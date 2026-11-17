Agenda de movilizaciones hoy 17 de noviembre

(OVIAL)

La marcha con mayor afluencia estimada será convocada por el Colectivo Nuestra América, que partirá a las 13:00 horas de la Facultad de Economía de la UNAM, en Ciudad Universitaria, hacia la Rectoría. La denominada Jornada de Lucha Trans No Binarie en la UNAM busca expresar solidaridad con una persona docente trans no binaria que, según los organizadores, ha sido objeto de persecución, acoso y hostigamiento. También exigirán justicia para la comunidad trans y no binaria, así como condiciones libres de discriminación dentro de la Universidad.

Antes de la movilización, a las 11:00 horas, se prevé un memorial y mitin; posteriormente, a las 14:00 horas, habrá una concentración y conferencia de prensa. La SSC no descarta afectaciones a la circulación en Circuito Escolar, Insurgentes Sur y vialidades internas de Ciudad Universitaria.

Otra movilización iniciará a las 09:00 horas desde la Estela de Luz, en Miguel Hidalgo, hacia las oficinas nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, en Río Ródano, colonia Cuauhtémoc. Integrantes del Movimiento Nacional del Sector Eléctrico demandarán respeto a sus derechos adquiridos, certeza jurídica y la no retroactividad de la ley, con una asistencia estimada de 70 personas.

Por la tarde, a las 16:30 horas, la Unión General de Trabajadores de México marchará desde la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo, en Fray Servando Teresa de Mier, hacia el Zócalo capitalino. El contingente exige basificación laboral, incremento salarial, dígitos sindicales y cumplimiento de laudos. Se calcula la participación de unas 90 personas.

Concentraciones en el Centro y otras alcaldías

Desde temprano se esperan actividades en Cuauhtémoc. A las 06:30 horas, el colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México se reunirá en la estación Chabacano del Metro para una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la zona limítrofe entre Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

A las 08:30 horas, trabajadores activos y jubilados del IMSS se concentrarán frente al Senado de la República, sobre Paseo de la Reforma, para pedir democracia sindical, respeto a la autonomía de las organizaciones de trabajadores y diálogo con el movimiento de personal del instituto en resistencia.

En la Secretaría de Gobernación, ubicada en Abraham González, colonia Juárez, se anticipan tres concentraciones: trabajadores de CENDIS, integrantes del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo y el Sindicato de Bomberos Resistencia y Libertad Ciudad de México.

También a las 11:00 horas, jubilados del Instituto Politécnico Nacional y familiares de personal fallecido acudirán a la Secretaría de Educación Pública, en Xoco, Benito Juárez, para exigir pagos pendientes y transparencia en la resolución de casos.

En Iztapalapa, familiares y amistades de una víctima de feminicidio se concentrarán a las 09:00 horas en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde demandarán la pena máxima contra el presunto responsable del crimen ocurrido en 2016. La SSC contempla que puedan sumarse colectivas feministas.

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