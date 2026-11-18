Kid Phenomenon durante la conferencia de prensa en CDMX. (Foto: Merary Nuñez - Infobae México)

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El grupo japonés Kid Phenomenon se encuentra por primera vez en tierras mexicanas para formar parte del cartel de Multiverso Nestlé El Festival, celebrado el 18 y 19 de noviembre, después de haber realizado el domingo pasado un showcase especial para sus seguidoras nacionales.

Los integrantes de la banda conformada por Kensuke Sorematsu, quien funge como líder, Tsubasa Endo, Kohaku Okao, Soma Kawaguchi, Shunnosuke Sato, Kota Yamamoto y Rui Suzuki, contestaron algunas preguntas durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde destacaron la influencia de la música japonesa en la región, así como su experiencia visitando el país y el acercamiento con sus fanáticas.

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La influencia de la música japonesa en los festivales de México

La agrupación destacó que su música tiene un sonido característicamente japonés, con el que buscan impulsar una nueva cultura a la que denominan “Tokyo Neo Pop”, ofreciendo una propuesta distinta a la del J-pop convencional, y que puede ser combinada con ritmos latinos en algunas de sus melodías.

A través de la óptica de Kid Phenomenon, hemos forjado un sonido que no encaja en ningún molde convencional; un sonido creado sin estar sujeto a nociones preconcebidas ni a restricciones de ningún tipo. Confío en que podremos compartir esto con todos ustedes. Por eso, a quienes vengan a ver nuestras presentaciones, espero de verdad que se sumerjan por completo en el «estilo Kid Phenomenon»: una cultura a la que llamamos: Tokyo Neo Pop. Kid Phenomenon

Los miembros también profundizaron en cómo su estilo musical puede fusionarse con la cultura mexicana y explicaron de dónde surge esta innovadora propuesta de producción artística y visual, donde la capital de Japón es uno de los protagonistas para su trabajo e inspiración.

Integrantes de Kid Phenomenon en la CDMX. (Samantha Godínez - Infobae México)

Tokio es una ciudad donde coexisten culturas distintas en sus diversos distritos; cada uno de nosotros, los siete miembros, ha sido influenciado por estos diferentes elementos culturales, y como a todos nos apasiona la música y la cultura en general, tomamos todo eso. Creo que, al canalizar nuestra expresión a través del filtro del ”fenómeno infantil" (Kid Phenomenon), podemos crear un nuevo sonido cultural: un “Tokyo Neo-Pop”. Además, nuestra visita a México nos ha brindado una gran fuente de inspiración renovada. Al incorporar elementos como la maravillosa música latina que hemos descubierto —por ejemplo, la salsa— en nuestras propias composiciones, y al fusionarlos con los estilos que personalmente nos encantan, podemos desarrollar un sonido totalmente nuevo. Kid Phenomenon

Agregaron que la música forma parte de una conexión única que buscan establecer con el público mexicano, pues consideran que es el principal medio para compartir su identidad como personas y agrupación. Explicaron que algunas de sus canciones han sido utilizadas en distintos animes, lo que les ha permitido llegar a nuevas audiencias y darse a conocer más allá de Japón.

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Kid Phenomenon se presenta por primera vez en México

Los siete integrantes se presentaron por primera vez ante sus seguidoras mexicanas el pasado 15 de noviembre durante un showcase en la capital del país, previo a su participación en el Multiverso Nestlé El Festival junto a otros artistas nacionales e internacionales como Kenia Os y Santos Bravos.

Ante esto, los integrantes expresaron que esperan recibir todo el entusiasmo y la energía de sus fanáticas de México, además de disfrutar del ambiente que se genere durante su presentación en el evento musical.

Esperamos de nuestros seguidores en México y si estamos considerando colaboraciones con nuevos artistas, músicos o bandas de México o de Latinoamérica—, pues sí, definitivamente lo estamos haciendo. Los seguidores mexicanos son sumamente apasionados; el ambiente en nuestros conciertos allí es algo único: no se trata solo de nosotros actuando, sino de algo que creamos junto con el público. Es precisamente gracias a la energía increíble que todos aportan que nuestras presentaciones se vuelven aún mejores. Tenemos algunos conciertos programados en México, incluido un festival, y no me cabe duda de que serán absolutamente electrizantes Kid Phenomenon

Acerca de si les gustaría colaborar con algún artista latino, revelaron que a pesar de que su repertorio actual abarca una gran variedad de géneros, aún no han explorado el estilo latino, pero les encantaría volver a México para participar en más conciertos y trabajar con otros músicos mexicanos. “Esperamos de verdad poder hacerlo realidad”.

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Kohaku Okao, integrante de KID PHENOMENON. (Foto: Merary Nuñez - Infobae México)

Kid Phenomenon lanza su segundo álbum de estudio “KIDS00’s”

Kid Phenomenon presentó una nueva etapa con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, KIDS00’s, un proyecto que reúne su evolución musical y sus aspiraciones de ampliar su presencia internacional. El material llega casi un año y medio después de PHENOMENON, su primer disco de larga duración.

El nuevo trabajo discográfico está integrado por 12 canciones, entre sencillos, temas de acoplamiento y tres composiciones inéditas creadas especialmente para esta producción. Además de mostrar distintas facetas sonoras de la agrupación, el material aborda conceptos vinculados con la juventud, la ambición, el autodescubrimiento y la perseverancia.