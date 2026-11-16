México da a conocer la lista de jugadoras que buscarán el pase a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027

La Selección Mexicana buscará regresar a un Mundial Femenil por primera vez en 11 años cuando se enfrenten a Haití el próximo 28 de noviembre. (Miseleccionfem)

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La Selección Mexicana dio a conocer este lunes la lista de jugadoras convocadas para buscar el pase a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos cuando se enfrenten a Haití el próximo 28 de noviembre dentro de los cuartos de final del Campeonato W de CONCACAF.

El futbol femenil en México está ante el partido más importante de su historia reciente, ya que no acuden a una Copa del Mundo desde hace 11 años cuando participaron en Canadá 2015 y a unos Juegos Olímpicos, cosa que no ocurre desde Atenas 2004.

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Lista de jugadoras que buscarán el pase histórico al Mundial Femenil

Esta es la lista de jugadoras que buscará el pase histórico al Mundial y Juegos Olímpicos. (@miseleccionfem)

A continuación, te presentamos la lista de futbolistas convocadas por Pedro López que buscarán el pase a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028:

Porteras

Blanca Félix (Chivas)

Esthefanny Barreras (Pachuca)

Itzel Velasco (Club América)

Defensas

Aaliyah Farmer (Chicago Stars FC)

Alexandra Godínez (Rayadas)

Ana Mendoza (Pumas)

Kenti Robles (Pachuca)

Kimberly Rodríguez (Club América)

Nicolette Hernández (Boston Legacy)}

Reyna Reyes (Portland Thorns FC)

Mediocampistas

Alexia Delgado (Tigres)

Alice Soto (Rayadas)

Karla Nieto (Pachuca)

Maricarmen Reyes (Tigres)

Nancy Antonio (Club América)

Rebeca Bernal (Manchester United)

Delanteras

Charlyn Corral (Pachuca)

Diana Ordóñez (Tigres)

Jacqueline Ovalle (Orlando Pride)

Jasmine Cásarez (Chivas)

Kiana Palacios (Utah Royals)

Montserrat Saldívar (Club América)

Scarlett Camberos (Club América)

Las 23 futbolistas convocadas iniciarán su concentración este lunes este lunes 16 de noviembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la FMF, donde trabajarán hasta el día 22. Posteriormente, el lunes 23, la delegación viajará a Dallas, sede donde será el Campeonato CONCACAF W.

México busca volver a un Mundial Femenil tras 11 años

El equipo dirigido por Pedro López logró reponerse de la goleada que propinaron las 'Reggae Girls' en el primer partido para imponerse de manera categórica. (TW Selección Mexicana Femenil)

La Selección Mexicana Femenil afronta ante Haití un partido que puede devolverla a un Mundial Femenil después de 11 años, ya que no asisten a dicha competencia desde Canadá 2015.

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El encuentro también puede definir el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si Estados Unidos vence a El Salvador y el Tricolor supera a las caribeñas, México asegurará su clasificación a la justa olímpica por primera vez desde Atenas 2004.

Sin embargo, aunque el conjunto caribeño no cuenta con una liga consolidada como la Liga MX Femenil, Haití tiene jugadoras con experiencia en el futbol europeo que pueden marcar diferencia en un partido definitivo.

Entre ellas aparece Melchie Dumornay, futbolista del Olympique de Lyon que está catalogada como una de las mejores 15 jugadoras a nivel mundial y pudiera meter en predicamentos a la defensa tricolor.

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Su velocidad, capacidad para conducir el balón y definición dentro del área obligarán a México a mantener el orden defensivo durante los 90 minutos para no verse sorprendidas.

El fracaso rumbo a Australia y Nueva Zelanda sigue como antecedente

(REUTERS/Pilar Olivares)

México ya enfrentó una eliminatoria en casa con condiciones favorables y no logró cumplir el objetivo. El Premundial de 2022 se disputó en el Estadio Universitario, casa de Tigres, con la posibilidad de asistir a la Copa Mundial Femenina de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Sin embargo, el tricolor no fue capaz de clasificar ni siquiera al repechaje intercontinental, siendo superadas por Haití, Panamá, Costa Rica y Jamaica, además de Estados Unidos y Canadá.

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La derrota ante Haití en ese torneo permanece como un antecedente directo, pero ahora México tendrá la oportunidad de cambiar la historia ante el mismo rival que les quitó el sueño hace cuatro años, por lo que cual el equipo sigue en deuda con la afición que ha estado apoyando al futbol femenil incluso antes de la creación de la liga.

Con una Liga MX Femenil más consolidada y reconocida entre las de mayor crecimiento a nivel internacional, México llega con un plantel de mayor experiencia que la del conjunto caribeño.

Formato Campeonato CONCACAF W

Esthefanny Barreras detuvo un penal en el México vs Paraguay de la Copa Oro Femenil Concacaf 2024 (Foto: cortesía FMF)

Este certamen reúne a las ocho mejores selecciones nacionales de la región, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, los equipos mejor posicionados en el ranking de CONCACAF en un formato de cruces de cuartos de final

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El Campeonato Concacaf W es determinante para el futbol femenil internacional, ya que otorga cuatro boletos al Mundial de Brasil 2027 y tres cupos directos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los dos finalistas y el equipo que termine en tercer lugar asegurarán su presencia olímpica. Si Estados Unidos queda entre los tres primeros, el cuarto lugar obtendrá el último boleto a Juegos Olímpicos.