Una infusión con jengibre, limón y miel calma la tos y la irritación de garganta durante un resfriado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una infusión tibia con jengibre, limón y miel puede aliviar de forma transitoria la tos y la irritación de garganta durante un resfrío. No existe evidencia de que acorte la duración de la enfermedad ni elimine el virus que la provoca. La bebida funciona como complemento del descanso y la hidratación, nunca como sustituto de la atención médica.

La miel es uno de los ingredientes con mayor respaldo entre los remedios caseros para el resfrío. Por su textura densa y viscosa, se adhiere de forma temporal a las mucosas de la boca y la garganta y crea una especie de capa protectora que alivia la irritación y la sequedad. Esa cobertura explica por qué resulta particularmente útil para calmar la tos seca, sobre todo durante la noche, cuando la irritación suele intensificarse y afecta el descanso.

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Su sabor dulce también estimula la salivación, lo que genera una sensación inmediata de alivio cuando la garganta está reseca o rasposa. Esta combinación de efectos hace que la miel sea uno de los pocos ingredientes caseros con beneficio reconocido para la tos, tanto en niños mayores de un año como en adultos, aunque el mecanismo exacto detrás de su efecto todavía no está del todo esclarecido.

Miel, jengibre y limón se combinan en una bebida tibia que facilita la respiración y calma la garganta, aunque ningún estudio confirma que acorte el tiempo de recuperación del resfrío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel no debe administrarse a bebés menores de 12 meses porque puede contener esporas de la bacteria vinculada al botulismo infantil, una enfermedad poco frecuente pero grave. Para niños mayores de un año, la dosis recomendada oscila entre media y una cucharadita, que puede darse directamente o disuelta en una bebida tibia.

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El jengibre aporta calor y una sensación reconfortante en la garganta

El jengibre es uno de los ingredientes más usados de forma tradicional para enfrentar el malestar de un resfrío. Su sabor picante y su capacidad para generar una sensación de calor interno lo convierten en un componente habitual de infusiones caseras durante los meses fríos. Al añadirse a agua caliente, suelta compuestos que le dan a la bebida un carácter intenso y estimulante, apreciado sobre todo cuando hay congestión o sensación de frío generalizado.

Más allá de la experiencia sensorial que ofrece, el jengibre no cuenta con evidencia clínica sólida que confirme que acorta la duración del resfrío. Su valor principal radica en la comodidad que genera tomar una bebida caliente y aromática mientras el cuerpo atraviesa la infección, un alivio que, aunque no cure nada, puede mejorar el bienestar general durante los días de malestar.

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La miel forma una capa que alivia la garganta irritada, mientras el jengibre y el limón suman calor y frescura a una bebida que funciona como complemento del descanso y la hidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limón suma frescura y hace más agradable la bebida

El limón funciona como complemento de sabor en esta infusión. Su acidez equilibra el dulzor de la miel y el picor del jengibre, y aporta una sensación de frescura que facilita tomar el té incluso cuando el paladar está alterado por la congestión o el malestar general. Esta combinación de sabores convierte una bebida funcional en una opción más agradable de consumir varias veces al día.

El jugo de limón, además, contribuye a que la bebida resulte más fácil de tragar cuando la garganta está irritada, gracias a su textura líquida y su temperatura tibia. Igual que ocurre con el jengibre, su aporte principal es sensorial y de comodidad, sin que existan datos que respalden un efecto directo sobre la duración o la gravedad del resfrío.

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Una bebida caliente ayuda a destapar la nariz y facilita la respiración

Más allá de los ingredientes específicos, cualquier líquido caliente cumple una función útil durante un resfrío: aporta hidratación y puede aflojar las secreciones nasales. Beber algo tibio, incluso agua caliente sola, ayuda a despejar la mucosidad y facilita la respiración mientras dura la congestión. El efecto es inmediato pero temporal, sin relación con cuánto tiempo se prolongue la infección.

Ni la miel, ni el jengibre, ni el limón reemplazan la atención médica cuando el cuadro se complica. Entre los signos de alarma figuran la dificultad para respirar, la deshidratación, la fiebre que se extiende más de cuatro días y los síntomas que persisten más de 10 días sin mejoría o que reaparecen tras una mejoría inicial. El agravamiento de enfermedades crónicas preexistentes también constituye un motivo para buscar atención médica sin demora.

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Una persona vierte agua caliente de una tetera en una taza con jengibre y rodajas de limón, preparando una infusión saludable en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta del té casero para el resfrío

Una taza de agua, aproximadamente 250 mililitros.

Dos o tres rodajas finas de jengibre fresco.

Jugo de medio limón.

Una cucharadita de miel.

Hervir el agua y agregar el jengibre.

Dejar reposar entre cinco y 10 minutos.

Colar la infusión y esperar a que quede tibia, no hirviendo.

Incorporar el jugo de limón.

Añadir la miel cuando la bebida ya no esté caliente, para preservar sus propiedades.

Beber despacio, una o dos veces al día, según la tolerancia.

No administrar a menores de 12 meses por el riesgo de botulismo infantil.