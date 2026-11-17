El actor confirmó a sus seguidores que su tercera hija, la primera con su nueva esposa, tendrá por nombre Alana (@luisfsalas74/IG)

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El actor Luis Fernando “Negro” Salas anunció el pasado 9 de noviembre que su esposa, Ana María Espinosa, está esperando una niña, la primera hija en común de la pareja, a quien ya tienen nombre: Alana.

El actor caleño de 52 años lo dio a conocer a través de sus redes sociales con un video en el que se ven apartes de la celebración de la revelación de género junto a familiares y amigos cercanos.

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El anuncio estuvo acompañado de un mensaje que el propio Salas escribió para su futura hija: “Mi amor. Te soñamos, te deseamos y hoy, te estamos esperando con todo el amor del mundo. TE AMAMOS, ALANA (sic)”. Las palabras, cargadas de emoción, generaron una avalancha de reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron tanto la llegada de la bebé como el nombre elegido por la pareja.

El actor presumió el festejo en redes sociales - crédito @luisfsalas74/ Instagram

El embarazo ya transita el segundo trimestre de gestación

La noticia del embarazo había comenzado a circular días antes, cuando el actor fue el primero en difundirla con un video mostrando algunos apartes de la revelación de género, sin dar mayores detalles al respecto.

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En ese momento, sin embargo, el sexo del bebé permanecía sin confirmar: Salas había publicado una historia de Instagram con una encuesta que, en lugar de revelar la respuesta, dejó a sus seguidores con más preguntas. Fue esta nueva publicación la que cerró definitivamente la incógnita, dejando claro que están ansiosos por su llegada.

Ana María Espinosa, empresaria y esposa del actor desde el 20 de septiembre de 2025, enfrenta este embarazo como su primera experiencia en la maternidad. La pareja contrajo matrimonio en una hacienda campestre del Valle del Cauca, en una ceremonia religiosa al aire libre que arrancó a las 4:00 p. m. y fue transmitida en vivo por redes sociales.

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Luis Fernando Salas y Ana María Espinosa no comparten tanto contenido en redes sociales, pero mantienen una relación sólida y planes de hijos - crédito @luisfsalas74/Instagram

La boda reunió a familiares y figuras de la farándula nacional, incluidos varios exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, programa en el que Salas también compitió.

Para Salas será la tercera vez como padre; para Espinosa, la primera

Para el actor, en cambio, Alana llegará a completar una trayectoria de paternidad que comenzó muchos años atrás. Salas tiene dos hijos de relaciones anteriores: Nicolás, su hijo mayor, fruto de una relación de juventud, con quien reconoció haber tenido poca cercanía en sus primeros años y que actualmente reside en Estados Unidos; y Jerónimo, nacido en 2015, producto de su matrimonio con María Fernanda Patiño, con quien estuvo casado entre 2014 y 2016.

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La llegada de esta tercera paternidad a los 52 años convirtió a Salas en uno de los temas más comentados de la farándula colombiana en las últimas semanas.

La Toxicosteña contó lo que sabe Yina Calderón sobre el Negro Salas y puso en riesgo la boda de con su novia Ana María Espinosa - crédito @anaespinosara/Instagram

Su trayectoria como actor incluye producciones de alto perfil como El Cartel de los Sapos, La Mamá del 10 y Rigo, lo que amplía el alcance de la noticia más allá del círculo de sus seguidores habituales en redes sociales.

La pareja se casó en septiembre de 2025 en una hacienda del Valle del Cauca

Salas y Espinosa iniciaron su relación sentimental en mayo de 2023, luego de conocerse el año anterior a través de un allegado común. El compromiso formal se concretó a finales de 2024, y la boda llegó nueve meses después. El anuncio del embarazo se produjo apenas dos meses después de que la pareja celebrara su primer aniversario de matrimonio.

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Por el momento, la pareja no ha revelado la fecha estimada de nacimiento de Alana, aunque el embarazo ya transita su segundo trimestre. Los seguidores del actor continúan enviándoles mensajes de buenos deseos y esperan que, en las próximas semanas, compartan más detalles sobre la llegada de la bebé.