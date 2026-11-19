The Warning encabeza el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers en el Estadio Banorte. (X/TheWarningBand2)

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The Warning encabezará el Halftime Show del NFL Mexico City Game el próximo domingo 22 de noviembre a las 7:20 PM, hora de la Ciudad de México, en el Estadio Banorte. El partido enfrenta a los Minnesota Vikings contra los San Francisco 49ers en la semana 11 de la temporada regular. La liga lo anunció el 31 de agosto como parte de una serie de siete shows de medio tiempo en sus Juegos Internacionales 2026, el mayor número de presentaciones musicales en el exterior en la historia de la NFL.

El trio regiomontano llega al evento con un momentum inédito: diez días antes del juego, Daniela Villarreal, Paulina Villarreal y Alejandra Villarreal ganaron su primer Latin Grammy en la 27ª edición de los premios, celebrada el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El galardón fue en la categoría Mejor Canción de Rock por “Ego”, sencillo de su quinto álbum de estudio Everything’s Falling, publicado el 28 de agosto de 2026 bajo el sello Lava/Republic Records.

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“Kerosene” convirtió a The Warning en la primera banda mexicana en liderar el Mainstream Rock Airplay

La NFL programa siete espectáculos musicales en sus juegos internacionales de 2026 fuera de Estados Unidos. (Instagram/@electrifyrockband)

Antes del anuncio del Halftime Show, el sencillo “Kerosene” alcanzó el número uno en el Mainstream Rock Airplay de Billboard, un doble hito: ninguna banda mexicana ni ninguna agrupación integrada exclusivamente por mujeres había encabezado ese listado. Everything’s Falling debutó en el Top 20 del Billboard 200, lo que convirtió al álbum en el de mayor entrada comercial en la trayectoria del trío.

La banda se formó en Monterrey y construyó su base de oyentes a través de lanzamientos independientes antes de fichar con un sello mayor. Sus álbumes anteriores Error (2022) y Keep Me Fed (2024) sumaron más de 785 millones de reproducciones en plataformas de streaming. En 2025, el cierre de la gira de Keep Me Fed incluyó dos fechas con 30,000 espectadores en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, registradas en el álbum en vivo Live From Auditorio Nacional, CDMX, exhibido en cadenas de cines AMC y Cinépolis.

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El show se transmite en vivo por Canal 5 y ESPN a partir del kickoff de las 7:20 PM

Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal obtienen el Latin Grammy a Mejor Canción de Rock por el tema Ego. (REUTERS/Andrew Kelly)

La transmisión del Halftime Show de Daniela Villarreal, Paulina Villarreal y Alejandra Villarreal será en vivo en México a través de Canal 5 de TelevisaUnivision y ESPN. El kickoff está programado para las 7:20 PM, hora de la Ciudad de México, equivalente a las 8:20 PM del Este de Estados Unidos y la 1:20 AM del lunes 23 en el Reino Unido.

El show de medio tiempo forma parte de una serie presentada por American Express que abarca siete países y cuatro continentes dentro del calendario internacional de la NFL 2026. En esa temporada, la liga disputa el mayor número de partidos fuera de territorio estadounidense en su historia.

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El directivo de la NFL Tim Tubito, director sénior de presentación global de juegos, música y entretenimiento, dijo al respecto: “Ciudad de México tiene una profunda pasión tanto por el fútbol americano como por la música, y The Warning aporta la energía, la autenticidad y la conexión local que buscamos al crear estas presentaciones. Como uno de los actos de rock más emocionantes de México, son la elección perfecta para subir al escenario del Estadio Banorte y ofrecer un show de medio tiempo que se sienta hecho para esta ciudad y les dé a los aficionados un momento inolvidable en el día del juego.”

The Warning sale de gira mundial en febrero de 2027 con su primera fecha en estadio

Las producciones discográficas Error y Keep Me Fed suman más de 785 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Las integrantes del trío dijeron en un comunicado: “Estamos más que emocionadas de ser parte de este evento de la NFL en nuestro país y en un estadio tan emblemático. Amamos a la NFL y cada vez que trabajamos juntos, no podemos esperar para volver a hacerlo. Tocar el Halftime Show durante un partido internacional de domingo por la noche es un privilegio increíble, y no podemos esperar para mostrarles a los aficionados lo que México y su gente tienen para ofrecer. Será una noche para recordar: haremos lo que mejor sabemos hacer y subiremos la emoción del juego. ¡You have been warned!”

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La presentación en el Estadio Banorte antecede al arranque de la gira mundial Everything’s Falling World Tour, programado para el 5 de febrero de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, el primer show de la banda como cabeza de cartel en un estadio. La gira continúa por Europa y el Reino Unido en marzo y abril, y recorre América del Norte en abril y mayo de 2027.