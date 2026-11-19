El jugador mexicano alzó la décima en la cancha de Pumas UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Erik Lira no disputó la última Liguilla de la Liga Mx con el Club de Futbol Cruz Azul tras ser convocado por el Vasco, Javier Aguirre Onaindia, para representar a la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de la FIFA 2026.

Al enterarse que Cruz Azul se instaló en la Gran Final del Torneo Clausura 2026, Lira consiguió autorización de Javier Aguirre para asistir al juego de vuelta y acompañar a sus compañeros en Ciudad Universitaria.

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En entrevista con Roberto Martínez, el mediocampista relató que su llamado a la Selección Mexicana coincidió con el inicio de la Fase Final del torneo. El calendario le otorgó una semana de vacaciones después de integrar la lista mexicana para la Copa del Mundo.

Lira debía concentrar durante cinco semanas con el resto de la plantilla en el Centro de Alto Rendimiento para llegar con fortaleza al Campeonato Mundial. Por ende, tuvo que apoyar a Cruz Azul durante las finales en casa con su familia y con sus compañeros en el CAR.

El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de perderse los partidos eliminatorios le pesó desde el inicio. Para Erik Lira, esos encuentros tenían un valor distinto por el recorrido que llevaba Cruz Azul en torneos anteriores, con semifinales y una final que habían dejado una cuenta pendiente en el plantel celeste.

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“En la final voy con Javier (Aguirre), le digo: “Javier, por favor déjame ir a la final. Si quieres del CAR me llevas a CU y de CU me regreso al CAR, solamente déjame ir a ver a mis compañeros a ver la final”, expresó Erik Lira.

La Liguilla coincidió con la concentración de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

Aquella noche México fue eliminado del Mundial a costa de Inglaterra en el Azteca. REUTERS/Raquel Cunha

Tras recibir la notificación sobre ser parte de la lista final para asistir a la Copa del Mundo, Erik Lira debía olvidarse de la Fase Final y enfocar la atención en los preparativos de la Selección Mexicana para el torneo internacional.

“Antes de la Liguilla, me sale la convocatoria, me dan una semana de vacaciones y después tenía que estar cinco semanas antes del Mundial. Empezaba la Liguilla y dije: ‘P*** madre, esta Liguilla’”, contó el futbolista.

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El jugador de la Máquina compartió lo que significa disputar una Liguilla y lo que sintió al tener que verla fuera de las canchas. “La Liguilla es lo más lindo que hay, se vive de diferente manera”, dijo. “Nosotros como Cruz Azul ya veníamos arrastrando semifinal y final y sabíamos todos que esta era la que iba a ser la buena”, agregó Erik Lira.

El seleccionado nacional celebró que sus compañeros de Cruz Azul superaron los Cuartos de Final y las semifinales para tener que enfrentar a los Pumas de la UNAM en la serie por el título de la Liga Mx en la Ciudad de México.

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El mexicano asistió a la final de vuelta para alzar el campeonato con Cruz Azul (eriklira)

La final fue el partido que Erik Lira no quiso seguir a distancia, por lo que habló directamente con Javier Aguirre para pedirle permiso de salir de la concentración y reunirse con el grupo cementero antes del juego de vuelta en CU.

El jugador insistió en que no buscaba abandonar sus obligaciones con la Selección Nacional ni ausentarse más tiempo del necesario. “Literalmente, si quieres, del CAR me llevas a CU y de CU me regreso al CAR. Solamente déjame ir a ver a mis compañeros, a ver la final”, le planteó Erik Lira.

El Vasco Aguirre aceptó la solicitud y también autorizó la salida de Guillermo Martínez, quien en ese momento pertenecía a los Pumas de la UNAM, pero les dio la instrucción de presentarse a los entrenamientos del día siguiente.

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“Estaba Memote Martínez en Pumas y me dice: ‘Váyanse los dos y el lunes entrenan acá’”, contó Erik Lira. Antes de recibir el visto bueno, el capitán cementero reconoció que podía haber festejos si el equipo conseguía la décima, aunque prometió no tomar para volver en condiciones óptimas.

Juntos levantaron el título del Clausura 2026 siendo jugadores de Cruz Azul (eriklira)

“Le dije: ‘No te preocupes, obviamente va a haber festejo. Voy a ir un ratito, pero no voy a tomar’”, relató Lira. Tras ese acuerdo, el técnico permitió su asistencia al estadio México 68, donde el Club de Futbol Cruz Azul se coronó campeón y Erik Lira levantó la décima junto a Charly Rodríguez, quien se perdió el Mundial 2026.

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“Fue increíble, a pesar de no haberlo jugado, fue diferente porque no la jugué, la Liguilla no la jugué, todo el año lo jugué, pero bueno, fue diferente y como la satisfacción de que lo logramos, después de tanto que nos había costado, se logró y fue increíble cargar la copa ahí con Charly (Rodríguez)”, recordó Erik Lira.

Erik Lira rompe el silencio sobre su fichaje fallido en el AS Mónaco

El jugador se quedó en Cruz Azul al ser haber éxito en la negociación.

En una reveladora entrevista concedida a la revista GQ México, Lira expresó lo difícil que fue perder una gran oportunidad de cumplir el sueño de jugar en el futbol extranjero al no concretarse su traspaso en el AS Mónaco, club de la Ligue 1 de Francia.

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“Estaba todo listo. Me quedé hasta sin casa. Porque… entregamos mi casa, comeríamos algo camino al aeropuerto para tomar el vuelo. Cuando me llaman y me dicen que no se iba a hacer, me rompí”, confesó el mediocampista de 26 años.

“Fue bastante jod***, bastante complicado. ¡Había entregado mi casa! Yo ya no tenía nada aquí. Literal. Nadie sabe lo que pasamos”, expresó Erik Lira al recordar la incertidumbre que atravesó en uno de los momentos más difíciles de su carrera como futbolista.

Fue su primer gol tras su fichaje fallido del AS Mónaco. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aun así, supo dar la vuelta, recibió el respaldo de Cruz Azul y su afición para volver a su nivel y no perder la fe en que algún día logrará salir de su zona de confort para estar en un club de renombre en el viejo continente.

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