El actor fue diagnosticado con cáncer de piel Credito:cuartoscuro

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Julián Gil fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la polémica que rodea a Sebastián Rulli, quien enfrenta comentarios relacionados con una supuesta intención de reducir la pensión que proporciona para su hijo. Aunque el actor evitó emitir una opinión sobre los detalles económicos del asunto, aprovechó el encuentro para hablar de la paternidad y compartir su experiencia personal con Marjorie de Sousa, con quien mantiene un conflicto familiar por la convivencia con su hijo Matías.

Sobre la situación de Rulli y Cecilia Galliano, Gil fue cuidadoso al expresar su postura y destacó la manera en que ambos llevan su responsabilidad como padres. “Lo que sí te puedo decir es que tanto él como Ceci han hecho una labor increíble como padres. Se ve en los hijos, ¿no? Se ve en su hijo”, comentó. Sin embargo, dejó claro que desconoce los acuerdos financieros y que no tiene elementos para pronunciarse sobre esa parte del conflicto.

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La conversación tomó un tono más personal cuando los reporteros recordaron que Julián también atravesó una disputa por la pensión alimenticia de su hijo. El argentino no esquivó el tema y recordó las cantidades que debía cubrir cuando Matías todavía era un bebé. Además, reconoció que, aunque su situación económica y familiar ha encontrado cierta estabilidad, la ausencia de su hijo sigue siendo una herida pendiente.

Julián Gil recuerda la pensión que pagaba por su hijo con Marjorie de Sousa

(Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

Al hablar de las diferencias económicas que tuvo con Marjorie de Sousa, Julián Gil recordó que durante el proceso legal se estableció una pensión provisional equivalente al 20 por ciento de sus ingresos. El actor explicó que llegó a solicitar una reducción, pues consideraba que la cantidad fijada era demasiado elevada para las circunstancias de aquel momento.

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“¿Tú le pedirías trescientos mil pesos a tu pareja? No, contéstame”, cuestionó frente a los reporteros. Después recordó que la cifra superaba los 300 mil pesos mensuales: “Tres cientos y pico de mil pesos. Y era un bebé”. Con esta declaración, el intérprete volvió a poner sobre la mesa uno de los episodios más complicados de su separación de la actriz venezolana.

Incluso recordó con ironía algunos de los gastos que mencionaba durante aquella etapa: “Había que darle sushi, había que... salmón y cosas”, comentó entre risas. No obstante, aclaró que se trata de situaciones del pasado y que actualmente las circunstancias son distintas. “Son cosas que pasaron y que gracias a Dios ya hoy el agua está un poquito más tranquila”, expresó.

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La batalla de Julián Gil con Marjorie de Sousa sigue por la convivencia con Matías

Fotos: Instagram @marjodsousa / @juliangil

Aunque los problemas económicos parecen haber quedado en una etapa anterior, Julián reconoció que el conflicto familiar todavía no termina. El actor aseguró que su principal preocupación continúa siendo la imposibilidad de convivir con Matías, quien está próximo a cumplir 10 años. Para él, mientras no pueda recuperar ese vínculo cotidiano, la situación seguirá abierta.

“Es que todavía sigue. No fue, sigue. Mientras yo no esté con Mati, siempre va a seguir”, declaró. Para explicar cómo se siente, utilizó una comparación: “Es como una mesa. La mesa tiene cuatro patas y en la mía falta una pata”. De esta manera, describió el vacío que representa no tener cerca a uno de sus hijos, pese a que asegura disfrutar de una familia y una relación de pareja estables.

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Gil reconoció que actualmente tiene una familia que lo hace feliz y una buena relación con sus otros hijos, pero insistió en que la ausencia de Matías representa un asunto pendiente. “Yo sí me veo feliz, tengo una familia hermosa, tengo una pareja hermosa, tengo una relación con mis hijos increíble, pero eso está pendiente”, explicó.