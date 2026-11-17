Una jarra de vidrio contiene agua de avena con manzana sobre una mesa de madera acompañada por copos de cereal y trozos de fruta fresca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dulzor natural de la manzana y el aroma de la canela convierten esta bebida en una opción refrescante, ligera y muy fácil de preparar.

La avena aporta cuerpo y una textura suave, mientras que la fruta ofrece un sabor fresco ideal para acompañar las comidas.

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Esta agua de manzana con avena se prepara en casa con ingredientes sencillos y sin necesidad de polvos preparados. Puedes servirla muy fría, con hielo y sin azúcar para mantener una versión más saludable.

Un vaso de agua de avena con manzana y canela reposa sobre una mesa de madera junto a los ingredientes utilizados en su elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de agua de manzana con avena

Es una bebida fría elaborada con manzana fresca, avena hidratada, canela y agua. La técnica principal consiste en remojar la avena, triturar todos los ingredientes y colar la mezcla para conseguir una textura fina.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos.

Reposo de la avena: 15-20 minutos.

Cocción: 0 minutos.

Tiempo total: 25-30 minutos.

Ingredientes

2 manzanas grandes, rojas o verdes. 40 g de copos de avena. 1,5 litros de agua. 1 rama pequeña de canela o ½ cucharadita de canela molida. 1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional. Hielo al gusto. Endulzante al gusto, opcional. Puedes utilizar miel, azúcar o estevia.

Cómo hacer agua de manzana con avena, paso a paso

Coloca los copos de avena en un cuenco junto con la rama de canela. Cubre la avena con parte del agua y déjala reposar durante 15-20 minutos. Retira la canela y escurre la avena. Enjuágala rápidamente bajo el grifo para eliminar parte del exceso de almidón. Lava las manzanas, retira el corazón y córtalas en dados. Puedes dejar la piel si está bien lavada. Introduce en la batidora la manzana, la avena escurrida, la canela, la vainilla y 500 ml de agua. Tritura durante 1 minuto, hasta obtener una mezcla homogénea. Pasa la preparación por un colador fino directamente sobre una jarra. Presiona suavemente la pulpa con una cuchara para aprovechar todo el líquido. Añade el resto del agua y remueve bien. Prueba la bebida y ajusta el dulzor si lo deseas. No añadas azúcar si buscas una versión más ligera y saludable. Incorpora hielo y sirve inmediatamente. Remueve antes de llenar cada vaso, ya que la avena puede depositarse en el fondo.

Una infografía de Infobae detalla los seis pasos del proceso culinario para elaborar agua de manzana con avena en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 vasos de 250 ml.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por vaso, sin azúcar añadido ni leche:

Calorías: 55-65 kcal.

Hidratos de carbono: 14-16 g.

Proteínas: 1-2 g.

Grasas: 1 g.

Fibra: 1-2 g, según cuánto se cuele la bebida.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el agua de manzana con avena en una jarra cerrada dentro de la nevera.

Se conserva en buenas condiciones durante 24-48 horas. Antes de servirla, remueve bien porque la avena tiende a depositarse en el fondo.

No la dejes a temperatura ambiente durante varias horas, especialmente en días calurosos.

Cuáles son los beneficios a la salud de tomar agua de manzana con avena durante el día

Tomar agua de manzana con avena puede ser una opción nutritiva si se prepara sin azúcar añadida y se conserva toda la pulpa. Sus posibles beneficios vienen de la fibra de la avena y de la manzana, no de un efecto “detox”.

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Mejora la digestión: la fibra ayuda a dar volumen a las heces y puede prevenir el estreñimiento. Si no acostumbras comer mucha fibra, aumenta la cantidad poco a poco para evitar gases o inflamación.

Aumenta la saciedad: la fibra puede ayudar a sentirte satisfecho por más tiempo, lo que puede servir para evitar botanas entre comidas dentro de una alimentación equilibrada.

Puede apoyar el control de colesterol: la avena contiene fibra soluble; este tipo de fibra reduce la absorción de colesterol en el aparato digestivo.

Puede favorecer un aumento más gradual de glucosa que una bebida hecha sólo con jugo, porque la fibra modera la absorción de carbohidratos. Aun así, la manzana y la avena aportan carbohidratos.

Si la cuelas, agregas azúcar, miel, jarabes o jugo industrializado, baja el aporte de fibra y sube la cantidad de azúcar libre.

Para personas con diabetes o prediabetes, conviene considerar la porción como parte de los carbohidratos del día; el agua simple sigue siendo la bebida principal.

Una preparación razonable sería: una manzana con cáscara bien lavada, 2 a 4 cucharadas de avena, agua y canela, sin endulzantes.

Puede tomarse durante el día, pero no sustituye comidas completas ni el consumo regular de agua natural.