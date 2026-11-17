Sheinbaum y Trump compartirán un breve tiempo en cena de líderes en China. | Jovani Pérez

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Claudia Sheinbaum confirmó que tendrá un encuentro “muy muy breve” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de líderes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para este miércoles en Shenzhen, China.

Trump y Sheinbaum no han encontrado cara a cara desde julio, aunque sus gobiernos han mantenido contacto constante por teléfono. Según información de la Presidencia de la República, ambos mandatarios han sostenido 21 llamada telefónicas a lo largo de 2026 para avanzar en temas comerciales y de seguridad en la frontera.

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Sheinbaum sobre el encuentro con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

La presidenta mexicana respondió a los medios de comunicación la pregunta sobre cuándo vería a Trump al salir de su reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y antes de su encuentro con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Mañana, mañana, una reunión muy muy breve bilateral bilateral, un saludo”, dijo frente al hotel donde se hospeda en Shenzhen.

El encuentro tendrá lugar en el Qilin Shangaoshang Ecology Guochang, sede de la cena de líderes de la APEC. A diferencia de las citas que Sheinbaum sostuvo con Xi Jinping y que tiene agendada con Mark Carney, no se trata de una reunión bilateral independiente, sino de una coincidencia protocolaria dentro de las actividades del foro.

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El encuentro presencial más relevante entre Sheinbaum y Trump ocurrió el 5 de diciembre de 2025 en Washington, durante una visita relámpago al Centro Kennedy en el contexto del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En esa ocasión, ambos mandatarios conversaron durante cerca de 50 minutos junto con Mark Carney, con una agenda centrada en la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, los aranceles al acero, al aluminio y al sector automotriz, además de la política migratoria.

Luego, el 19 de julio de 2026, durante la final de la Copa Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Sheinbaum compartió el palco principal con Trump, Carney y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el partido entre España y Argentina.

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La gira de Sheinbaum por China

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro bilateral con el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

El encuentro con Trump ocurrirá en el cierre de una gira que comenzó este lunes 16 de noviembre, la octava visita internacional de Sheinbaum desde que asumió el cargo el primero de octubre de 2024. Antes había viajado a Brasil, Honduras, Canadá, Guatemala y España, además de Estados Unidos en dos ocasiones.

Horas antes del saludo previsto con Trump, Sheinbaum sostuvo su primera reunión bilateral con Xi Jinping, en la que lo invitó a visitar México en 2028, cuando el país sea sede de la cumbre APEC, y planteó que la relación bilateral “representa una nueva era” entre ambos gobiernos.

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“En México, el próximo año se celebran 55 años de la relación México-China y es un momento muy importante. Hablamos de avanzar en temas de turismo. Le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de esta relación”, dijo Sheinbaum a los medios al ser cuestionada sobre la reunión.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, asiste a la Cumbre de Directores Ejecutivos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Joyce Zhou

Sobre si se tocó el tema Estados Unidos con Xi:“Se tocó el tema, pero nosotros hablamos siempre de nuestra relación del tratado comercial con Estados Unidos y que siempre vamos a hacer lo mejor para México.” Y aclaró que Xi no tuvo “nada en particular” que plantearle sobre ese tema.

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La presidenta mexicana presentó además el Plan México ante más de mil empresarios reunidos en el APEC CEO Summit, donde expuso su estrategia de inversión en infraestructura. Previamente, se reunió con la comunidad mexicana en China y entregó el distintivo “Hecho en México” al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, en Shenzhen.

Por su parte, el mandatario estadounidense inició su gira asiática en Filipinas, donde participó este martes en la primera reunión del Quad —el grupo integrado por Estados Unidos, Japón, Australia e India— en dos años, antes de su llegada a Shenzhen.

Después de la cumbre de la APEC, Trump tiene prevista para el jueves una reunión trilateral con Xi Jinping y el presidente ruso, Vladimir Putin.

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