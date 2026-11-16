Abelardo de la Espriella envió un mensaje a ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo, y a alias Iván Mordisco, de las disidencias de las Farc: “Los voy a dar de baja”

La alocución de Abelardo de la Espriella se realizó el domingo 15 de noviembre de 2026, fecha en la que cumplió 100 días como presidente de Colombia (Isaac Bechara/Presidencia-Policía Nacional-Joaquín Sarmiento/AFP)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pronunció una alocución el domingo 15 de noviembre de 2026 por sus 100 días como jefe de Estado, en la que advirtió a alias Chiquito Malo, máximo jefe del Clan del Golfo, y a alias Iván Mordisco, cabecilla del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

El mandatario colombiano afirmó que ambos cabecillas figuran entre las prioridades de la fuerza pública, tras las recientes capturas de “Primo Gay” y alias Pata de Palo.

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Abelardo de la Espriella presentó la estrategia de seguridad denominada “El milagro de recuperar la autoridad”, en la que resaltó las operaciones militares y policiales contra los grupos armados ilegales.

El presidente Abelardo de la Espriella resaltó las operaciones militares y policiales contra los grupos armados ilegales (Presidencia de Colombia)

Así las cosas, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su gestión perseguirá a los máximos cabecillas sin importar el lugar donde se encuentren.

“A los narcoterroristas les estamos demostrando que se les acabaron los santuarios, no importa cuánto tiempo lleven delinquiendo, no importa en qué montaña o debajo de qué piedra se escondan, no importa qué organización criminal los proteja, los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado como corresponde”, indicó.

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El mandatario colombiano aseguró que las autoridades en el país se encuentran realizando golpes estratégicos a las finanzas de los grupos criminales con el propósito de afectar sus operaciones delictivas.

En su intervención, el jefe de Estado también se refirió a la muerte de alias Negro Perea, 10 de los máximos cabecillas del país. Destacó las operaciones militares y le envió un mensaje a alias Chiquito Malo.

“Alias el Negro Perea’, jefe de una subestructura del Clan del Golfo y hombre de confianza de alias Chiquito Malo, el principal jefe de esa organización narcoterrorista, que dentro de poco lo voy a dar de baja con la ayuda de la fuerza pública”, afirmó.

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Abelardo de la Espriella aseguró que "dentro de poco" le darán de baja a alias Chiquito Malo (Colprensa/Policía Nacional)

Abelardo de la Espriella también se refirió a alias Pintado, cabecilla de las disidencias de las Farc y cercano a alias Iván Mordisco, y aseguró que las autoridades irán tras ambos.

“También cayó alias Tigre o Pintado, cabecilla del frente Carolina Ramírez, y es un hombre que era de confianza del bandido de ”Iván Mordisco", que también voy por él y lo voy a dar de baja”, aseveró.

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Durante sus primeros 100 días en la Presidencia, Abelardo de la Espriella ordenó una ofensiva contra los grupos armados y las redes criminales en Colombia. El mandatario ubicó la seguridad entre las prioridades de su Gobierno, en una alocución difundida el domingo 15 de noviembre de 2026.

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El jefe de Estado, que asumió el 7 de agosto, dijo que dejó atrás los diálogos impulsados por la administración de Gustavo Petro bajo la política de Paz Total. Señaló que los contactos posteriores con organizaciones ilegales debían respetar la Constitución y la ley, sin restricciones para la actuación de las autoridades.

De la Espriella cuestionó las decisiones de su antecesor y sostuvo que instruyó a la fuerza pública para “proteger a los colombianos, recuperar el territorio y perseguir a los criminales”. Para justificar el cambio, afirmó: “El país vivía con miedo. Eso tenía que cambiar”.

Abelardo de la Espriella cuestionó las decisiones de Gustavo Petro y sostuvo que instruyó a la fuerza pública para “proteger a los colombianos" (Cristian Bayona/Colprensa)

Enumeró operativos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Afirmó que alias Marcos Pacífico, responsable militar del Frente de Guerra Suroccidental del ELN, habría muerto durante una operación en Cauca. Citó también a “Cholo”, “Pintado”, “Max Max”, “el Ruso” y “Pincher” como objetivos buscados.

Según el balance entregado por el Gobierno, la fuerza pública realizó 51.254 capturas por diversos delitos. La cifra incluyó 654 detenciones por extorsión y 184 por secuestro. Entre los detenidos, el mandatario nombró a alias Primo Gay, jefe del Frente 36, y a alias Nairobi, vinculado por el Gobierno con el Tren de Aragua.

El informe añadió la incautación de 6.336 armas de fuego y más de 389 toneladas de estupefacientes. De ese total, cerca de 172 toneladas correspondieron a cocaína y 128 a marihuana, según las cifras divulgadas por el presidente.

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