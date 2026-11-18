Tortuga de orejas rojas o galápago de Florida. (Charles J. Sharp/Wikimedia Commons)

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El mantenimiento de especies invasoras como animales de compañía supone una grave amenaza para la biodiversidad: la liberación o el escape de estos ejemplares puede acabar derivando en poblaciones asilvestradas que compitan o depreden sobre la fauna autóctona. Es por este motivo por el que su tenencia está prohibida y puede derivar en multas.

Esto es precisamente lo que le ha ocurrido al dueño de un restaurante de Bolonia (Italia). Según ha publicado el diario Il Messaggero, la unidad CITES de los Carabinieri localizó en un lago artificial cerca del restaurante un ejemplar de tortuga de orejas rojas, también conocida como galápago de Florida (Trachemys scripta elegans), por lo que procedieron a su confiscación y entrega a un centro autorizado para su gestión. El propietario ha sido multado con 2.000 euros.

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Una de las 100 especies invasoras más perjudiciales

La tortuga de orejas rojas, originaria de México y Estados Unidos, ha sido descrita como una de las 100 especies exóticas invasoras más perjudiciales y su importación a la Unión Europea fue prohibida a finales de 1997. Tampoco están permitidos su comercio, cría y liberación en la naturaleza, algo que, sin embargo, se ha seguido haciendo durante años, lo que ha motivado que se aclimate y reproduzca en libertad. Su tenencia particular solamente está permitida en los casos en los que los ejemplares ya se mantuviesen antes de la entrada en vigor de las prohibiciones, debidamente notificado a las autoridades competentes.

Tortuga de orejas rojas o galápago de Florida. (Grendelkhan/Wikimedia Commons)

El galápago de Florida es de tamaño mediano, pudiendo alcanzar hasta 30 centímetros. Se caracteriza especialmente por la presencia de una mancha a cada lado de la cabeza, que es roja en el caso de la subespecie T. s. elegans y amarilla en T. s. scripta y T. s. troosti.

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Al ser liberadas en la naturaleza, pueden vivir en distintas zonas de agua dulce, tanto naturales como artificiales. Así, han sido observadas en desembocaduras, regadíos, estanques o embalses, entre otros.

La presencia del galápago de Florida en España

En nuestro país, la tortuga de orejas rojas fue introducida como mascota, liberándose después en la naturaleza a través de escapes o sueltas deliberadas. Según señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en Estados Unidos esta subespecie se criaba de forma masiva, siendo España el principal importador.

Rescatan a una tortuga mordedora de un lago de un parque de Méntrida, en Toledo.

El galápago de Florida tiene importantes impactos sobre el hábitat y las especies ibéricas, pues provoca alteraciones en la estructura de la vegetación, en la abundancia de especies nativas o endémicas o en los patrones de sucesión naturales de la vegetación nativa.

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Debido a que alcanza tallas superiores a los galápagos autóctonos, como el europeo (Emys orbicularis) y el leproso (Mauremys leprosa), a que produce una mayor descendencia, a que tiene una madurez sexual más temprana y a que su dieta es más variada, difícilmente las especies nativas pueden competir contra él. A esto se suma el hecho de que la tortuga de orejas rojas es capaz de vivir en condiciones naturales que otros galápagos no toleran, como la contaminación o la presencia humana.

Además, el MITECO señala que esta especie puede contribuir a la expansión de enfermedades y parásitos que podrían afectar a la fauna autóctona, así como que es vector potencial de la salmonella, por lo que puede impactar sobre la salud humana.

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