Aire-I Intervenida realizará trabajos este martes 17 de noviembre, por lo que habrá interrupciones temporales del servicio de energía en algunos barrios de Barranquilla y municipios del Atlántico - (Air-E)

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Air-e Intervenida anunció cortes de energía programados para este martes 17 de noviembre de 2026 en sectores de Barranquilla y en municipios del departamento del Atlántico, debido a trabajos de reparación, mantenimiento y poda preventiva en las redes eléctricas.

La entidad dio a conocer la programación en un comunicado divulgado el lunes 16 de noviembre de 2026, un día antes de las intervenciones. En ese boletín, la compañía informó que los cortes obedecen a trabajos de reparación, mantenimiento y poda preventiva en redes eléctricas de Barranquilla, Juan de Acosta, Luruaco y Repelón.

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El martes 17 de noviembre se adelantarán trabajos en un reconectador del barrio La Luz, en Barranquilla, y tareas de poda preventiva en San José de Saco, Juan de Acosta - (Air-E)

La interrupción más extensa afectará a Luruaco, Repelón y varias poblaciones rurales entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., mientras que en Barranquilla el corte se concentrará en el barrio La Luz. La empresa, que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, recomendó a los usuarios organizar sus actividades con antelación durante los horarios anunciados.

Las labores fueron programadas para mejorar las condiciones de la infraestructura eléctrica, prevenir fallas y reducir los riesgos que pueden generar los árboles cercanos a las líneas de energía. Air-e Intervenida también reiteró su llamado a los usuarios residenciales y comerciales a hacer un uso racional y eficiente de la electricidad.

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Trabajos en el barrio La Luz de Barranquilla

En Barranquilla, el personal técnico de Air-e Intervenida reparará un reconectador, un equipo de la red eléctrica, en el barrio La Luz. Los trabajos se desarrollarán entre las 8:40 a. m. y las 4:40 p. m.

La suspensión del servicio abarcará el sector comprendido entre las calles 6 y 16 y las carreras 21 y 25. Los usuarios ubicados dentro de ese perímetro deberán tener en cuenta que la interrupción está asociada exclusivamente a las obras programadas para ese martes.

Tras los trabajos eléctricos realizados el domingo 15 de noviembre en sectores del norte de Barranquilla, el martes continuarán las labores en otros puntos del Atlántico - (Air-e)

La empresa informó que esta intervención hace parte de una jornada de mantenimiento de las redes de distribución eléctrica. Por ese motivo, los residentes y comerciantes de La Luz deberán prever medidas para actividades que dependan del suministro continuo de energía, como la operación de equipos eléctricos, la conservación de alimentos o la carga de dispositivos.

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En el corregimiento de San José de Saco, jurisdicción del municipio de Juan de Acosta, también habrá labores de poda de árboles cercanos a las redes eléctricas. El corte se realizará entre las 8:10 a. m. y las 3:45 p. m., en las calles 1 a la 9, entre las carreras 4 y 11.

Luruaco y Repelón tendrán una interrupción de ocho horas

La jornada incluirá poda preventiva en inmediaciones de la línea que alimenta eléctricamente a Luruaco, Repelón y sus zonas rurales. Como consecuencia de esos trabajos, ambos municipios estarán sin servicio durante ocho horas, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

La empresa Air-e y su trabajo de distribución de energía en varios sectores de Barranquilla - (Air-e)

Además de las cabeceras municipales de Luruaco y Repelón, la suspensión alcanzará a Rotinet, Cien Pesos, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, La Puntica, Hibácharo, Pendales, Los Límites, Arroyo de Piedra, Las Caras, Las Tablas, Arroyo Negro, Palmar de Candelaria, El Peñique, Molinero, Isabel López, Colombia, La Peña y Villa Rosa.

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El corte también cobijará la carretera Cordialidad-Repelón-Villa Rosa, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y las estaciones de bombeo de Repelón y Rotinet. La empresa pidió a las comunidades y a los establecimientos ubicados en esos sectores tomar las previsiones necesarias para reducir las afectaciones durante la interrupción.

Air-e Intervenida sostuvo que la poda preventiva busca evitar que la vegetación entre en contacto con las redes eléctricas y genere fallas en el servicio. La compañía insistió en la importancia de adoptar hábitos de ahorro de energía en hogares y comercios, en medio de los efectos del fenómeno de El Niño.

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