Luna y el músico Saúl Hernández se abrazan en el escenario durante una presentación musical en vivo. (Facebook)

Caifanes dedica “Antes de que nos olviden” a las personas desaparecidas

Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió cuando Caifanes interpretó “Antes de que nos olviden”. Durante la canción, la agrupación proyectó imágenes y mensajes relacionados con la crisis de desapariciones en México, incorporando la exigencia de justicia al repertorio del concierto.

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La participación de la banda encabezada por Saúl Hernández fue uno de los principales atractivos de una convocatoria que también reunió a Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y músicos jaraneros.

Concierto por un Abrazo: ¿a quiénes beneficiará la recaudación?

El dinero obtenido mediante la venta de boletos está destinado a los comités organizadores de la Gira por la Vida y a cubrir los gastos de traslado y estancia de las familias buscadoras que permanecerán durante diciembre en la capital.

La iniciativa también busca facilitar el encuentro de la delegación zapatista con colectivos de búsqueda, organizaciones sociales y pueblos originarios.

El músico Meme del Real canta en el escenario del Teatro Metropólitan junto a sus instrumentistas y frente a una pantalla que proyecta su imagen. (Facebook: Fanánicos de caifanes)

Al cierre de su mensaje, Diego Luna celebró que más de tres mil personas ocuparan el Teatro Metropólitan y destacó el significado de su asistencia: “Somos más de tres mil personas en este recinto que decimos: ya basta la indiferencia”.

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El Concierto por un Abrazo convirtió así el escenario en un espacio de denuncia y acompañamiento. Caifanes, Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl, Meme del Real y músicos jaraneros pusieron la música, Diego Luna la voz y miles de asistentes respaldaron una causa que mantiene pendientes dos exigencias centrales en México, el reconocimiento de los pueblos originarios y la justicia para quienes siguen buscando a sus desaparecidos.