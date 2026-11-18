Videos difundidos en redes sociales registraron la reacción de los pobladores del corregimiento rural de Sardinata, donde aún no existe un informe oficial sobre heridos o daños materiales (@OlguinMayorgaP / X)

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Un comunicado atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció un ataque con explosivos contra San Martín de Loba, corregimiento rural de Sardinata, en Norte de Santander. El texto, firmado por el Frente de Guerra Nororiental de esa guerrilla, responsabilizó al frente 33 y lanzó acusaciones contra las Fuerzas Militares, que no han sido confirmadas de manera independiente por las autoridades.

“Este lunes 16 de noviembre de 2026, la banda del 33 volvió a arremeter contra una comunidad, esta vez fue en San Martín de Loba, municipio de Sardinata, donde con demencia criminal lanzaron artefactos explosivos contra instalaciones comunitarias de salud y educación”, afirmó el comunicado.

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El documento también señaló que esa estructura armada actuaría con la permisividad de la fuerza pública. “Estas acciones confirman plenamente la ausencia de cualquier sentido común por parte de la banda del 33, además ratifica la alianza con las FFMM, pues se evidencia la permisividad y la disposición para permitir que esa banda cometa este tipo de crímenes”, expresó el ELN.

Comunicado atribuido al ELN acusó al frente 33 tras explosiones en San Martín de Loba (ELN)

La guerrilla sostuvo que los hechos harían parte de acciones para provocar temor en las comunidades del Catatumbo. “La alianza narcoparamilitar quiere generar terror para desplazar y vaciar el Catatumbo para ponerlo al servicio del saqueo de corporaciones transnacionales”, indicó el grupo armado.

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Videos registraron la huida de los habitantes tras las detonaciones

El ataque alteró la mañana del lunes festivo 16 de noviembre. Videos difundidos en redes sociales muestran a pobladores que corren por las vías del corregimiento y buscan refugio en viviendas y establecimientos comerciales luego de escuchar varias explosiones.

“¡Corran, corran!”, se escucha en una de las grabaciones que circularon después de los hechos. Las primeras informaciones indican que varias aeronaves no tripuladas sobrevolaron distintos puntos del centro poblado y arrojaron cargas explosivas.

Las detonaciones sorprendieron a familias, comerciantes y campesinos que realizaban sus actividades cotidianas. Algunas imágenes muestran a personas que abandonan las calles mientras otras ingresan a inmuebles para alejarse de los lugares donde se produjeron las explosiones.

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Un ataque con explosivos lanzados desde drones alteró el orden público en el corregimiento de San Martín de Loba, en Sardinata. (Captura de video @OlguinMayorgaP / X)

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si hubo lesionados ni han divulgado un balance sobre los daños materiales. La fuerza pública y la administración municipal adelantan verificaciones para establecer el alcance del ataque, los sitios afectados y la responsabilidad por lo ocurrido.

La información disponible no permite determinar cuántos drones participaron ni cuáles fueron los puntos exactos alcanzados por los artefactos explosivos.

Ataques con drones en Colombia durante 2026

El uso de drones con explosivos aumentó en distintas zonas de Colombia durante 2026, con impactos sobre integrantes de la fuerza pública y población civil. Los reportes disponibles ubican los principales focos en Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Santander, departamentos que concentraban el 71% de los casos contabilizados hasta octubre, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) citadas por medios internacionales.

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La FIP registró 318 ataques con drones explosivos entre enero y el 1 de octubre, un promedio aproximado de una acción cada 20 horas. Un balance posterior divulgado por El País elevó la cifra a 351 hechos hasta el 2 de noviembre, por lo que los datos corresponden a cortes distintos y pueden variar conforme se consolidan nuevos reportes.

El uso de drones con explosivos aumentó en distintas zonas de Colombia durante 2026, con impactos sobre integrantes de la fuerza pública y población civil (Colprensa/Ejército Nacional)

La mayoría de los ataques se atribuye a grupos armados ilegales. De acuerdo con la FIP, las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), agrupadas en el Estado Mayor Central (EMC), serían responsables del 72% de los casos, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentraría el 23%.

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En Cauca, los dispositivos han sido empleados contra estaciones de Policía y tropas en municipios rurales. Los ataques también han afectado a civiles que viven cerca de instalaciones oficiales o transitan por áreas en disputa entre grupos armados.