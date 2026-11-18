Las cámaras de seguridad captaron la llegada de varios hombres al domicilio de Óscar Hernández García, en San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. En las imágenes se observa cómo los sujetos lo someten y golpean antes de llevárselo por la fuerza.

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Al menos ocho hombres —algunos de ellos armados— habrían participado en la privación de la libertad de Óscar Hernández García, trabajador del Gobierno de la Ciudad de México, en su domicilio de San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. Su familia denunció que los agresores lo golpearon, ingresaron a la vivienda y se lo llevaron junto con su camioneta.

Según el relato de sus familiares, cuatro hombres encapuchados interceptaron a Óscar cuando se encontraba en su domicilio. Los sujetos lo amagaron con armas, lo obligaron a bajar de su camioneta, lo tiraron al suelo y lo golpearon. Otros tres hombres se acercaron al inmueble, mientras un octavo permaneció en un automóvil blanco.

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Los agresores exigieron las llaves de la vivienda, entraron y sustrajeron diversos objetos. Después se llevaron a Óscar y su camioneta. La familia desconoce quiénes participaron en el ataque y cuál fue el motivo.

Sobre la fecha de la agresión, el diario La Prensa publicó que la desaparición ocurrió el 4 de noviembre de 2026. Sin embargo, la marca de tiempo de un video de seguridad difundido por la familia registra el 26 de octubre. Ambas referencias ofrecen fechas distintas para el hecho. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota informativa, se desconoce el paradero de Hernández García.

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Su familia encontró rastros de sangre y el celular en el domicilio

Por estos hechos, los familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y solicitaron que se investigue lo ocurrido. Desde entonces, aseguran que no tienen información sobre el paradero del trabajador.

Poco después de la agresión, la esposa y la hija de Óscar encontraron rastros de sangre y su teléfono celular en el suelo, de acuerdo con la denuncia presentada. Luego revisaron las cámaras de seguridad del inmueble y localizaron imágenes que captaron parte de la agresión.

Óscar estaba por asumir un cargo en el área de Limpia y Transportes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX. Su familia también considera este nombramiento entre las circunstancias que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido. (Crédito: Gobierno CDMX)

La familia considera que la compraventa de un camión pudo estar relacionada

Entre las posibles explicaciones que los familiares han considerado está una operación de compraventa de un camión recolector de basura por más de 1.5 millones de pesos. La familia sospecha que esa transacción pudo haber generado algún problema, aunque no cuenta con elementos para confirmar que esté relacionada con la desaparición.

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La otra circunstancia que mencionaron es el próximo nombramiento sindical de Óscar, quien estaba por asumir un cargo dentro del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, en el área de Limpia y Transportes. La referencia a ese nombramiento fue publicada por La Prensa, pero la información disponible no permite precisar el cargo ni establecer si tuvo alguna relación con la agresión.

Hasta ahora, ninguna de las dos hipótesis ha sido confirmada por las autoridades como posible móvil. Tampoco se ha informado públicamente sobre la identidad de los responsables.

El sindicato de trabajadores de CDMX se prepara para renovar su dirigencia

La desaparición de Óscar ocurre mientras el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México atraviesa un proceso de renovación de su dirigencia general. La elección está prevista para el 27 de noviembre de 2026 y enfrenta a Hugo Alfredo Alonso Ortiz, dirigente de la Sección 1 de Limpia y Transportes, y César Piña Rodríguez, representante de la Sección 4 de Contraloría, Administración y Almacenes.

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El proceso ha estado acompañado de disputas internas, impugnaciones y protestas. En octubre de 2025, una elección sindical con candidatura única encabezada por Alonso Ortiz fue invalidada por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Gobierno capitalino. En 2026, el tribunal informó sobre la ampliación de las tomas de nota de siete secciones y llamó a realizar nuevos comicios para renovar la dirigencia.

La contienda por la dirigencia general y el cargo que Óscar estaba por asumir son asuntos distintos. Hasta el momento, la información disponible no permite vincular la disputa sindical con su desaparición.

La familia mantiene la búsqueda de Óscar Hernández García y espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido, identifiquen a los hombres que lo sacaron de su domicilio y determinen dónde se encuentra.

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