La Selección Mexicana salió del top 10 del ranking de la FIFA tras su reciente desempeño en esta Fecha FIFA (REUTERS)

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La Selección Mexicana salió del top 10 del ranking de la FIFA tras su reciente desempeño en esta Fecha FIFA donde enfrentó a Jamaica en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

Aunque México avanzó a la siguiente instancia, esto no evitó que descendiera tres posiciones dentro del ranking mundial de acuerdo con la actualización de este miércoles 18 de noviembre publicada por el organismo de futbol.

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El Tricolor cayó del décimo al decimotercer puesto de la clasificación mundial tras cerrar la ventana internacional con 1.723,64 puntos, frente a los 1.738,48 con los que la había iniciado.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Jamaica - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 17, 2026 Mexico's Alexis Vega after the match REUTERS/Cristian De Marchena

¿Cómo quedó el Ranking actualizado de la FIFA?

Jamaica ocupaba el puesto 69 mientras México figuraba entre los diez primeros de la clasificación mundial, una brecha que elevó el impacto de la derrota 3-2 del Tricolor en Kingston.

Aunque la selección mexicana avanzó a las semifinales de la Nations League tras imponerse 1-0 en el Gigante de Acero de Monterrey, el resultado no compensó los puntos cedidos. El gol de Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona igualó la serie 3-3 y selló el pase por el criterio de goles de visitante.

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Los jugadores de la selección mexicana celebran tras anotar el gol con el que ganaron a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Estadio BBVA, Monterrey, México. 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Cristian De Marchena

Una derrota ante una selección ubicada por debajo en la tabla puede restar puntos, ya que el sistema de clasificación evalúa el resultado de cada partido, la jerarquía de la competencia y la diferencia de puntuación entre los equipos.

España — 2,004.48 puntos | 1

Argentina — 1,966.13 puntos | 2

Francia — 1,950.82 puntos | 3

Inglaterra — 1,938.90 puntos | 4

Marruecos — 1,809.37 puntos | 5

Portugal — 1,801.28 puntos | 6

Brasil — 1,800.91 puntos | 7

Bélgica — 1,790.37 puntos | 8

Países Bajos — 1,774.06 puntos | 9

Colombia — 1,735.90 puntos | 10

México — 1,723.64 puntos | 13

Después de esta caída, la Selección Mexicana enfrentará a Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El partido se jugará el jueves 25 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El cruce ante el conjunto estadounidense será el próximo compromiso confirmado del Tri.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Jamaica - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 17, 2026 Mexico's Santiago Sandoval in action with Jamaica's Miguel Freckleton REUTERS/Cristian De Marchena

La Copa Oro aparece en el calendario de 2027

Además, la Copa Oro de 2027 ya aparece en el calendario de México como el próximo gran torneo de la Concacaf después de la Nations League.

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El certamen comenzará el 17 de junio y su fase de grupos terminará el 30 de ese mes. Los cuartos de final se disputarán el 3 y 4 de julio, las semifinales quedaron programadas para el 7 y 8 de julio y la final se jugará el 11 de julio de 2027.

Soccer Football - CONCACAF Nations League - Quarter Final - Second Leg - Mexico v Jamaica - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 17, 2026 Mexico's Alexis Vega in action with Jamaica's Warner Brown REUTERS/Cristian De Marchena

El sorteo oficial de la competición se realizará el 8 de abril de 2027, dos meses antes del inicio del torneo. Esa instancia definirá el camino de las selecciones participantes durante la primera etapa.