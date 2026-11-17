(REUTERS/Pedro Nunes)

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La derrota frente a Jamaica dejó una deuda pendiente para la Selección Mexicana. Después de caer 3-2 en Kingston, el capitán César Montes reconoció que el equipo no ofreció una actuación a la altura de lo que representa vestir la camiseta nacional y asumió la responsabilidad por el resultado.

En conferencia de prensa, el defensa central aseguró que el grupo es consciente de los errores cometidos en el primer encuentro y que ahora tiene la oportunidad de cambiar la historia en el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey. México necesita ganar para conseguir su boleto al Final Four de la Concacaf Nations League.

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“La responsabilidad es nuestra, sabemos cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. El otro día no fuimos dignos de representar a nuestra selección, somos conscientes y sabemos lo que pasó. Estamos a un gol, queremos sacar esto adelante, circunstancias diferentes y mañana (martes) esperemos que sea una gran fiesta”, expresó Montes.

César Montes señala las desatenciones que condenaron al Tri

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El capitán mexicano explicó que el resultado en Kingston fue consecuencia de errores puntuales y falta de concentración en determinados momentos del partido. Después de revisar lo ocurrido, aseguró que los futbolistas tienen identificadas las situaciones que deben corregir para intentar remontar la eliminatoria.

Montes también destacó la importancia de que los jugadores con mayor experiencia asuman el liderazgo dentro del vestidor y en la cancha, especialmente cuando el equipo atraviesa momentos complicados.

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“Eso es lo que pasa dentro del campo y son errores puntuales, lo hemos platicado, hemos tenido sesión de video, el grupo está consciente de lo que se hizo mal o bien. Nuestro grupo sabe lo que pasa, nuestro trabajo es tomar la responsabilidad, los grandes ser los que hablen, para tomar la eliminatoria y sacarla adelante”, comentó.

México llegó a estar abajo por tres goles en el encuentro de ida, pero consiguió recortar la diferencia para terminar con un 3-2. Ahora, el equipo dirigido por Rafael Márquez buscará aprovechar su condición de local para darle la vuelta al marcador y continuar en la competencia.

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César Montes descarta volver al futbol mexicano

Además de hablar sobre el compromiso ante Jamaica, el zaguero se refirió a los rumores que lo han relacionado con un posible regreso a la Liga MX. El futbolista del Lokomotiv de Moscú descartó que tenga contemplado volver al futbol mexicano en el corto plazo y aseguró que su intención es continuar su carrera en el extranjero.

“Me costó mucho salir, intentaré quedarme allá. Cada seis meses hay rumores, es bueno, siempre hay rumores, eso quiere decir que me mantengo en un buen nivel, por lo pronto tengo contrato con Lokomotiv hasta el 2029”, señaló.

México vs Jamaica: horario y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta

La Selección Mexicana recibirá a Jamaica este martes 17 de noviembre, en el Estadio BBVA de Monterrey, para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

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El encuentro comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. Estas son las opciones para seguir la transmisión:

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Streaming y televisión de paga: ViX, Amazon Prime Video y Claro Sports, a través de su canal de YouTube.