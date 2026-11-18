El canciller Ómar Bula y la representante Luz Verónica Estrada protagonizaron un cruce verbal en la Comisión Segunda de la Cámara. (Cámara de Representantes/sitio web)

Guardar

El mediático intercambio de palabras entre el canciller Ómar Bula y la representante Luz Verónica Estrada, del Pacto Histórico, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes sigue generando fuertes controversias.

De hecho, tras el ‘regaño’ del ministro hacia la congresista por el lapsus que sufrió al pronunciar varias pablas, el exsenador del Pacto León Fredy Muñoz apareció en la tarde del miércoles 18 de noviembre para cuestionar la actitud del jefe de cartera.

PUBLICIDAD

La discusión ocurrió el martes 17 de noviembre, cuando Bula intervino ante la comisión. El jefe de la diplomacia colombiana cuestionó algunos términos empleados por Estrada y pidió que el debate se concentrara en los acuerdos frente al crimen transnacional.

“Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y no se dice inrresponsabilidad, se dice irresponsabilidad”, afirmó el canciller. Acto seguido, sostuvo que las diferencias lingüísticas no debían desplazar el asunto central de la sesión.

El ministro Bula corrigió a la congresista por confusiones léxicas sobre el manganeso y el término irresponsabilidad. (@CancilleriaCol/X)

Minutos antes, la congresista hizo su interverción sobre las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelar de la Espriella.

PUBLICIDAD

“El magnesio no es una tierra rara, es un material alcalinotérreo, para que le quede claro, ministro. Y el escudo, eso es inrresponsabilidad de usted, señor ministro, mandar a pelear a la guerra y a la defensa (sic)”, señaló la representante.

Bula señaló que esperaba coincidencias en torno a que el crimen transnacional constituye una amenaza común. Según dijo, ese consenso no se produjo durante el debate de control político.

Muñoz pidió que el debate se mantuviera en el fondo de la discusión

Tras el episodio, León Fredy Muñoz expresó su respaldo a Estrada mediante una publicación en redes sociales. El congresista consideró que las discrepancias debían abordarse con respeto y cuestionó lo que describió como una actitud de superioridad intelectual.

PUBLICIDAD

El exsenador León Fredy Muñoz respaldó a Estrada y rechazó actitudes de superioridad intelectual en los debates del Congreso. (Red social X)

“Un lapsus verbal lo puede tener cualquiera. Lo que no podemos permitir es que una equivocación al hablar termine restándole importancia a la profundidad de un debate de control político”, escribió Muñoz al enviar un mensaje de solidaridad a su compañera de bancada.

El legislador agregó que la discusión debía centrarse en los derechos humanos, el derecho internacional y la situación del pueblo palestino, asuntos que fueron mencionados durante la controversia.

“Señor canciller, Omar Bula, usted tiene todo el derecho a defender sus posiciones y presentar sus argumentos, pero las diferencias se debaten con respeto, no desde actitudes de superioridad intelectual que pueden reproducir ese clasismo que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, señaló Muñoz.

PUBLICIDAD

La representante Estrada también fue objeto de una queja ético-disciplinaria por un incidente ocurrido el 30 de septiembre de 2026 durante una sesión plenaria de la Cámara. La Mesa Directiva pidió a la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista examinar su conducta en un altercado con el representante Daniel Felipe Briceño Montes.

Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso

En la comunicación dirigida al presidente de esa comisión, Óscar Fabián Espinosa, el presidente de la Cámara, Nicolás Antonio Barguil, y el vicepresidente, Simón Molina, solicitaron establecer si la actuación de Estrada vulneró deberes éticos y disciplinarios propios de la función congresional.

El documento indica que la congresista se acercó a Briceño y lo sujetó de la chaqueta durante una discusión dentro del recinto, un hecho que, según la queja, quedó registrado en los medios audiovisuales de la corporación. La Mesa Directiva precisó que la revisión se limita al comportamiento físico ocurrido en la plenaria y no a posturas políticas, intervenciones ni votaciones.

PUBLICIDAD

Estrada se refirió después a ese episodio y ofreció disculpas. “Reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía”, manifestó la parlamentaria antioqueña.