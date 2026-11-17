El trámite consiste en asociar cada línea telefónica a la identidad de su titular mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El registro obligatorio de líneas celulares con CURP en México entra en su etapa final durante noviembre. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) estableció que los números terminados en 6 debían vincularse antes del 15 de noviembre, plazo que ya venció, mientras que los terminados en 7 tienen tiempo hasta el 30 de noviembre.

El trámite consiste en asociar cada línea telefónica a la identidad de su titular mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente. Quienes no completen el proceso dentro del plazo que les corresponde se exponen a la suspensión temporal del servicio.

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Durante la Mañanera del Pueblo, José Merino da detalles sobre cómo poder registrar los números celulares. (Gobierno de México)

Calendario vigente: qué dígitos vencen en noviembre y diciembre

El calendario de la CRT fija fechas según el último dígito del número telefónico y concluye el 31 de diciembre de 2026. En noviembre vencen dos terminaciones: el dígito 6, el 15 de noviembre, y el dígito 7, el 30 de noviembre. Quienes aún no completaron el trámite pueden hacerlo en cualquier momento, sin importar si su plazo específico ya venció.

El cronograma completo quedó establecido de la siguiente manera:

Números terminados en 0: hasta el 15 de agosto de 2026.

Números terminados en 1: hasta el 31 de agosto de 2026.

Números terminados en 2: hasta el 15 de septiembre de 2026.

Números terminados en 3: hasta el 30 de septiembre de 2026.

Números terminados en 4: hasta el 15 de octubre de 2026.

Números terminados en 5: hasta el 31 de octubre de 2026.

Números terminados en 6: hasta el 15 de noviembre de 2026.

Números terminados en 7: hasta el 30 de noviembre de 2026.

Números terminados en 8: hasta el 15 de diciembre de 2026.

Números terminados en 9: hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Este esquema escalonado sustituyó a la fecha única que regía originalmente. De acuerdo con el artículo Segundo Transitorio del acuerdo de la CRT publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de junio de 2026, el plazo general que vencía ese mismo día se reemplazó por el calendario por terminación numérica, debido a la baja participación ciudadana registrada hasta entonces.

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Cómo se realiza el trámite paso a paso

El registro de línea telefónica en México puede completarse de dos formas: en línea o de manera presencial en un centro de atención a clientes del operador. ¿Cómo se hace el registro de celular con CURP? El trámite consiste en vincular el número telefónico con la identidad del titular a través del portal oficial de la CRT o de la compañía telefónica, usando la CURP, una identificación oficial y un código de verificación enviado por SMS. El proceso es completamente gratuito.

Una composición gráfica sobre un aula ilustra la medida que restringe el uso de teléfonos móviles en los centros educativos de México a partir del 3 de noviembre. (Jesus Avilés )

Para completar la vinculación se necesitan los siguientes elementos:

Identificación oficial vigente: credencial para votar (INE) o pasaporte.

CURP: Clave Única de Registro de Población.

Teléfono celular con la línea a registrar, para recibir el código de confirmación por SMS.

Fotografía tipo selfie, requerida únicamente si el trámite se hace de forma remota.

Procedimiento para registrar en línea:

Acceder al portal oficial de la CRT, registratulinea.crt.gob.mx, o a la página web de la compañía telefónica. Buscar y seleccionar la opción destinada al registro o vinculación de líneas. Completar el formulario con la CURP y los datos personales solicitados. Verificar la identidad mediante la carga de una imagen de la identificación oficial y, si corresponde, una selfie. Introducir el número telefónico que se desea registrar y confirmar la operación ingresando el código de verificación recibido por SMS.

Procedimiento para registrar de forma presencial:

Dirigirse a un Centro de Atención a Clientes del operador telefónico correspondiente. Presentar una identificación oficial vigente, ya sea INE o pasaporte. Solicitar al personal la vinculación de la línea celular. Completar, con la orientación del personal de atención, la asociación del número telefónico con la CURP y los datos de identidad.

La CRT aclaró que el procedimiento no está a cargo del Gobierno federal, sino que se realiza de forma directa con las compañías telefónicas. Las empresas únicamente asocian el nombre y la CURP del usuario con el número celular correspondiente, sin conservar otros datos personales ni las imágenes utilizadas durante el registro.

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Quiénes deben registrarse y quiénes quedan exentos

El trámite aplica principalmente a los usuarios de prepago, es decir, quienes cargan saldo mediante recargas en tiendas de conveniencia o supermercados. La CRT lo precisa en sus preguntas frecuentes: deben registrarse las líneas de recarga, mientras que las de pospago ya están registradas por default.

Los planes de pospago no necesitan realizar un procedimiento adicional porque quedaron asociados a la identidad del titular desde el momento de la contratación del contrato original. Sin embargo, se recomienda verificar en el portal de cada operador si la línea figura efectivamente vinculada.

Para las personas morales, es decir, empresas o líneas corporativas, el trámite exige además del CURP del representante, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (Imagen Ilustrativa Infobae)

También deben registrarse quienes adquirieron recientemente una tarjeta SIM nueva sin proporcionar datos personales al momento de la compra, así como las personas con líneas adicionales que aún no estén a su nombre. En el caso de los menores de edad, la CRT establece que el trámite debe realizarlo el padre, madre o tutor, y la línea queda registrada a nombre del adulto responsable.

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Quedan exceptuados del registro los chips que únicamente ofrecen conexión a internet sin capacidad de realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS o hacer llamadas por internet, de acuerdo con el artículo 1 de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas Telefónicas Móviles. Las tabletas con planes de datos sin SIM para llamadas entran en esta misma excepción.

Para las personas morales, es decir, empresas o líneas corporativas, el trámite exige además del CURP del representante, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con el fin de identificar plenamente al responsable del servicio.

Qué pasa si no se registra la línea a tiempo

Una vez vencido el plazo asignado a cada terminación, las compañías telefónicas cuentan con un período de 72 horas para suspender el servicio de las líneas que continúen sin registrarse. La normativa del DOF establece que la deshabilitación “se realizará en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la fecha señalada” en el calendario oficial.

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Por disposición del DOF, las compañías deben avisar a sus usuarios por SMS al menos dos veces por semana durante el periodo de registro y, en los siete días previos al vencimiento de cada plazo, el aviso debe enviarse de manera diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la suspensión, los usuarios únicamente podrán comunicarse con números de emergencia, servicios de atención ciudadana y con su propia compañía telefónica. El servicio completo, que incluye llamadas, mensajes de texto y conexión a internet móvil, se restablece una vez que el titular complete el proceso de vinculación. No existe una multa económica asociada al incumplimiento del plazo, y el número telefónico no se pierde de forma definitiva.

Por disposición del DOF, las compañías deben avisar a sus usuarios por SMS al menos dos veces por semana durante el periodo de registro y, en los siete días previos al vencimiento de cada plazo, el aviso debe enviarse de manera diaria.

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Del PANAUT a la CRT: el origen de la medida

El esquema actual no es el primer intento de vincular líneas celulares a la identidad de los usuarios en México. En abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), según consta en la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 82/2021. Aquella iniciativa buscaba obligar a los usuarios a entregar datos biométricos para crear una base de datos centralizada, algo que la Corte consideró violatorio de derechos.

El registro vigente en 2026, impulsado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a través de la CRT, funciona de manera distinta. No solicita datos biométricos sensibles, sino información de identidad que los usuarios ya poseen en sus documentos oficiales: nombre, CURP e identificación vigente.

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El periodo de registro comenzó el 9 de enero de 2026. Desde esa fecha, cualquier persona que contratara una línea nueva debía asociarla de inmediato a su identidad oficial, mientras que a quienes ya tenían una línea activa se les otorgó el plazo escalonado que hoy se extiende hasta fin de año.

El avance del registro hasta mediados de noviembre

El proceso de vinculación acumula un avance considerable a pocas semanas de que concluya el calendario completo. Según el portal oficial de la CRT, al 13 de noviembre de 2026 el 84% de las líneas telefónicas del país ya se encontraban registradas con la identidad de sus titulares.

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Este porcentaje contrasta con los datos reportados a mediados de año, cuando se informó que menos del 50% de las más de 140 millones de líneas activas en el país habían completado la vinculación antes del vencimiento del plazo original, fijado inicialmente para el 30 de junio de 2026. Esa baja participación fue el motivo que llevó a las autoridades a reemplazar la fecha única por el calendario escalonado según el último dígito del número.

Al cierre de esta nota, no se reportan nuevas prórrogas posteriores a la modificación publicada en el DOF el 30 de junio de 2026, por lo que el calendario vigente mantiene el 31 de diciembre como fecha límite definitiva para que la totalidad de las líneas prepago queden vinculadas a la CURP de sus titulares.