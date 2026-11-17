La acumulación de grasa en tuberías es una de las causas más frecuentes de obstrucciones en sistemas de drenaje residencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El agua sucia que regresa por la coladera del baño contiene bacterias, virus y parásitos que pueden causar enfermedades gastrointestinales, erupciones en la piel e infecciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) vincula el contacto con agua contaminada a la transmisión de cólera, disentería, hepatitis A y fiebre tifoidea.

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El fenómeno ocurre cuando algo bloquea la tubería e impide que las aguas residuales fluyan hacia el drenaje.

Las causas más frecuentes son acumulaciones de grasa, cabello y residuos sólidos en la tubería propia del inmueble, aunque el origen puede estar también en la red pública.

Las aguas residuales que regresan por el drenaje pueden contener bacterias, virus y parásitos al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para actuar antes de empezar a limpiar

Lo primero es cortar el riesgo eléctrico: apagar la energía en el área afectada, desconectar electrodomésticos y no usar ningún aparato eléctrico mientras haya agua en el piso.

Tampoco se debe usar el drenaje —ni vaciar lavabos ni jalar el sanitario— hasta que el bloqueo esté resuelto.

El equipo mínimo de protección incluye guantes de goma, botas de hule, ropa de manga larga y protección para los ojos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de protección mínimo consiste en guantes de goma, botas de hule, ropa de manga larga y protección para los ojos.

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No tocar la cara, ojos ni boca durante todo el proceso. Niños y mascotas deben permanecer fuera del área hasta que la limpieza y desinfección estén completas.

Cómo desinfectar superficies y qué objetos se deben desechar

Para retirar el agua estancada se puede usar una aspiradora de líquidos, un balde o una trapeadora.

Después, todas las superficies duras que tuvieron contacto con el agua contaminada se lavan con agua caliente y detergente, y se desinfectan con una solución de cloro doméstico: una taza de cloro disuelta en diez litros de agua fría.

La superficie debe permanecer húmeda con la solución durante 15 minutos antes de enjuagar, según el protocolo de limpieza de reflujos de aguas residuales del Condado de Ventura, California.

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La superficie debe permanecer húmeda con la solución de cloro durante 15 minutos antes de enjuagar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los objetos porosos que tuvieron contacto con el agua —alfombras, tapetes, muebles tapizados, colchones y almohadas— deben desecharse.

Los paneles de yeso manchados se cortan varios centímetros por encima de la línea de agua y se reemplazan.

Utensilios de cocina, alimentos y medicamentos alcanzados por el agua también van a la basura.

Nunca mezclar cloro con amoniaco ni con otros limpiadores. La combinación produce gases tóxicos, según el Departamento de Salud del estado de Washington.

Después de cualquier limpieza de este tipo, hay que lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y lavar la ropa usada de forma separada.

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La ropa usada durante la limpieza debe lavarse con agua caliente y jabón, separada del resto de la ropa del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué no tirar por el drenaje para evitar que el problema vuelva

La coladera del baño puede limpiarse con una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco como mantenimiento preventivo para olores y bloqueos leves.

El International Plumbing Code y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierten que este método no funciona para obstrucciones sólidas de grasa o cabello compactado, además de otros objetos.

Tras dos intentos sin resultado, se requiere intervención mecánica profesional.

Los cabellos deben depositarse en el bote de basura, si se acumulan en la crejilla de la coladera obstruyen el drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites de cocina no deben vaciarse por el drenaje: hay que dejarlos enfriar en un recipiente y tirarlos a la basura.

Las toallas húmedas, pañales, productos sanitarios, algodón y toallas de papel tampoco van por el sanitario.

Estos materiales no se degradan con rapidez y se atascan en la tubería lateral o en la red pública.

El cabello acumulado en la rejilla de la coladera del baño es otra causa frecuente de bloqueos: retirarlo manualmente después de cada baño y desecharlo en la basura reduce la acumulación en la tubería.

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Toallas sanitarias no deben depositarse en el inodoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica forma parte del mantenimiento básico preventivo.

Cuándo el problema requiere la intervención de un especialista

Se debe contactar a un plomero o empresa de limpieza de drenajes profesional cuando el flujo de agua sucia sea continuo y abundante sin que nadie use el agua en ese momento.

También cuando varios desagües del hogar presenten fallas al mismo tiempo —señal de un bloqueo profundo en la tubería principal— o cuando el problema reaparezca poco después de cada limpieza.

Un plomero es el profesional certificado para diagnosticar, reparar e instalar sistemas de tuberías de agua potable y drenaje en inmuebles residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el flujo regresa desde múltiples puntos simultáneamente —coladera, lavabo y tina a la vez—, la causa puede estar en el drenaje municipal.

En estos casos, además de llamar a un especialista conviene notificar al organismo operador de agua local.

Por qué mantener el drenaje en buen estado protege la salud de toda la familia

Un drenaje obstruido no solo genera malos olores: el estancamiento de agua dentro de las tuberías favorece la proliferación de bacterias y hongos que pueden afectar la calidad del aire interior del hogar.

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La OMS señala que el saneamiento deficiente es uno de los factores más directos en la transmisión de enfermedades infecciosas a nivel doméstico.

Una coladera de piso que no se usa con frecuencia pierde el sello de agua por evaporación, lo que convierte a la coladera en una entrada de gases. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sistema de drenaje que funciona bien impide que los gases del alcantarillado —que contienen sulfuro de hidrógeno y amoníaco— ingresen al baño a través de coladeras sin sello de agua.

El mantenimiento preventivo mensual incluye limpiar las rejillas y verificar que el flujo no presente lentitud ni retrocesos.

Cómo cuidar la higiene personal al terminar la limpieza

La ropa usada durante el proceso debe lavarse por separado del resto de la ropa del hogar, con agua caliente y jabón.

El calzado se limpia y seca también por separado. Al terminar, hay que lavarse las manos con agua y jabón, aunque se hayan usado guantes durante todo el trabajo.

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Los guantes de goma que recomienda la nota deben retirarse de adentro hacia afuera para evitar que la superficie exterior contaminada toque la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en los días posteriores se presentan molestias gastrointestinales, fiebre o erupciones en la piel, conviene consultar a un médico y mencionar el contacto con agua sucia.

Cómo ventilar y secar el área después de limpiar para evitar el moho

Una vez desinfectadas las superficies, el secado rápido del área es prioritario. La humedad residual favorece la aparición de moho y hongos en paredes, pisos y muebles en menos de 24 horas.

Para acelerar el proceso se pueden usar ventiladores, aire acondicionado de ventana o deshumidificadores, con puertas y ventanas abiertas.

Secar bien las superficies ayuda a controlar la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las paredes deben revisarse hasta varios centímetros por arriba de donde llegó el agua: si el material de construcción absorbió humedad, el problema puede esconderse detrás de la superficie visible.

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Cualquier material que no se seque por completo en ese lapso debe retirarse y reemplazarse.