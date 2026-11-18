El diagnóstico de Beba de la Cruz tras Stream Fighters 5 pone en duda si necesitará una operación (@bebadlacruz/ Instagram)

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La creadora de contenido Valerie “Beba” de la Cruz explicó que la lesión que sufrió durante su combate en Stream Fighters 5 fue más grave de lo que creyó inicialmente. Tras recibir los resultados de una resonancia magnética, confirmó que su hombro se dislocó cerca de cinco veces durante los tres asaltos y que ahora deberá someterse a rehabilitación mientras los especialistas definen si necesita una operación.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia enfrentó a Karola Alcendra el 14 de noviembre. Durante el combate, sufrió una luxación de hombro, pero decidió continuar en el ring. En uno de los momentos más comentados de la pelea, apoyó el puño sobre el suelo para intentar devolver la articulación a su posición.

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Después de la competencia, Beba de la Cruz fue atendida en urgencias y salió con el brazo inmovilizado. En los días posteriores, compartió la evolución de su recuperación en redes sociales. Ahora, al conocer el resultado del examen, explicó que las lesiones abarcan el hueso, un tejido que aporta estabilidad a la articulación y un ligamento.

“Bueno, les voy a contar cómo va el tema de mi hombro porque ya tengo los resultados de la resonancia y resulta que la cosa es un poquito más seria de lo que pensábamos”, expresó la creadora de contenido al comienzo de su relato.

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El hombro se habría salido cinco veces durante los tres asaltos

Beba de la Cruz afirmó que la lesión no se produjo en un solo momento. Según contó, la articulación se salió de su lugar varias veces a lo largo de la pelea, antes de la luxación que quedó registrada en las imágenes difundidas desde el evento.

“Para los que no saben, durante la pelea el hombro no se me salió una sola vez, sino que se me salió aproximadamente unas cinco veces durante los tres rounds. Pero la última, que fue la que se vio como más impactante, fue una luxación mucho más severa”, explicó.

La influenciadora sostuvo que el último episodio fue el más delicado porque el hombro ya había sufrido desplazamientos repetidos. “El hombro sí se desplazó muchísimo más porque ya había venido repetidamente sucediendo. Ahí fue cuando ustedes vieron que yo apoyé el puño en el piso para poder encajarlo”, añadió.

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De la Cruz señaló que nunca había enfrentado una situación similar y que no sabe cómo logró acomodar la articulación en medio del dolor y la tensión del combate. “Nunca antes había hecho eso y, si me preguntan cómo lo hice y si lo pudiera volver a hacer, creo que no tengo ni idea”, afirmó.

La decisión de continuar en el enfrentamiento causó preocupación entre sus seguidores. Aunque logró mantenerse en competencia, la lesión requirió atención médica una vez terminó su participación en la velada de boxeo entre creadores de contenido.

La resonancia detectó daños en el hueso, el tejido y un ligamento

Al referirse a los resultados médicos, la creadora de contenido detalló que las repetidas luxaciones dejaron consecuencias en distintos componentes de la articulación. Beba de la Cruz indicó que tiene una lesión ósea, afectación en un tejido que ayuda a mantener el hombro en su posición, un ligamento parcialmente desgarrado y líquido dentro de la articulación.

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“Tengo una lesión en el hueso del hombro, prácticamente quedó hundido por los impactos de las luxaciones. Tengo un tejido roto, que es el que ayuda a mantener el hombro en su lugar, y tengo un ligamento parcialmente roto y líquido dentro de la articulación”, relató.

La influenciadora advirtió que la lesión puede generar nuevas dislocaciones ante algunos movimientos. Por ello, aclaró que su recuperación no dependerá únicamente de que desaparezca el dolor, sino de un proceso que permita reforzar y estabilizar el hombro.

“Algo importante es que la lesión que tengo en el hombro puede hacer que se vuelva a salir con algunos movimientos. Entonces no es solamente que me deje de doler, porque obviamente hay dolor, sino también hacer rehabilitación y recuperar lo que está sucediendo aquí”, manifestó.

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Los especialistas definirán si la recuperación requiere una operación

Beba de la Cruz dijo que el siguiente paso será la valoración de especialistas, quienes deberán determinar si el tratamiento puede resolverse con fisioterapia o si resulta necesaria una cirugía para reducir el riesgo de futuras luxaciones.

“Viene la parte de evaluar con especialistas cuál es el mejor tratamiento, si es necesaria una cirugía o si, con el favor de Dios, con 15 o 20 días de rehabilitación podemos recuperar lo que está sucediendo aquí”, sostuvo.

La creadora de contenido no informó si ya tiene una fecha para una nueva valoración médica ni precisó cuánto tiempo podría durar su recuperación. El tratamiento dependerá de la evolución del hombro y de la respuesta que tenga ante los ejercicios de rehabilitación.

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En su mensaje, Beba de la Cruz también defendió la decisión de participar en Stream Fighters 5. Aseguró que conocía los riesgos de subirse al ring, aunque reconoció que esperaba salir sin lesiones.

“Yo me subí a ese ring sabiendo que podían haber riesgos. Fue una decisión que tomé conscientemente. ¿Que me hubiera encantado salir sin una sola lesión? Obviamente, pero igual hace parte también de lo que vinimos a hacer ahí arriba”, dijo.

La participante señaló que conservará como balance el aprendizaje que obtuvo de la experiencia, el respaldo recibido de sus seguidores y la seguridad que, según afirmó, ganó durante la preparación y el combate. Sin embargo, confirmó que ahora su prioridad estará fuera del cuadrilátero.

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“Una cosa es subirse a un ring y otra cosa es saber cuándo parar y recuperarse. Ahora me toca lo segundo”, concluyó.