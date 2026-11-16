Colombia

Falleció Nicole Andrea Pedraza, la estudiante de 16 años atropellada en el norte de Bogotá: comunidad exige justicia

Los familiares denunciaron que el vehículo carecía del seguro obligatorio y señalaron que la conductora intentó irse del sitio, aunque residentes la retuvieron hasta que llegaron las autoridades

Las autoridades de Bogotá investigan las circunstancias del siniestro vial para determinar las responsabilidades del hecho (Colprensa/Captura de video)
Las autoridades de Bogotá investigan las circunstancias del siniestro vial para determinar las responsabilidades del hecho (Colprensa/Captura de video)
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La muerte de la adolescente Nicole Andrea Pedraza García, de 16 años, causó conmoción entre sus familiares, amigos y la comunidad del colegio Alameda Norte, en el norte de Bogotá.

La estudiante murió tras permanecer hospitalizada por las lesiones que sufrió en un siniestro vial en la localidad de Usaquén.

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El atropellamiento ocurrió el martes 10 de noviembre, cerca de las 6:20 a. m., cuando Nicole se desplazaba por el sector y fue embestida por una camioneta Honda azul.

La joven fue llevada a un centro asistencial después del impacto. Allí recibió atención médica debido a la gravedad de sus heridas, pero su fallecimiento fue confirmado el domingo 15 de noviembre.

Familiares de Nicole denunciaron que el vehículo implicado no tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente al momento del hecho. Las autoridades aún no han confirmado responsabilidades de la mujer que conducía la camioneta.

La Alcaldía Local de Usaquén manifestó su solidaridad formal con los parientes y los compañeros escolares de la joven (@DanielHOrtizQ/X)
La Alcaldía Local de Usaquén manifestó su solidaridad formal con los parientes y los compañeros escolares de la joven (@DanielHOrtizQ/X)

Según la información conocida sobre el caso, la conductora habría intentado abandonar el lugar. La comunidad la retuvo hasta que llegaron las autoridades.

La muerte de Nicole Pedraza motivó una convocatoria de familiares, amigos y miembros del colegio Alameda Norte para una velatón el domingo 15 de noviembre a las 6:00 p. m., frente a la institución educativa. El encuentro buscó homenajear a la estudiante, acompañar a sus seres queridos y exigir el esclarecimiento de las circunstancias del atropellamiento.

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El alcalde de la localidad de Usaquén, Daniel Ortiz, lamentó la noticia a través de su cuenta de X: “Una tragedia que enluta a Usaquén. Acompañamos a la familia de Nicolle Andrea Pedraza y la comunidad del Colegio Alameda Norte. Le expresé mis condolencias y solidaridad a su madre”.Murió rático, expresó en sus redes sociales: “Es muy triste acompañar la velatón de Nicolle Pedraza una niña que pierde su vida por un imprudente al volante , exigimos justicia! (sic)”.

La comunidad pidió respuestas por el atropellamiento en Usaquén

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la movilidad y el tránsito vehicular en el punto donde ocurrió el accidente. Algunos cuestionaron el paso de automóviles por esa vía y reclamaron mayores medidas de protección para los peatones.

La Alcaldía Local de Usaquén también manifestó su solidaridad con los padres, amigos y compañeros de la adolescente. La administración local señaló que mantendrá su compromiso con la protección de la vida en las vías.

La comunidad del colegio Alameda Norte convocó una velatón frente a la institución para exigir justicia y recordar a la alumna (@MichaelSegCD/X)
La comunidad del colegio Alameda Norte convocó una velatón frente a la institución para exigir justicia y recordar a la alumna (@MichaelSegCD/X)

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Nicole Andrea Pedraza”, afirmó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, al expresar su acompañamiento a los allegados de la joven.

Ortiz sostuvo que la entidad está dispuesta a entregar la información y el apoyo que soliciten las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La funcionaria remarcó que el distrito busca colaborar con las actuaciones que se adelantan tras el siniestro. La investigación deberá establecer cómo se produjo el impacto y si existen responsabilidades por parte de la conductora.

La Alcaldía pidió prudencia a los actores viales

La administración de Usaquén hizo un llamado a quienes circulan por las vías de Bogotá para actuar con responsabilidad. El pronunciamiento se conoció mientras continuaban las diligencias oficiales por la muerte de Nicole.

Los habitantes del sector retuvieron a la conductora del automóvil hasta el arribo de las patrullas policiales (@MichaelSegCD/X)
Los habitantes del sector retuvieron a la conductora del automóvil hasta el arribo de las patrullas policiales (@MichaelSegCD/X)

“Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y hacemos un llamado al respeto y la responsabilidad de todos los actores viales”, indicó la Alcaldía Local de Usaquén.

El mensaje apuntó a evitar que otras familias enfrenten hechos similares. La comunidad educativa, por su parte, se sumó a las expresiones de dolor por la muerte de la estudiante.

La velatón fue planteada como un espacio de memoria para Nicole Pedraza y de acompañamiento a sus familiares. También reunió el reclamo de quienes piden conocer con precisión las circunstancias que rodearon el atropellamiento.

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