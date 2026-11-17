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Rosa Icela Rodríguez afirma que el gobierno de México ha estado atentiendo el delito de extorsión, señaló que el Gabinete de Seguridad tiene la reponsabilidad de detallar más.
En cuanto a personas colombianas dedicadas al extorsionar, la secretaria indicó que la secretaria de Seguridad y de Relaciones Exteriores atienden.
Sobre la funcionalidal del hospital de San Agustín, Hidalgo, debe de proporcionar información el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch.
El IMSS mantiene abierta la convocatoria para la contratación de especialistas y registra, hasta esta semana, 1,688 aspirantes.
El proceso contempla dos eventos de contratación:
18 y 19 de noviembre: contratación de trabajadores sustitutos.20 y 21 de noviembre: contratación de médicas y médicos externos.
Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y realizar su registro en el portal: https://medicos-especialistas.imss.gob.mx/publico/inicio-sesion
Zoé Robledo, director del IMSS presenta los avances de su plan de 12 acciones en 120 días:
Acción 1: incremento salarial
- Avance de 100% .
- La medida está concluida.
Acción 2: basificación
- Se han basificado 4,119 plazas .
Acción 4: alta tecnología
- 64 equipos ya atienden a pacientes.
Acción 9: farmacia
- Se alcanza un avance de 94% en el surtimiento de recetas completas.
Acción 12: trato digno
- El personal de seguridad ya fue capacitado.
Acción 10: cirugías adicionales
- Se han atentido 6 mil 294 pacientes del 12 de octubra al 8 de noviembre.
Autoridades sanitarias piden a la ciudadanía acudir a vacunarse contra el sarampión.
Rafael Ricardo Valdéz Vázquez, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional informa sobre la reducción del sarampión en México:
- Vacunas suficientes
- 14 casos activos (12 en Chiapas y 12 en Quintana Roo) se están atendiendo.
Plan de 90 días para control de cierre del brote:
- Fase 1: preparación y gobernanza. Define un plan en dos etapas, ajustado a los criterios de la Comisión Regional de Verificación (RVC). También establece criterios técnicos y responsables por institución.
- Fase 2: intervención según la situación epidemiológica. Se divide en:
- Bloque de control: para estados y municipios con transmisión activa. Incluye interrumpir cadenas de contagio, aplicar bloqueos, barridos, búsqueda activa y seguimiento de contactos durante 30 días, con acompañamiento presencial de al menos 12 semanas.
- Bloque de cierre: para zonas con 12 semanas o más sin casos detectados al corte de la semana epidemiológica 42. Consiste en vigilar el silencio epidemiológico, mantener la búsqueda activa y documentar la evidencia para la RVC.
La meta planteada es que en 2027 se cierre el brote y se emita el acta de interrupción de la transmisión.
Sheinbaum comparte que el día de mañana en China realizará:
- Reunión con el presidente de Vietnam
- Visitará un hospital inteligente
- Reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos
- Asistencia al APEC.
La mandataria espera conectarse a la conferencia de prensa de mañana, aunque sea de manera breve.
Claudia Sheinbaum se conecta vía remota desde la ciudad shenzhen, agradece a la secretaria de Gobernación por estar al frente del país estos días.
La mandataria cuenta que en la mañana participó en un foro económico donde expusó el Plan México.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación asegura que pese a la distancia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se mantiene al pendiente de la situación del país.