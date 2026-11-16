Dos esposas, Sandra Ávila Beltrán y los Arellano: qué se sabe de la familia de Miguel Ángel Félix Gallardo

De policía a narcotraficante: la vida de Félix Gallardo, el "Jefe de Jefes" (Foto: Infobae/Jesús Aviles)

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Miguel Ángel Félix Gallardo tuvo dos esposas, hijos que crecieron mientras él purgaba condena, una sobrina que reconoció el parentesco y hermanos de un cártel rival que compartían su apellido sin que nadie haya podido confirmar —ni desmentir del todo— que fueran su familia.

Con su muerte este 15 de noviembre en el Hospital Country 2000 de Guadalajara, la historia familiar del fundador del Cártel de Guadalajara vuelve a quedar incompleta.

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La vida privada de Félix Gallardo fue, en buena medida, tan hermética como su organización criminal. A diferencia de otros capos cuyas familias aparecen con frecuencia en registros judiciales o testimonios públicos, los datos sobre su entorno cercano provienen casi en su totalidad de sus propias declaraciones desde prisión, de una sola carta manuscrita enviada a la prensa y de un puñado de entrevistas concedidas a lo largo de más de tres décadas de encarcelamiento.

La primera esposa murió de leucemia; la segunda desapareció de la vida pública

Félix Gallardo habría tenido dos esposas.(Infobae)

Félix Gallardo tuvo al menos dos matrimonios. Del primero existe poca información: se sabe que su primera esposa falleció a causa de leucemia y no hay registros públicos sobre descendencia de esa unión.

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La segunda esposa fue María Elvia Murillo, con quien tuvo dos hijos: Miguel y Abril Félix Murillo. El padrino de esa boda fue Leopoldo Sánchez Celis, entonces gobernador de Sinaloa, para quien Félix Gallardo trabajó como escolta antes de incorporarse al narcotráfico. La relación entre el político y el futuro capo no terminó ahí: Félix Gallardo y su esposa fueron a su vez padrinos de la boda del hijo del gobernador, Rodolfo Sánchez Duarte.

María Elvia Murillo desapareció de la vida pública tras la detención de su esposo en abril de 1989. Resulta prácticamente imposible encontrar imágenes suyas en registros públicos o en internet.

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La empresa que tenía a su nombre en Guadalajara fue incautada por las autoridades federales al momento de la captura. Sin embargo, en 2003, luego de 15 años de litigio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ordenó devolver a Félix Gallardo cerca de 200 propiedades: terrenos, edificios, casas habitación, vehículos y ganado. Entre los bienes restituidos estaba la mueblería de María Elvia.

Desde la cárcel, Félix Gallardo habló de su esposa e hijos en raras ocasiones. En la entrevista que concedió a la periodista Issa Osorio de Telemundo —la única que dio frente a cámaras de televisión—, recordó que tanto su hija como su hijo estaban presentes el día de su detención: “Estaba en una casa en Cosmos, Guadalajara, cuando tumbaron la puerta sin ninguna orden de aprehensión. Estaba con mi familia, estaban mi hija, mi hijo. Fui golpeado y sacado en menos de un minuto”.

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En esa misma entrevista, habló de las pérdidas que acumuló mientras estuvo preso. “Perdí más de la mitad de mi familia en la cárcel: una hija, mis padres. No estoy pensando en la libertad. Pienso en mis nietos”, dijo.

Sandra Ávila Beltrán confirmó el parentesco que él mismo negó en una carta

Sandra Ávila Beltrán no negó tener parentesco con Miguel Ángel Félix Gallardo. (Captura de pantalla)

La figura de Sandra Ávila Beltrán, conocida como “La Reina del Pacífico”, apareció vinculada a Félix Gallardo durante años. La versión circuló ampliamente en medios: que ella era su sobrina.

En 2009, Félix Gallardo intentó zanjar el asunto mediante una carta manuscrita de 32 páginas escrita de forma clandestina en el penal del Altiplano y entregada al periódico La Jornada. En ese texto negó tres cosas: haber ordenado el asesinato de la esposa e hijos de Héctor Luis Palma Salazar, tener parentesco con los hermanos Arellano Félix y ser tío de Sandra Ávila Beltrán. “La supuesta Reina del Pacífico ni siquiera lleva un apellido parecido; a quienes inventaron el parentesco los invito a probarlo”, escribió.

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Sin embargo, en 2023, Ávila Beltrán dijo lo contrario en entrevista con el periodista José Luis Montenegro para su canal de YouTube. Cuando Montenegro le preguntó directamente por “su tío” Miguel Ángel Félix Gallardo, ella respondió sin matices:

“Una gran persona, un hombre muy inteligente. Me encantaría que ya estuviera por lo menos en arraigo domiciliario. Si algo tenía que pagar, creo que ya lo pagó”. Añadió que lo recordaba por el cariño que le tenía a su abuela: “Las visitas con mi abuela. El cariño que le tenía era algo que me llamaba mucho la atención”.

El supuesto parentesco con los Arellano Félix

EEUU sobre el parentesco entre Félix Gallardo y los Arellano Félix. (Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, del Congreso de Estados Unidos)

La pregunta sobre si los hermanos Arellano Félix, fundadores del Cártel de Tijuana, eran familia de Félix Gallardo nunca tuvo una respuesta definitiva. Él lo negó explícitamente. Pero un documento oficial del gobierno de Estados Unidos sostiene lo contrario.

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En el informe Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations, publicado en 2019 por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, se afirma que “los siete hermanos y cuatro hermanas Arellano Félix heredaron la AFO (Arellano Félix Organization) de su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, tras su arresto en 1989 por el asesinato del agente especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”.

En su carta de 2009 a La Jornada, Félix Gallardo intentó desmontar esa versión con un argumento genealógico: él y sus padres nacieron en Sinaloa, mientras que el padre de los Arellano Félix era originario de Magdalena de Quino, Sonora, y la madre, de Durango. Según se explicó, la confusión podría deberse a que Félix Gallardo era primo de Alicia Félix Zazueta, madre de los Arellano Félix, lo que los convertiría en primos segundos suyos, no en sobrinos.

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Lo que sí está documentado es que los Arellano Félix obtuvieron el control de la plaza de Tijuana tras la caída del Cártel de Guadalajara en 1989, cuando la organización de Félix Gallardo se fracturó. Si ese traspaso ocurrió por lazos de sangre o por acuerdos entre organizaciones es algo que las fuentes disponibles no resuelven con claridad.

Lo que sí dejó Félix Gallardo, sin discusión, fue una red que modeló el narcotráfico mexicano durante décadas. A Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera les correspondió Sinaloa. A Amado Carrillo Fuentes, Juárez. Los Arellano Félix tomaron Tijuana. Y a partir de esa fragmentación, el crimen organizado en México dejó de tener un solo jefe para convertirse en el mapa de violencia que persiste hasta hoy.

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